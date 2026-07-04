Netflix si v júli pre divákov pripravil poriadne bomby. Budete v napätí, ale aj sa zasmejete

Zábery z filmov 23 000 Lives a 72 Hours

Zábery z filmov 23 000 Lives a 72 Hours, foto: Netflix

Klaudia Oselská
Netflix
Pozrite si náš prehľad júlových noviniek na Netflixe.

Tri drámy z európskej produkcie, pokračovanie úspešnej českej rodinnej komédie aj nová komédia s Kevinom Hartom, pokračovania obľúbených seriálov a dokument o stroskotaní výletnej lode, pri ktorom zahynulo 32 ľudí. Netflix si aj tento mesiac pripravil pre svojich divákov bohatú filmovú a seriálovú nádielku. Vytvorili sme pre vás zoznam toho najzaujímavejšieho.

Summer 1936

1. júla Netflix pridal do svojej ponuky nový francúzsky seriál, ktorý sa radí medzi žánre dráma a triler. Historická šesťdielna miniséria s názvom Summer 1936 sa odohráva vo francúzskom meste Nice v roku 1936, kde si ľudia užívajú prvú platenú dovolenku. Skupina štyroch žien sa však zapletie do vraždy štátneho zástupcu v hoteli Riviéra.

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Želanie k narodeninám: Krstiny

8. júla sa môžete tešiť na pokračovanie českej rodinnej komédie, ktorá mala premiéru v slovenských kinách len v marci 2026. Snímka Želanie k narodeninám: Krstiny je pokračovaním filmu Želanie k narodeninám z roku 2022. Réžie sa opäť ujala Marta Ferencová, ktorá má na konte viaceré úspešné československé snímky – V dobrom aj v zlom, V lete ti poviem, ako sa mám, Príliš osobná známosť, Všetko alebo nič, Želanie pre Ježiška a mnohé ďalšie. Zároveň je spolu s Adamom Dvořákom aj scenáristkou filmu.

Komédia vás zavedie na rodinný statok Líby a Arnošta, kde vrcholia prípravy na krst ich vnučky. Líba chce mať všetko dokonale naplánované. Pokojné prípravy sa však rýchlo menia na chaos. Simona si potajomky presadí iné meno pre svoju dcérku, Arnošt sa pustí do vlastného „detektívneho“ pátrania po stratených kľúčoch a Karel s Richardom spôsobia rozruch v klenotníctve.

23 000 Lives

Okrem francúzskej drámy sa tento mesiac na Netflixe môžete tešiť aj na nemeckú drámu. Film 23 000 Lives bude mať premiéru 17. júla a zoberie vás do Stredozemného mora, kam sa partia mladých ľudí vyberie zachraňovať utečencov. No ich predstavy o práve a spravodlivosti počas tejto nebezpečnej akcie prejdú náročnou skúškou.

The Truthers

Netflix tento mesiac s drámami však ešte neskončil. Aj 24. júla sa pripravte na poriadnu drámu, tentoraz zo španielskej produkcie. The Truthers sleduje 30-ročnú ženu menom Ruth, ktorá sa odcudzila svojej rodine, no vracia sa domov, pretože jej matka zomrela za zvláštnych okolností.

Doma sa opäť stretne so svojím otcom Martínom, ktorý sa od odchodu do dôchodku zrejme stal mrzutým a agresívnym mužom posadnutým zlovestnou konšpiračnou teóriou. Vzťah medzi nimi dvoma je napätý a jeho správanie je nevyspytateľné. Ruth začne mať preto podozrenie, že za smrť jej matky môže byť zodpovedný Martín. Je možné, že býva pod jednou strechou s vrahom?

72 Hours

Ak by ste už mali tých drám dosť, Netflix si na konci mesiaca, 24. júla, pripravil aj komédiu so slávnym hercom a komikom Kevinom Hartom. Film 72 Hours rozpráva o 40-ročnom manažérovi, ktorý si chce udržať svoje teplé miestečko. Preto vyrazí s partiou mladých ľudí na trojdňovú rozlúčku so slobodou. Problém je, že pozvánku na túto akciu dostal len omylom.

Okrem úplných noviniek streamovací gigant pridá v júli do svojej ponuky aj pokračovanie obľúbených romantických seriálov Sullivan’s Crossing (2. júl) a Ransom Canyon (23. júl). Ale aj dokument Shipwrecked: Nightmare at Sea (10. júl), ktorý prostredníctvom doposiaľ nezverejnených záznamov a výpovedí svedkov mapuje stroskotanie luxusnej výletnej lode Costa Concordia z 13. januára 2012, pri ktorom zahynulo 32 ľudí.

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