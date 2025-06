7,25 eura za obľúbenú potravinu v chorvátskom obchode: Turistu šokovali ceny, no nie každý s ním súhlasí

Keď sa povie Chorvátsko, sú asi iba dva typy ľudí — tí, ktorí ho jednoducho milujú, pravidelne sa sem vracajú na letnú dovolenku, možno aj do tých istých letovísk, kde už majú svoje obľúbené miesta alebo sa poznajú s domácimi, ktorí ich privítajú štamperlíkom rakije, no a potom je tu druhá skupina, ktorá Chorvátsku neprišla na chuť, nadáva naň a napríklad spomína vysoké ceny v podnikoch či obchodoch.

Nedávno sme vám ukázali video nespokojného tiktokera, ktorého prekvapila cena kávy v Chorvátsku. Konkrétne na ostrove Hvar, kde za ňu zaplatil 4 eurá. Nestretol sa však na internete s pochopením, pretože mnohí upozornili, že v ďalších populárnych destináciách naprieč Európou si pýtajú za kávu aj oveľa viac, napríklad v Benátkach možno až 15 eur.

Navštívil aj obchod

No týmto používateľ sociálnej siete neskončil. Vyzerá to tak, že mu Chorvátsko a Balkán ležia v žalúdku. Do akej miery chce svojimi videami najmä pobúriť ľudí, nie je jasné, no darí sa mu to. V jednom z ďalších ukázal, čo ho nahnevalo v obchode.

„Chorvátsko je krásne, ale…“ začal vo videu, na ktorého začiatku ukázal nádherné azúrové more a pláž. Po prestrihu nasledoval záber na 300-gramovú čokoládu známej značky, ktorá, ako ukázal, stojí v miestnom obchode 7,25 eura.

Opäť vyvolal kontroverziu

Našli sa ľudia, ktorí v komentároch priznali, že je to pravda, no aj takí, ktorí nesúhlasili a nespokojného turistu posielajú z krajiny preč. Dali mu odporúčania, aby si namiesto takejto čokolády radšej kúpil niečo lokálne alebo ak sa mu nepáči, navštívil iný obchod. Niekto však priznal, že pochádza z Chorvátska a takéto ceny sú skutočné.

Pravda je taká, že Chorvátsko patrí medzi obľúbené letné prímorské destinácie a jednoducho, keď je o niečo záujem, rastú aj ceny. Takže nech sa vyberiete v lete k moru kamkoľvek, treba počítať s tým, že ceny môžu byť prispôsobené letnej sezóne.