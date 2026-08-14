CIA v roku 1983 napísala čudnú správu: Prečo slávny dokument vedci neberú vážne?

Za dôveryhodné považujeme informácie, ktoré zverejňujú renomované inštitúcie – medzinárodné organizácie, vedecké asociácie, výskumné centrá či štátne úrady. Ak správu zaradíme pod vládnu spravodajskú agentúru, väčšina ľudí prirodzene predpokladá, že jej obsahom budú seriózne fakty založené na overených informáciách.
správy od nás budete mať ako prví.
Lenže rok 1983 sa aj v serióznom svete vedy a spravodajstva niesol na vlne mnohých kuriozít. Spojené štáty aj Sovietsky zväz boli uprostred studenej vojny a v tomto čase boli ochotné skúmať akúkoľvek myšlienku. Stačila aj tá najmenšia šanca, že by jej výskum mohol priniesť akúkoľvek vojenskú alebo spravodajskú výhodu.
Obdobie telekinézy, telepatie a psychokinézy
Ako píše IFLScience, aj americké vládne a vojenské inštitúcie preto venovali pozornosť parapsychológii a ďalším oblastiam, ktoré dnes stoja za okrajom vedeckého poznania.
Parapsychológia nie je všeobecne uznávanou vedeckou disciplínou. Ide o oblasť výskumu, ktorá skúma údajné paranormálne psychické javy (telepatia, jasnovidectvo či psychokinéza).
Aby bola určitá hypotéza vedecky prijatá, musí byť podložená spoľahlivými dôkazmi a jej výsledky musia byť reprodukovateľné – teda opakovane potvrdené nezávislými výskumníkmi za rovnakých alebo porovnateľných podmienok. Ak napríklad pustíme jablko z rovnakej výšky za rovnakých podmienok, opakovane spadne na zem v súlade so zákonmi gravitácie. Rovnaký výsledok môžu pozorovať vedci kdekoľvek na svete.
V prípade javov skúmaných parapsychológiou sa doteraz nepodarilo presvedčivo preukázať ich existenciu v podmienkach, ktoré by umožňovali spoľahlivú a nezávislú reprodukciu výsledkov.
Jednou z najdiskutovanejších vecí z tohto obdobia je obskúrna správa o tzv. Gateway Experience z roku 1983. Dokument sa zaoberal metódou, ktorá mala navodzovať zmenené stavy vedomia, ktoré by sa mohlo vymaniť z obmedzení fyzického priestoru a času.
Dokument bol neskôr odtajnený a dnes sa k nám jeho obsah vracia najmä prostredníctvom sociálnych sietí.
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Tvorcovia obsahu zameraného na paranormálne javy z neho robia dôkaz o tom, že nám „matrix“ poskytol odpovede, a že ide o „skutočnú teóriu“ podporujúcu „zákon príťažlivosti“ o vysielaní „vibrácií“ do vesmíru.
Počúvanie nahrávok a cvičenie podobné meditáciám
Pôvodný, 29-stranový dokument, nesie názov Analysis and Assessment of Gateway Process a pochádza z roku 1983. Zaoberá sa metódou Gateway a pokúša sa ju vysvetliť pomocou poznatkov z fyziky a ďalších oblastí. V texte objavíte zmes vedeckého jazyka a vedecky etablovaných konceptov vedľa pseudovedeckých a špekulatívnych tvrdení a predstáv, ktoré dnes nemajú oporu vo vedeckom poznaní.
„V zásade je Gateway Experience tréningovým systémom navrhnutým tak, aby zvýšil silu, sústredenosť a súdržnosť amplitúdy a frekvencie mozgových vĺn medzi ľavou a pravou hemisférou s cieľom zmeniť stav vedomia, posunúť ho za hranice fyzickej sféry a napokon uniknúť dokonca aj obmedzeniam času a priestoru,“ uvádza sa v správe.
Venuje sa myšlienke o tzv. Gateway Process, vychádzajúcej z metód, ktoré rozvíjal neziskový Monroe Institute. Súčasťou myšlienky je technika označovaná ako Hemi-Sync (hemi-synchronizácia). Mozgové vlny v pravej a ľavej hemisfére sa majú synchronizovať. Dosiahnuť to vie účastník, ak podľa správy počúva špeciálne nahrávky známe ako Gateway Tapes a zároveň vykonáva sériu cvičení podobných meditácii.
Vesmír má byť podľa tejto správy komplexným systémom „interagujúcich energetických polí“, kde sú rôzne stavy rôznymi variáciami energie. Ľudské vedomie predstavuje jeden z určitých vibračných vzorcov energie. Akonáhle však dosiahneme hemi-synchronizáciu, píše sa v správe, dokážeme dosiahnuť zmenený stav vedomia. Vedomie je schopné prekročiť obmedzenia fyzického tela a naladiť sa na čisté energetické pole.
V stave mimo vedomia sa môžeme učiť z dimenzií cez večnú zložku vedomia
Správa zachádza ešte ďalej. Autor sa opiera o predstavu holografického modelu reality, kde má byť informácia o celku obsiahnutá v každej jeho časti. Rozvíja sa v nej predstava univerzálneho, nekonečného vedomia, ktoré presahuje jednotlivca aj bežné hranice časopriestoru. Správa podľa IFL Science tvrdí, že ľudské vedomie dokáže ovplyvniť vesmír, pretože v holografickej realite časť kóduje celok. Všetko je navzájom hlboko prepojené, od nášho vedomia po hlbiny vesmíru.
„Toto vedomie je súčasťou vševediaceho nekonečného kontinua vedomia, ktoré je charakteristikou energie v stálej prítomnosti,“ uvádza sa v správe. Keď osoba zažije stav mimo tela, „premieta“ večnú zložku svojho vedomia a pamäti a môže sa učiť z dimenzií aj mimo časopriestorového tela.
Výskum paranormálnych javov a parapsychológie v rámci amerického spravodajského prostredia prebiehal viac než 20 rokov. V polovici 90. rokov CIA požiadala o nezávislé vedecké hodnotenie. To dospelo k záveru, že hoci niektoré výsledky vykazovali známky presahujúce náhodu, výsledky sú príliš nespoľahlivé, nekonzistentné a neužitočné pre spravodajskú prax.
„Niet pochýb o tom, že dokument predstavuje zaujímavé čítanie,“ uzatvára IFLScience. „No nemalo by sa s ním zaobchádzať ako s vedeckým dokumentom ani napriek vedeckému jazyku… Mnohé z myšlienok v správe vychádzajú zo skutočného vedeckého výskumu, ale keď sa spoja, nie je možné ich otestovať. Je tu tiež veľa pochybných teórií a logických skokov.“
V skutočnom svete teda nie je tento slávny dokument prísne tajným návodom tajných služieb na ovládanie mysle či vesmíru. Asi najcennejším poznatkom, ktorý si z Gateway Experience môžeme odniesť, je to, ako veľmi nútila studená vojna obe strany skúmať najrôznejšie nápady, vrátane tých bizarných. Portál svoj text uzatvára ironickou poznámkou: „Ale počúvajte, nedovoľte nám, aby sme vás zastavili na vašej ceste do ríše za touto realitou.“
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