Útek z bojnickej zoo má šťastný koniec: Zatúlané zviera sa našlo, chovateľom narobilo poriadne starosti

Obľúbená zoologická záhrada včera riešila nezvyčajnú situáciu. Jednému zo zvierat sa podarilo ujsť z výbehu a pracovníci upozornili návštevníkov, aby sa k zvieraťu nepribližovali a v prípade, ak by ho uvideli, okamžite to oznámili. Príbeh má však šťastný koniec.
Pracovníkom Národnej zoologickej záhrady Bojnice sa v nedeľu nadránom podarilo chytiť lemura, ktorý v sobotu (4. 7.) ušiel zo svojej ubikácie. Informovala o tom zoo na sociálnej sieti.
„Dnes ráno približne o 4.00 h sa po celodennom pobyte na strome v areáli zoo podarilo lemura úspešne chytiť. Po nočnom strážení zamestnancami dobrovoľne zišiel za svojou ošetrovateľkou na obľúbené krmivo. Tá ho bezpečne dostala do jeho zázemia,“ informuje zoo. Lemur vari červený ušiel zo svojej ubikácie v sobotu, neopustil však areál zoologickej záhrady.
Rozbehli intenzívnu pátraciu akciu
Ošetrovatelia a pracovníci zoo okamžite po zistení tejto skutočnosti rozbehli v teréne intenzívnu pátraciu akciu. Predpokladalo sa, že zviera sa stále nachádza priamo v areáli zoologickej záhrady, prípadne v jeho bezprostrednej blízkosti, napríklad v priľahlom lesoparku.
Zoo v tejto súvislosti žiadala o pomoc a zvýšenú obozretnosť aj širokú verejnosť a návštevníkov. “V prípade, že lemura uvidíte, prosíme vás, aby ste sa ho nesnažili dotýkať ani chytať, ale okamžite nás kontaktujte na telefónnom čísle: 0902 629 011. Ďakujeme za pomoc!” upozornila zoo.
Tento druh lemura má v Bojniciach dlhú tradíciu
Lemur vari červený patrí k veľkým druhom lemurov a je druhým, farebne výrazne odlišným poddruhom lemura vari. Bojnická zoo má to privilégium, že chová obe farebné formy tohto podmanivého madagaskarského primáta. Bežne ich návštevníci môžu obdivovať v populárnej expozícii „Lemurí ostrov“.
Tento druh má v Bojniciach navyše dlhú tradíciu – v roku 2006 sa ho na základe súhlasu európskeho koordinátora podarilo úspešne rozmnožiť. Samček z týchto odchovaných dvojičiek doteraz žije v takzvanej pánskej skupine priamo na spomínanom ostrove, zatiaľ čo jeho sestra našla domov v chovateľskom zázemí.
Vo svojej domovine na Madagaskare obýva lemur vari červený najmä nížinné dažďové lesy v severovýchodnej časti ostrova. Zo všetkých druhov lemurov je práve on najväčším milovníkom ovocia, ktoré tvorí hlavnú zložku jeho potravy. Tieto zvieratá sú najaktívnejšie skoro ráno a podvečer, čo môže ovplyvniť aj správanie uprchlíka v Bojniciach. V prírode žijú v menších skupinách (zvyčajne 2 až 5, niekedy až 16 jedincov), v ktorých panuje prísny matriarchát – hlavné slovo majú samice, ktoré zároveň najaktívnejšie bránia svoje teritórium.
Rozmnožovanie tohto druhu je fascinujúce: po 90 až 102 dňoch gravidity samica rodí najčastejšie dvojčatá, no v ľudskej starostlivosti nie sú výnimočné ani trojčatá. Vo voľnej prírode však čelia kritickému nebezpečenstvu z dôvodu neustáleho vypaľovania dažďových lesov a lovu pre mäso. Aj preto je chov v zoologických záhradách kľúčový a zastrešuje ho spoločný európsky záchranný program (EEP) vedený zoologickou záhradou v nemeckom Kolíne nad Rýnom.
Nahlásiť chybu v článku