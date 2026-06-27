Drew Barrymore bola ako 13-ročná závislá od drog, musela čistiť záchody. Dnes je legendou Hollywoodu

Drew Barrymore jednoznačne patrí medzi najpopulárnejšie filmové hviezdy. Medzi najznámejšie počiny, v ktorých sa objavila, patria filmy ako Vreskot, Donnie Darko či 50x a stále po prvý raz. Má však za sebou temnú minulosť. Popasovala sa s drogovou závislosťou, ktorá jej navždy zmenila život.
Vo filme sa objavila ako 5-ročná
Drew Blythe Barrymore sa narodila 22. februára 1975 v Los Angeles. Ako sa dozvedáme z webu Biography, do sveta filmu vstúpila vo veľmi útlom veku. Kým iné deti sa bezstarostne hrali s hračkami a kamarátmi, Drew sa už ako 7-ročná ujala úlohy v legendárnom filme E.T. – Mimozemšťan. Doteraz patrí medzi jej najlepšie a na ČSFD má hodnotenie 83 %.
Niet sa ale čo diviť, obaja jej rodičia, ale aj starí rodičia boli herci a nielen tí. Drew pochádza z rodiny, v ktorej sa v umeleckom svete pohybovali mnohí. Legendárny režisér Steven Spielberg je jej krstným otcom. Jednou z jej krstných mám je zas uznávaná Sophia Loren.
Drewina mama Jaid (s jej otcom sa rozviedla) brávala svoju dcéru na konkurzy už v čase, keď bola len batoľaťom. Nemala ešte ani rok, keď sa prvýkrát objavila na obrazovkách v reklame na krmivo pre psy. Za jej prvý debut sa považuje hororový film Zmena stavu, v ktorom hrala, keď mala len 5 rokov. Skutočnú slávu jej však priniesol až zmieňovaný E.T. v roku 1982 a vrhol ju do ostrého svetla reflektorov.
Už ako dieťa flirtovala a lietala na drogách
V roku 1984 si zahrala v trileri Podpaľačka, vo filmovej adaptácii románu Stephena Kinga, a vo filme Nezmieriteľné spory, za ktorý bola nominovaná na Zlatý glóbus za vedľajšiu úlohu, píše web Britannica. Hoci by sa mohlo zdať, že takáto kariéra je splneným snom, na Drew v detstve napáchal zrejme viac škody ako úžitku.
V čase, keď bola tínedžerkou, sa už topila po uši v problémoch so závislosťou. Podľa The Guardian mala len 7 rokov, keď si nalievala likér na zmrzlinu. Očakávala sa od nej dokonalosť, nesmelo byť vidieť, že jej vypadli mliečne zuby.
V tolkšou flirtovala s moderátorom, ako keby bola o 20 rokov staršia. Jej mama ju v tom podporovala a nabádala ju k neviazanej zábave. Brávala ju so sebou aj na večierky. Mala byť pravou „party girl“. Ako 11-ročná už mala skutočne problém s alkoholom.
Musela podstúpiť odvykaciu liečbu
Z archívneho článku People sa dozvedáme, že rovnako mladá okúsila aj marihuanu. Ako 12-ročná užívala kokaín na toalete nočného klubu v New Yorku. Neváhala tiež svojej mame ukradnúť kreditnú kartu. O rok neskôr bola drogovo závislá a pokúsila sa siahnuť si na život.
V článku sa po odomknutí dozvieš
- s čím všetkým sa musela Drew Barrymore popasovať;
- prečo sa ako tínedžerka odstrihla od rodičov;
- prečo ju Hollywood na istý čas odmietol a musela čistiť toalety;
- ako sa dostala späť na výslnie.
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