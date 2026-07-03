48-hodinové pravidlo vám pomôže ušetriť veľkú časť výplaty. Získať tak môžete až stovky eur

V súčasnosti mnoho ľudí hľadá spôsob, ako ušetriť každé euro. No počuli ste už o 48-hodinovom pravidle? Počas konkrétnych dvoch dní v mesiaci by ste nemali minúť ani cent na zbytočné výdavky. Vraj sa vám tak podarí odložiť veľkú časť vašej výplaty.
Dva dni po tom, čo vám príde výplata na účet, si nič nekupujte
Po tom, čo výplata pípne na bankový účet, má množstvo ľudí potrebu robiť impulzívne nákupy. Výplata totiž navodzuje pocit dopamínu, zároveň môžete mať na malú chvíľu pocit, že máte veľa peňazí a môžete si tak dovoliť kúpiť si niečo drahšie alebo zájsť do reštaurácie na obed. Behom chvíle tak môžete minúť desiatky až stovky eur na niečo, čo vôbec nepotrebujete.
Odborníci preto odporúčajú riadiť sa 48-hodinovým pravidlom. To znamená, že dva dni po tom, čo vám príde výplata si nič nekúpite. Výnimku môžete urobiť len pri platení nevyhnutných účtov, akými sú napríklad nájom či hypotéka, informuje portál Metro.
Po týchto 48 hodinách vraj dopamín klesne a vy už nebudete mať potrebu impulzívne nakupovať. Zabránite tak nadmernému a zbytočnému míňaniu peňazí. Navyše získate odstup, ktorý vám umožní zvážiť vaše ďalšie plánované nákupy a budete s výdavkami nakladať racionálne.
Odborníci sú presvedčení, že keď si nekúpite niečo, čo chcete hneď, ako dostanete výplatu, o pár dní si tieto veci už pravdepodobne ani nebudete chcieť kúpiť. Čím ušetríte až stovky eur.
Pomôcť vám môže aj pravidlo 50-30-20
Okrem 48-hodinového pravidla vám môže pomôcť ušetriť značnú sumu peňazí aj veľmi známe pravidlo 50-30-20.
Hovorí sa, že 50 % z nášho príjmu by mali tvoriť nevyhnutné výdavky – nájom, hypotéka, energie, jedlo a tak ďalej. 20 % z príjmu by malo putovať na naše finančné ciele – investovanie, dôchodkové sporenie či splácanie dlhov. No a napokon 30 % z príjmu môžeme bez výčitiek minúť na výdavky, bez ktorých sa dá žiť, ale život bez nich by nebol taký super. Pri tomto bode hneď dodáme, že pravdepodobne s tým nebudú všetci súhlasiť a niektorí si radšej odložia ešte viac na budúcnosť alebo ich nejakým spôsobom investujú.
Ak by ste však chceli ušetriť peniaze aj na jedle, naša redaktorka vám poradí, ako na to, pretože mesačne míňa na nákup potravín 180 eur. Do potravín chodí len raz týždenne, zapisuje si výdavky a každý týždeň si dopredu naplánuje, čo presne bude variť a na základe toho si vytvorí aj svoj nákupný zoznam, ktorý nijako neporušuje.
Odborníčka však v súvislosti so šetrením peňazí na potravinách odporúča stanoviť si pevný rozpočet, nedržať sa striktne receptu, ale byť kreatívny a experimentovať so surovinami, ktoré už máte doma. Zároveň radí nákup klásť len do nákupného košíka a nie do nákupného vozíka. Pretože keď sa naplní, prestanete nakupovať oveľa skôr, ako by ste to urobili s veľkým nákupným vozíkom.
Navyše uviedla, že veľkou chybou, aj keď každý týždeň nakupujete v tom istom supermarkete tie isté potraviny. „Toto môže byť nákladné, ak si neskontrolujete zmeny cien a neporovnáte ich s inými obchodmi.“
Ďalej nemáte nakupovať hladní, nenaletieť zľavám a vyhýbať sa nadrozmerným produktom. Na prvý pohľad ide o maličkosti, no práve tie rozhodujú o tom, koľko za nákup zaplatíte. Ak si urobíte prehľad o zásobách doma, nastavíte si rozpočet, nebudete slepo veriť zľavám a vyhnete sa nákupom s prázdnym žalúdkom, môžete podľa odborníčky ušetriť prekvapivo veľa.
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