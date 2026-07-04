Referendum prebieha bez väčších komplikácií: K urnám prišiel aj Pellegrini, polícia riešila prvé problémy

Tisíce Slovákov dnes rozhodujú o otázkach, ktoré v uplynulých mesiacoch výrazne rezonovali domácou politikou. Referendum o zrušení doživotnej renty pre Roberta Fica a obnovení Úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA zatiaľ prebieha pokojne a bez výraznejších problémov. Polícia však už eviduje dve udalosti, pri ktorých zohral hlavnú úlohu alkohol. Jeden z incidentov sa dokonca týkal člena volebnej komisie, ktorý nafúkal 1,7 promile.
Priebeh sobotného referenda je pokojný a zatiaľ nebolo ničím narušené. Polícia eviduje dve udalosti, obidve pod vplyvom alkoholu. Počas sobotnej tlačovej konferencie o tom informoval viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.
Polícia rieši dva incidenty, oba súviseli s alkoholom
Prvá udalosť sa stala v Žiari nad Hronom. „Člen volebnej komisie sa podrobil dychovej skúške s výsledkom 0,81 mg/l, čo je v prepočte 1,7 promile. Bol vymenený, o tejto skutočnosti bola informovaná okresná volebná komisia,“ ozrejmil Polakovič. Druhý prípad sa stal v Ružomberku. „Pán, tiež zjavne pod vplyvom alkoholu, sa neslušne správal, takže tento prípad taktiež preverujeme,“ dodal.
Polakovič poznamenal, že polícia naďalej vykonáva činnosť na celom Slovensku aj v súvislosti s akciami, ktoré prebiehajú. Ani na tých podľa jeho slov nezaznamenali nejaké narušenie verejného poriadku. V prípade potreby je polícia pripravená zakročiť.
Referendum zatiaľ prebieha bez problémov
Šéf odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Martin Gajdoš a predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda sa zhodli, že priebeh referenda na Slovensku je zatiaľ pokojný a všetko funguje tak, ako má. „Nemáme avizované žiadnu nejakú udalosť ďalšiu alebo nejaké možné predĺženie hlasovania alebo niečo podobné. Všetko prebieha úplne plynulo a bez problémov,“ zhodnotil Gajdoš.
Infolinku podľa Gajdoša voliči využívajú, ale nie až v takej miere ako pri voľbách napríklad do Národnej rady SR. Podotkol, že ide skôr o poradenstvo pre voličov, nie o krízové situácie alebo sťažnosti.
Referenda sa zúčastnil aj prezident Pellegrini
Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil na referende. Hlasoval v obci Králiky. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR. „Ako občan, politik a človek mám svoj vlastný názor na dnešné referendum. Ale ako hlava štátu si tento inštitút musím ctiť. Naša ústava dáva občanom Slovenskej republiky právo spravovať veci verejné aj priamo, prostredníctvom referenda, a ja rešpektujem právo každého človeka tento spôsob využiť,” uviedol prezident.
Svoju účasť na referende avizoval aj predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). V takmer 3000 obciach a mestách na Slovensku sa dnes uskutočňuje referendum. Občania v ňom rozhodujú o dvoch otázkach.
Prvá z otázok sa týka doživotnej renty premiéra Roberta Fica, ktorú mu po incidente v Handlovej schválila vláda, a druhá sa týka obnovenia Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).
Presné znenie otázok je nasledovné:
Otázka číslo 1: „Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad, pre Roberta Fica, ustanovenej v § 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení?“
Otázka číslo 2: „Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?“
Referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Prezident Peter Pellegrini stanovil jeho termín na 4. júla. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Pôvodne mali občania rozhodovať aj o otázke týkajúcej sa skrátenia volebného obdobia, tá sa však napokon do hlasovania nedostala. Prezident ju vyradil s odôvodnením, že je ústavne sporná.
Oficiálne výsledky sobotného referenda sa verejnosť dozvie v nedeľu (5. 7.) ráno. Tlačová konferencia sa uskutoční o 8.30 h. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.
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