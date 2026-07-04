Ďalšie slovenské kúpalisko otvorilo svoje brány: Leto pri vode môže začať, návštevníkov čakajú novinky

Staré kúpalisko (VADAS II)

Foto: Facebook/Mestský úrad Štúrovo - Párkányi Városi Hivatal

Nina Malovcová
TASR
V Štúrove odštartovala sezóna na Starom kúpalisku Vadaš II.

Letná kúpalisková sezóna je na Slovensku v plnom prúde, no jednotlivé mestá ju štartujú rozdielnym spôsobom. Kým v Štúrove už privítali prvých návštevníkov na obnovenom Starom kúpalisku Vadaš II, v Bratislave finišujú práce na zrekonštruovanej Rosničke. Obyvatelia Spišskej Novej Vsi si naopak počas prvého júlového víkendu nezaplávajú, mesto totiž pristupuje k sprísneniu pravidiel a výrazným zmenám v prevádzke areálu.

Na Starom kúpalisku Vadaš II v Štúrove sa začala letná turistická sezóna. Kúpalisko bude v prevádzke do konca augusta každý deň od utorka do nedele, informovala radnica. Pred sezónou prešiel areál viacerými úpravami. Betónové plochy boli obnovené položením zámkovej dlažby, pribudli nové stojany na bicykle, nové hracie prvky pre deti a lavičky pre návštevníkov. Stenu pri bazéne skrášľuje nová maľba, ktorá dotvára letnú atmosféru areálu.

Prvé termálne kúpalisko na Vadaši, známe ako Staré kúpalisko, bolo vybudované na brehu Dunaja v rokoch 1950 až 1952. Jeho  vybudovaniu predchádzal v roku 1949 geologický hĺbkový vrt. Termálna voda z hĺbky 97 metrov s teplotou 41 stupňov Celzia a výdatnosťou sedem litrov za sekundu umožnila výstavbu kúpaliska s jedným bazénom s kapacitou 300 osôb.

Rosnička v Dúbravke by sa mohla otvoriť v polovici júla

Zrekonštruované kúpalisko Rosnička v bratislavskej Dúbravke by mohlo byť otvorená pre verejnosť v polovici júla. Odhad termínu zverejnila na sociálnej sieti Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta SR Bratislavy.

V statuse oznámila, že po rozsiahlej rekonštrukcii je už takmer ukončená dvojtýždňová testovacia prevádzka novej bazénovej technológie na veľkom bazéne. „V piatok boli odobraté vzorky vody z plaveckého bazéna akreditovaným laboratóriom. Výsledky očakávame približne do piatich dní,“ informoval správca kúpaliska.

“Po ich doručení budeme môcť presnejšie informovať o termíne otvorenia, ktorý k dnešnému dňu odhadujeme na polovicu júla,“ dodal. V areáli tiež podľa STaRZ kladú automatickú závlahu a kobercový trávnik. Rozsiahla rekonštrukcia mestského kúpaliska sa začala v polovici novembra 2025, jej súčasťou bola okrem revitalizácie bazénov aj nová strojovňa s modernou technológiou i obnova infraštruktúry a zázemia.

Spišská Nová Ves cez víkend kúpalisko zatvorí

Letné kúpalisko v Spišskej Novej Vsi bude počas nadchádzajúceho víkendu 4. a 5. júla zatvorené. Dôvodom je, že mesto prijíma nové bezpečnostné a hygienické opatrenia. Informovala o tom pracovníčka pre styk s médiami z mestského úradu Edita Gondová. Mesto okrem iného plánuje znížiť jeho kapacitu a zvýšiť vstupné.

Otvorenie sezóny na letnom kúpalisku v Spišskej Novej Vsi
Foto: TASR/Oliver Ondráš

Rozhodnutie prijalo vedenie mesta na základe pracovného rokovania so správcom kúpaliska a zástupcami zainteresovaných zložiek. Reaguje tak tiež na opakované podnety a sťažnosti návštevníkov súvisiace s porušovaním prevádzkového poriadku, nedodržiavaním hygienických pravidiel, nevhodným správaním niektorých návštevníkov a narúšaním verejného poriadku.

„Počas víkendu prebehne dôkladná sanitácia bazénov, technologických zariadení aj celého areálu, aby bolo kúpalisko pripravené na bezpečnú prevádzku,“ uviedla Gondová. Od pondelka 6. júla bude kúpalisko opätovne otvorené už podľa nového prevádzkového poriadku, ktorý prináša viaceré zmeny. Jeho súčasťou je aj zníženie maximálnej kapacity, ktorá umožní lepšie regulovať počet návštevníkov v areáli a prispieť k bezpečnejšiemu a komfortnejšiemu prostrediu pre všetkých.

Bezpečnosť posilní polícia aj súkromná bezpečnostná služba

Výrazne sa posilní bezpečnosť, pričom mesto rozširuje spoluprácu s Policajným zborom SR, Mestskou políciou a Súkromnou bezpečnostnou službou. Zvýši sa aj počet kontrol zameraných na dodržiavanie prevádzkového poriadku a hygienických noriem už pri vstupe do areálu. Personál kúpaliska absolvoval školenie, aby vedel dôsledne uplatňovať nové pravidlá a riešiť prípadné porušovanie poriadku. Súčasťou prijatých opatrení je aj výrazné zvýšenie vstupného, a to 2,5-násobne v prípade dospelej osoby. Zvýhodnené vstupné budú mať obyvatelia s trvalým pobytom v meste.

Cieľom prijatých opatrení je podľa mesta vytvoriť podmienky, aby sa na kúpalisku cítili bezpečne a komfortne všetci návštevníci, ktorí rešpektujú pravidlá. Samospráva bude dôsledne trvať na dodržiavaní prevádzkového poriadku a pripomína, že nebude tolerovať správanie, ktoré ohrozuje bezpečnosť, hygienu alebo pokojný priebeh letnej rekreácie ostatných návštevníkov.

„Verím, že prijaté systémové opatrenia a zmeny prispejú k zvýšeniu bezpečnosti, komfortu a pohody všetkých návštevníkov letného kúpaliska. Naším cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú obyvatelia aj návštevníci mesta cítiť príjemne, bezpečne a budú si môcť naplno užiť letné dni,“ dodáva riaditeľ Správy telovýchovných zariadení mesta Vladimír Hovaňák.

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