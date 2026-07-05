Český futbal zasiahla obrovská tragédia: Na dovolenke zomrel iba 19-ročný Jeřábek z Artisu Brno

Zosnulý futbalista David Jeřábek

Foto: Facebook - Artis Brno

Roland Brožkovič
TASR
Talentovaného hráča zrejme zrazilo motorové vozidlo.

Futbalový klub SK Artis Brno iba pred pár dňami oslávil historický postup do prvej ligy, no teraz ho zasiahla smutná správa. Jeden z jeho útočníkov, iba 19-ročný David Jeřábek, prišiel o život na dovolenke v Grécku.

Český futbal tak zasiahla tragická správa. Vo veku 19 rokov zomrel talentovaný útočník David Jeřábek z tímu nováčika najvyššej súťaže SK Artis Brno. Klub oznámil, že hráč tragicky zahynul počas dovolenky v zahraničí.

Klub bližšie okolnosti úmrtia nezverejnil. Podľa českých a gréckych médií prišiel v ten istý deň na gréckom ostrove Rhodos o život 19-ročný český občan, ktorého zrazilo počas behu motorové vozidlo. Miestna polícia vodiča zadržala a prípad vyšetruje. Jeřábek figuroval na súpiske B-tímu Artisu a očakávalo sa, že po vstupe klubu do najvyššej českej súťaže dostane príležitosť aj v „áčku“.

Pred pár dňami oslavoval postup

Futbalisti Artisu Brno pritom budú v sezóne 2026/2027 prvýkrát v histórii účastníkmi najvyššej českej súťaže. Klub prijal ponuku Ligovej futbalovej asociácie (LFA) obsadiť uvoľnené miesto po MFK Karviná, ktorú preradili do druhej ligy pre korupčnú aféru a ovplyvňovanie zápasov.

Artis skončil v uplynulej sezóne druhej ligy na treťom mieste a v baráži neuspel proti Slovácku. Pred ním dostalo ponuku Táborsko, ktoré ju však odmietlo pre nevyhovujúci štadión. „Je to veľká prestíž a výzva, no zároveň aj obrovská zodpovednosť zvládnuť to so cťou,“ uviedol podľa idnes.cz generálny riaditeľ Artisu Petr Kuba a zdôraznil, že klub sa dlhodobo usiloval postúpiť medzi elitu športovou cestou.

Podľa výkonného riaditeľa LFA Tomáša Bártu nebolo možné ponechať v lige zostupujúcu Duklu Praha, keďže sezóna sa oficiálne skončila ešte pred vylúčením Karvinej. Majiteľ Dukly Matěj Turek v reakcii oznámil, že rozhodnutie napadne na súde. Artis vstúpi do nového ročníka domácim zápasom proti Mladej Boleslavi a Brno tak bude mať v najvyššej súťaži dva kluby prvýkrát od sezóny 1936/1937.

Fiasko Karvinej

Karviná pritom nezažíva najlepšie obdobie. Európska futbalová únia (UEFA) definitívne rozhodla o jej vylúčení z európskych pohárových súťaží pre ovplyvnenie troch stretnutí v najvyššej českej súťaži. Namiesto sliezskeho klubu získal európsku miestenku zdolaný finalista Českého pohára MFK Jablonec.

Pôvodne mala byť ako víťaz MOL Cupu nasadená priamo do štvrtého predkola Európskej ligy, vďaka čomu by mala istotu minimálne ligovej fázy Konferenčnej ligy. Po korupčnej kauze však o miesto prišla, no UEFA sa rozhodla nepotrestať český futbal odobraním jedného miesta v pohárovej Európe. Pozíciu ponúkla Jabloncu, ktorý ju prijal, a následne došlo k posunom v už vyžrebovaných predkolách na základe pozícií v uplynulej sezóne.

Hradec Králové už mal kúpené letenky aj hotel do Chorvátska, kde mal odohrať druhé predkolo Konferenčnej ligy s Varaždinom. Teraz tam pocestuje Jablonec, zatiaľ čo Hradec si v druhom predkole Európskej ligy zmeria sily s nórskym Tromsö. To sa malo pôvodne stretnúť s Plzňou, ktorá smeruje na pozíciu Karvinej do štvrtého predkola druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže.

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