Referendum je oficiálne neplatné: Účasť bola len 16 percent, takmer padol negatívny rekord

V sobotu sa na Slovensku konalo referendum a hoci zrejme málokto očakával, že bude úspešné a prekoná účasť 50 percent, od tohto čísla sme boli nakoniec poriadne ďaleko.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na nedeľnej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného (4. 7.) referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.
Z celkového počtu 4 369 989 zapísaných voličov sa na referende zúčastnilo 705 227 zapísaných voličov. Platných hlasovacích lístkov bolo 698 757. Voliči hlasovali v 5545 volebných okrskoch. Počet okresných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice, bol 50. Zo zahraničia bolo doručených cez voľbu poštou 5218 hlasov, čo predstavuje 0,73 percenta zúčastnených voličov z cudziny.
Ide tak o jednu z najnižších účastí v rámci referend, ktoré sa doteraz konali v histórii samostatnej SR. Nižšiu účasť malo už len zmarené referendum o vstupe do NATO v roku 1997, píše Denník N.
Odpovede boli jasné
Na otázku, či občania súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), odpovedalo 93,43 percenta zúčastnených kladne. Nesúhlas vyjadrilo 5,32 percenta zúčastnených. V druhej otázke, či občania súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, si vybralo odpoveď áno 92,23 percenta zúčastnených. Odpoveď nie zvolilo 6,07 percenta zúčastnených.
Predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR Martin Nemky informoval, že najvyššiu účasť zaznamenali v Bratislavskom kraji s 21,84 percenta voličov. Najmenej voličov prišlo na referendum v Košickom kraji, odhlasovalo tam 13,4 percenta voličov. Spomedzi okresov bola najvyššia účasť v okrese Senec, k urnám tam prišlo 24,18 percenta. Najnižšiu účasť zaznamenali v okrese Revúca so 7,91 percenta voličov.
Referendum sa podľa vyjadrení polície zaobišlo bez vážnejších incidentov. Bezproblémovo hodnotili priebeh referendového dňa aj volebné komisie naprieč Slovenskom. Volebné miestnosti boli v sobotu otvorené od 7.00 h do 22.00 h s výnimkou dvoch prípadov. V Hurbanove zatvorili miestnosť v jednom z okrskov o 22.15 h a v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota sa referendum končilo o 22.30 h.
Polícia v sobotu evidovala viacero podnetov, ale žiaden trestný čin. Ako uviedol policajný viceprezident, evidujú dva priestupky. Prvý sa stal v Žiari nad Hronom, kde člen volebnej komisie bol pod vplyvom alkoholu a po nafúkaní ho vystriedali. „Druhý priestupok sme evidovali v meste Ružomberok, kde prišiel pán zjavne pod vplyvom alkoholu a vulgárne sa správal, taktiež túto vec objasňujeme,“ zhodnotil policajný viceprezident Rastislav Polakovič.
Bezproblémové referendum
„Evidovali sme ešte nejaké drobné preverenia, ktoré sa však nepotvrdili,“ povedal policajný viceprezident. Polícia bola súčinná aj pri preverovaní udalostí, keď niektorí voliči chceli uplatniť svoje voličské právo prostredníctvom pasu, ale nebolo im to umožnené, keďže v referende sa dalo hlasovať len s občianskym preukazom.
Riaditeľ odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Martin Gajdoš skonštatoval, že priebeh referenda bol bezproblémový a bez rušivých momentov. „Dve situácie, ktoré spôsobili krátke predĺženie času hlasovania, tak to nebolo spôsobené žiadnym pochybením volebných komisií. Bolo to naozaj spôsobené len vyššou mocou, čiže zdravotným problémom a hraním sa detí,“ priblížil Gajdoš.
V sobotnom referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach – či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Žiadala v ňom tri otázky, no otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie napokon nebola predmetom referenda. Prezident SR Peter Pellegrini otázku nezaradil, pretože bola podľa neho v rozpore s Ústavou SR.
Výsledky referenda sú podľa Ústavy SR platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
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