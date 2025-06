Ušetríte 98 eur: V tomto meste sa v Chorvátsku ubytujete úplne najlacnejšie, obľúbené letovisko sa vám nemusí oplatiť

Jednou z najdrahších položiek pri plánovaní dovolenky môže byť ubytovanie. No ako sa hovorí, kto hľadá, nájde. A to dokonca aj takto, na poslednú chvíľu a my vám s hľadaním ponúk pomôžeme. Pozreli sme sa na tri populárne platformy, ktoré slúžia na rezerváciu ubytovania, porovnali, v čom sa od seba líšia a zistili, ako sa aktuálne pohybujú ich ceny v obľúbených chorvátskych destináciách, kam sa v lete nahrnie aj množstvo Slovákov. A vy môžete patriť medzi nich, preto by ste mali vedieť, kde nájdete ubytovanie za čo najmenej peňazí.

Medzi platformy, ktoré Slováci najčastejšie využívajú na rezerváciu ubytovania na účely dovolenky, patria Booking, Airbnb a Agoda. Líšia sa od seba hneď v niekoľkých veciach. Booking má vo svojej ponuke hotely, penzióny, apartmány, no dokonca aj hostely a dobrým pomocníkom je, že si tu viete pozrieť hodnotenia, ktoré vychádzajú niekedy až zo stoviek či tisícok recenzií, čo dokáže veľa prezradiť. Takisto často ponúka aj možnosť bezplatného zrušenia rezervácie.

Airbnb zas môže byť skvelou voľbou, ak túžite po domáckejšom prostredí v podobe prenájmu izby v byte či dome, alebo chcete vyskúšať netradičné ubytovanie, ako napríklad zrub, domček na strome či minidomček. Taktiež, ak hľadáte ubytovanie na dlhšie. Treba si však dať pozor a nenechať sa zlákať nízkou cenou, ktorá sa vám zobrazí pri ponuke ako prvá. Ak budete klikať ďalej, zistíte, že v nej ešte nemusia byť zahrnuté ďalšie poplatky.

A do tretice tu máme platformu zvanú Agoda, ktorá môže byť pre mnohých našincov veľkým neznámym. Traduje sa o nej, že slúži predovšetkým na vyhľadávanie ubytovania v dobrých cenových reláciách naprieč Áziou. Napriek tomu sme sa pozreli, ako obstojí popri Bookingu a Airbnb v lokalite, akou je Chorvátsko. Prekvapilo nás, že v mnohých mestách sme ubytovanie za najnižšie ceny našli práve tu.

Zaujímali nás najlacnejšie ponuky ubytovania. Vybrali sme 8 obľúbených chorvátskych destinácií a zisťovali, kde môžete stráviť dovolenku za najmenej peňazí. Líšia sa ich ceny naprieč krajinou, ktorá je letnou klasikou Slovákov, alebo ani veľmi nie? Zoradili sme ich podľa cien od tých, kde za najlacnejšie možnosti ubytovania zaplatíte najviac, až po tie, kde sú ceny začiatkom augusta najnižšie.

Do vyhľadávača spomínaných platforiem sme zadávali jednotné kritériá — prvú augustovú noc, dve dospelé osoby a samostatnú izbu/súkromné ubytovanie. Dôležitým faktorom, ktorý zohral rolu, bolo, že mnohé ubytovania na leto sú už pri Jadrane v tomto čase obsadené. A zistili sme, že ak si svoju dovolenku dobre naplánujete, môžete ušetriť pekné peniaze.

8. Rovinj Na poslednom mieste nášho rebríčka, a teda ako letovisko s cenami začínajúcimi na najvyššej sume, sa nachádza mestečko Rovinj. Táto destinácia môže byť lákavá aj pre Slovákov, ktorí cestujú autom, keďže sa nachádza na severe Chorvátska a napríklad z Bratislavy ste tu na štyroch kolesách do 7 hodín. Na Bookingu sme objavili ako najlacnejšiu možnosť ubytovania na začiatku augusta dvojlôžkovú izbu s terasou, ktorá sa nachádza len 600 metrov od pláže, za 79 eur. Na Airbnb ceny ubytovaní v tejto lokalite začínajú na 70 eurách, ku ktorým je však nutné dopočítať servisný poplatok. Apartmán v najnižšej cene na Agode v tomto období štartuje na niečo vyššej cenovke, a to 95 eurách, čo ale nie je podmienka pri všetkých destináciách, práve naopak.

7. Dubrovník

Druhý od konca nasleduje Dubrovník, ktorého povesť sa okrem iného spája napríklad s nakrúcaním seriálového hitu Game of Thrones, čo sem pritiahlo davy turistov.

Najlacnejšiu ponuku, ktorá vyhovovala našim kritériám, sme sa Bookingu našli v cene 75 eur na noc. Konkrétne išlo o izbu s manželskou posteľou vo vzdialenosti 1,4 kilometra od pláže. Na Airbnb sme objavili najlacnejšiu samostatnú izbu priamo v Dubrovníku za 110 eur, v ktorých ale ešte nie je zahrnutý servisný poplatok. Agoda nám vyhľadala najlacnejší apartmán spravovaný súkromným hostiteľom za 68 eur a dokonca s vysokým hodnotením, takže v prípade Dubrovníka sme objavili ubytovanie za najnižšiu cenu práve na tejto platforme.

6. Zadar

