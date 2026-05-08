Urológ Švihra: Erekcia je marker celkového zdravia. Jej absencia naznačuje viaceré choroby

Opäť sme sa rozprávali pravdepodobne s najznámejším slovenským urológom, ktorý hovorí o urologickom zdraví otvorene, s nadhľadom a hlavne s humorom. Tentoraz sme sa zaoberali témou mužská erekcia.
Urológ MUDr. Ján Švihra, PhD. pracuje ako odborný asistent na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, ako lekár v Univerzitnej nemocnici Martin a na klinike Váš lekár v Bratislave. Tiež je verejne známy na Instagrame, kde hovorí o urológii s humorom. Dokonca ho časopis Forbes v roku 2023 zaradil medzi najvplyvnejších lekárov na sociálnych sieťach na Slovensku.
Navyše, vydavateľstvo INTEREZ MEDIA má v predaji jeho prvú knihu s názvom Urostorky, ktorá vás prevedie svetom bizarných, vtipných a šokujúcich príbehov z nemocnice, pričom sa nevyhne ani dôležitej osvete v oblasti, ktorá je stále braná ako tabu.
Dôležitejšia je kvalita než frekvencia
Urológa sme sa pýtali na to, či existuje nejaká norma, koľkokrát by mal mať muž do týždňa erekciu podľa svojho veku. Podľa Švihru však žiadna takáto oficiálna norma nie je. „Z medicínskeho pohľadu je oveľa dôležitejšia schopnosť dosiahnuť kvalitnú erekciu. To znamená, že je dostatočne pevná na pohlavný styk, prichádza bez výrazného oneskorenia a udrží sa počas celého aktu,“ povedal pre interez urológ Ján Švihra.
Zároveň dodal, že je úplne prirodzené, že sa erekcia s vekom mení. „Postupne ubúda spontánnych, najmä ranných erekcií a muž zvyčajne potrebuje viac stimulácie. Erekcia tiež prichádza pomalšie a môže mať kratšie trvanie.“
Na záver dodal, že je zaujímavé, že erekcia nie je len otázkou sexuality. Erekcia je totiž podľa odborníka často prehliadaný marker celkového zdravia, pretože veľmi citlivo odráža stav kardiovaskulárneho systému, hormonálne zmeny aj vplyv psychiky a stresu, o čom nám viac porozprával už dávnejšie v našom článku.
Napríklad, ak u mužov absentuje nočná erekcia, ktorá je úplne normálnou súčasťou spánku, môže to naznačovať kardiovaskulárne, neurologické či endokrinologické poruchy. Preto sa netreba hanbiť o erekcii hovoriť.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku