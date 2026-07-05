Fico sa tvrdo vyjadril k referendu: Nezúčastnil som sa, opozícia ním šírila len nenávisť

Na Slovensku sa v sobotu konalo neúspešné referendum iniciované stranou Demokrati, ktoré sa napokon skončilo neúspechom a mimoriadne nízkou účasťou. K referendu sa vyjadril aj premiér Fico, ktorého sa priamo týkala jedna z dvoch otázok.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa na sobotnom (4. 7.) referende nezúčastnil. Označil to za pochopiteľné, keďže jedna z otázok bola podľa neho namierená priamo proti jeho osobe. Zdôraznil, že napriek tomu proti referendu nevyvíjal žiadne aktivity, pretože si ho váži ako najvyššiu formu priamej demokracie. Uviedol to na sociálnej sieti. Opozícia referendom podľa Fica šírila len nenávisť a zneužila citlivú tému opatrení prijatých po atentáte.
„Účasť na referende by bola ešte nižšia, keby sme aktívne verejnosti vysvetľovali jeho nezmysel,“ napísal premiér. „Opozícia včerajším referendom len šírila nenávisť a zneužila citlivú tému opatrení prijatých po atentáte na moju osobu. Tých istých opatrení, ktoré dnes doživotne užíva bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová, hoci porovnať jej zodpovednosť so zodpovednosťou premiéra je absolútne nemožné,“ doplnil.
Za smutné označil aj to, že iniciátori referenda obviňujú vládu z financovania národných osláv štátneho sviatku svätých Cyrila a Metoda, hoci na „nezmyselné“ referendum išlo 12 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.
Naď oponuje
Účasť na referende nie je žiaden veľký úspech, ale nie je to ani žiadny „prúser“. Je to účasť, ktorá je porovnateľná s referendami, ktoré sa uskutočnili v minulosti. Uviedol to predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď v diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24.
“Myslím si, že 16 percent nie je nejaký tragický výsledok. Keby to bolo pod desať percent, asi by to nebolo dobré. Ale päť- či šesťpercentná strana, ktorá je mimoparlamentná, dokázala zo svojich peňazí namobilizovať 700 000 ľudí, tak klobúk dole,“ skonštatoval Naď. Referendum je podľa neho ústavný inštitút, na ktorý majú občania právo.
Referendum podľa Naďa politicky zarezal prezident SR Peter Pellegrini. „Hlavná otázka, pre ktorú 400 000 ľudí podpísalo petíciu, bola, aby mali možnosť vyjadriť sa, že nechcú pokračovanie tejto vlády. A túto otázku Pellegrini zarezal bez konzultácie s Ústavným súdom SR,“ povedal Naď s tým, že prezident sa bál väčšej účasti na referende. Skritizoval tiež to, že hlava štátu vyhlásila konanie referenda na letné mesiace, keď je väčšina Slovákov na dovolenke.
Veľmi nízka účasť
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na nedeľnej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného (4. 7.) referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.
Z celkového počtu 4 369 989 zapísaných voličov sa na referende zúčastnilo 705 227 zapísaných voličov. Platných hlasovacích lístkov bolo 698 757. Voliči hlasovali v 5545 volebných okrskoch. Počet okresných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice, bol 50. Zo zahraničia bolo doručených cez voľbu poštou 5218 hlasov, čo predstavuje 0,73 percenta zúčastnených voličov z cudziny.
Ide tak o jednu z najnižších účastí v rámci referend, ktoré sa doteraz konali v histórii samostatnej SR. Nižšiu účasť malo už len zmarené referendum o vstupe do NATO v roku 1997, píše Denník N.
Vyjadrili sa aj Šutaj Eštok či prezident
Minister vnútra a líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok označil sobotné (4. 7.) referendum za fiasko. Iniciátorom referenda, mimoparlamentnej strane Demokrati, odkázal, aby sa ospravedlnili a uhradili jeho náklady. Minister to uviedol na sociálnej sieti. „Historicky najnižšia účasť občanov v referende. Za toto fiasko by sa mali Demokrati Slovensku ospravedlniť a uhradiť jeho náklady,“ napísal Šutaj Eštok.
Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Žiadala v ňom tri otázky, no otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie napokon nebola predmetom referenda. Prezident SR Peter Pellegrini otázku nezaradil, pretože bola podľa neho v rozpore s Ústavou SR.
K referendu sa vyjadril aj prezident Peter Pellegrini. Podľa neho je smutné, že iniciátori referenda namiesto toho, aby si priznali neúspech, hľadajú vinu všade naokolo, len nie v sebe. Pripomenul, že referendum musel vyhlásiť v súlade s Ústavou SR a zákonmi.
„Vždy budem rešpektovať ústavné právo občanov Slovenskej republiky požiadať o vypísanie referenda a aj sa na takomto referende zúčastniť. Z úcty k tomuto právu a k inštitútu referenda som sa na ňom zúčastnil aj ja, hoci ako občan, politik a človek mám svoj vlastný a jasný názor na toto konkrétne referendum,“ uviedla v stanovisku pre TASR hlava štátu.
„Ako prezident Slovenskej republiky som sa pri vyhlasovaní referenda striktne držal ústavy a platných zákonov a nemohol som postupovať inak. Je smutné, že iniciátori referenda namiesto toho, aby si priznali neúspech, hľadajú vinu všade naokolo, len nie v sebe,“ skonštatoval Pellegrini.
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