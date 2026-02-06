Filmový kritik o snímkach roka: Nové prevedenie Búrlivých výšin je modernou verziou pre tiktokovú generáciu

Rok 2026 prinesie do kín bohatú filmovú nádielku, preto sme sa s filmovým kritikom rozprávali o tom, ktoré premiéry by ste si rozhodne nemali nechať ujsť. Máte sa skutočne na čo tešiť.
Ako sme vás už informovali, tento rok sa na filmových plátnach objavia skutočné klenoty, ktoré vás rozosmejú, chytia za srdce či dokonca rozplačú. Môžete sa tešiť na dlhoočakávané premiéry skvelých noviniek, na pokračovania najväčších hitov posledných rokov, či dokonca na návrat starých legiend.
Filmovému kritikovi Michalovi Korcovi sme preto položili otázku: Aké nové filmy, ktoré dorazia tento rok do kín, či už zahraničné alebo slovenské a české, budú skutočne stáť za to?
Búrlivé výšiny zaujmú tiktokovú generáciu
Podľa filmového kritika najväčšiu pozornosť púta film Odysea od Christophera Nolana. „Mimoriadne nadaný režisér adaptuje veľmi známe dielo a s jeho prístupom, IMAX technológiami a so širokým zoznamom hercov to môže byť pôsobivá fantasy,“ povedal pre interez filmový kritik Michal Korec.
Dovtedy sa však diváci môžu v prvom polroku tešiť na viaceré zaujímavé projekty. Na Valentína príde do kín odlišný pohľad na literárnu klasiku Búrlivé výšiny od režisérky Emerald Fennell. Podľa odborníka to bude moderná verzia aj pre tiktokovú generáciu. Na konci februára dorazí unikátny projekt EPiC: Elvis Presley in Concert. „Režisér Baz Luhrmann pri natáčaní Elvisa pred pár rokmi našiel množstvo dobového materiálu a vytvoril mix koncertu a dokumentu. Pri jeho precíznom prístupe tak môže ísť o zaujímavý počin.“
Avengers vs. Duna
„Z letných blockbustrov vyberám Star Wars: Mandaloria a Grogu – režisér Jon Favreau dokáže výborne pracovať s látkami, hádam to nebude iba predĺžený diel seriálu.“ Korec zároveň ocenil aj sľubnú premisu filmu Toy Story 5 od režiséra Andrewa Stantona, kde po 30 rokoch túto ikonickú sériu čaká hrozba v podobe digitálnych obrazoviek.
Z domácej tvorby vybral dvojicu Bojovník od režisérov Vojtěcha Friča a Tomáša Dianiška (Milan Ondrík sľubuje fantastický výkon vo svete MMA arén) a Houpačky (režisér Bohdan Sláma má skvelé herečky ako Zuzana Kronerová, Dagmar Havlová a Tereza Ramba v jednom projekte).
No a napokon je tu stále otvorená otázka, či v jeden decembrový deň skutočne prídu noví Avengers aj tretia Duna. „Osobne si myslím, že proti sebe nepôjdu, ale oba projekty sú nielen u fanúšikov, ale aj u kinárov nesmierne očakávané,“ dodal.
