Grigorij Mesežnikov v 1 na 1: Fico sa nevyjadruje k vražde ženy. Niektorí politici živia nenávisť k ženám

Na Slovensku zavraždili ženu, ktorá pred smrťou žiadala štát o ochranu. Prípad, ktorý by mal otriasť krajinou a vyvolať debatu o tom, kde systém zlyhal. Lenže opäť zavládlo ticho. Nevyjadril sa k tomu nielen samotný premiér Robert Fico, ale ani väčšina vládneho kabinetu. Politológ Mesežnikov tvrdí, že niektorí politici z vládnych kruhov zľahčujú násilie na ženách a považuje za šialené, že sa k vražde týranej učiteľky z Gelnice doposiaľ nevyjadrili. Rovnako očakával, že sa k mimoriadne tragickej situácii vyjadrí aj prezident Peter Pellegrini.
Mesežnikov sa v rozhovore vyjadril aj k výrokom slovenského premiéra Roberta Fica na adresu odchádzajúceho britského premiéra Keira Starmera. Fico o ňom hovorí ako o odstrašujúcom príklade lídra, ktorý úplne zlyhal. Vraj končí preto, lebo „mal pocit, že treba vymeniť národ, a nie vládu“. Fico mal o Starmerovi povedať, že je to „absolútne provojnový štváč, ktorý miluje vojnu a chce vojnu“. Mesežnikov si myslí, že tieto výroky britské veľvyslanectvo a diplomatické kruhy zachytili. Dodal, že naše vzťahy sa môžu opäť len zhoršiť.
Karolína Piliarová sa so svojím hosťom venovala aj sporu medzi ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom a bývalými elitnými vyšetrovateľmi NAKA, čurillovcami. Minister vnútra najprv kontumačne prehral spor s policajtmi okolo Jána Čurillu, pretože nereagoval na žalobu doručenú do elektronickej schránky. Súd mu uložil ospravedlniť sa a zaplatiť spolu 90-tisíc eur, neskôr s úrokmi a trovami už vyše 120-tisíc eur. Následne neúspešne bojoval proti exekúcii a ešte koncom mája súdy jeho návrhy zamietali. Potom však prišiel zlom. Krajský súd v Bratislave minulý týždeň zrušil pôvodný kontumačný rozsudok a vec vrátil na nové konanie. Podľa Mesežnikova to vytvára právnu neistotu a je možné, že k politikom sa z hľadiska práva nahliada inak, ako na bežných ľudí. Podľa politológa je potrebné sa pýtať, či ešte stále žijeme v právnom štáte.
V diskusii sa venovali aj vzťahom v opozícii. V prípade potenciálneho spájania sa opozičných strán si vie predstaviť mechanické spojenie Progresívneho Slovenska, Demokratov a SaS. Upozorňuje, že do parlamentu sa v budúcoročných voľbách nemusia dostať všetky opozičné demokratické sily.
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