Slovák skončil v rukách chorvátskej polície: 63-ročného muža mali pristihnúť pri nakrúcaní nahých detí

Pláž chorvátsko

Ilustračná foto: xhere

Nina Malovcová
TASR
Vo veci pokračuje vyšetrovanie.

Chorvátska polícia vyšetruje prípad, ktorý sa odohral v obľúbenej dovolenkovej oblasti na Istrii a v ktorom figuruje občan Slovenska. Muža mali prichytiť pri tajnom nakrúcaní detí pomocou technológie ukrytej v bežnom doplnku.

V chorvátskej Istrii zadržali 63-ročného občana Slovenskej republiky pre podozrenie, že pomocou okuliarov so zabudovanou kamerou tajne nakrúcal nahé deti. TASR o tom informuje na základe sobotňajšej správy portálu Index.hr.

Pracovník bezpečnostnej služby si všimol podozrivé správanie

Muža zadržali po tom, ako ho v nemenovanom turistickom zariadení pristihol pracovník bezpečnostnej služby a polícia uňho následne našla kompromitujúci materiál. K incidentu došlo 2. júla približne o 16.30 h, keď si zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby všimol muža, ako tajne nakrúca deti. Zadržal ho až do príchodu polície, ktorá vykonala vyšetrovanie a u podozrivého muža našla materiál, ktorý ho usvedčuje z trestného činu sexuálneho zneužívania detí za účelom pornografie.

Pláž pri mori
Ilustračné foto: Pexels

Polícia vyzýva rodičov na zvýšenú opatrnosť

Podozrivého po ukončení vyšetrovania previezli 3. júla do väzobnej cely Istrijského policajného riaditeľstva. Podľa polície takéto vyšetrovania trestných činov dokazujú, že verejnosť si čoraz viac uvedomuje problém nakrúcania detí a čoraz častejšie rozpoznáva podozrivé správanie, čo umožňuje včasnú reakciu a zadržanie páchateľov.

Zároveň vyzvala rodičov, aby dávali pozor na svoje deti, sledovali, kde sa nachádzajú a čo robia na pláži, a tiež aby im obliekali plavky.
Polícia požiadala občanov, aby v prípade, že spozorujú podozrivú osobu nakrúcajúcu deti, o tom okamžite informovali na čísle 192.

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