Filmový kritik o snímkach roka: Nové prevedenie Búrlivých výšin je modernou verziou pre tiktokovú generáciu

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na film
Prezradil nám názov snímky, ktorá púta jeho najväčšiu pozornosť.

Rok 2026 prinesie do kín bohatú filmovú nádielku, preto sme sa s filmovým kritikom rozprávali o tom, ktoré premiéry by ste si rozhodne nemali nechať ujsť. Máte sa skutočne na čo tešiť. 

Ako sme vás už informovali, tento rok sa na filmových plátnach objavia skutočné klenoty, ktoré vás rozosmejú, chytia za srdce či dokonca rozplačú. Môžete sa tešiť na dlhoočakávané premiéry skvelých noviniek, na pokračovania najväčších hitov posledných rokov, či dokonca na návrat starých legiend.

Viac z témy Tip na film:
1.
Zendaya a Robert Pattinson ako snúbenci vás dostanú do kolien. Nový film si uchováva tajomstvo
2.
Označujú ho za veľkofilm. V českej snímke si zahral aj hollywoodsky herec
3.
Nový československý film vás vráti do detských čias. Diváci tvrdia, že ide o najlepšiu rozprávku posledných rokov
Zobraziť všetky články (397)

Filmovému kritikovi Michalovi Korcovi sme preto položili otázku: Aké nové filmy, ktoré dorazia tento rok do kín, či už zahraničné alebo slovenské a české, budú skutočne stáť za to?

Búrlivé výšiny zaujmú tiktokovú generáciu

Podľa filmového kritika najväčšiu pozornosť púta film Odysea od Christophera Nolana. „Mimoriadne nadaný režisér adaptuje veľmi známe dielo a s jeho prístupom, IMAX technológiami a so širokým zoznamom hercov to môže byť pôsobivá fantasy,“ povedal pre interez filmový kritik Michal Korec.

Dovtedy sa však diváci môžu v prvom polroku tešiť na viaceré zaujímavé projekty. Na Valentína príde do kín odlišný pohľad na literárnu klasiku Búrlivé výšiny od režisérky Emerald Fennell. Podľa odborníka to bude moderná verzia aj pre tiktokovú generáciu. Na konci februára dorazí unikátny projekt EPiC: Elvis Presley in Concert. „Režisér Baz Luhrmann pri natáčaní Elvisa pred pár rokmi našiel množstvo dobového materiálu a vytvoril mix koncertu a dokumentu. Pri jeho precíznom prístupe tak môže ísť o zaujímavý počin.“

Avengers vs. Duna

„Z letných blockbustrov vyberám Star Wars: Mandaloria a Grogu – režisér Jon Favreau dokáže výborne pracovať s látkami, hádam to nebude iba predĺžený diel seriálu.“ Korec zároveň ocenil aj sľubnú premisu filmu Toy Story 5 od režiséra Andrewa Stantona, kde po 30 rokoch túto ikonickú sériu čaká hrozba v podobe digitálnych obrazoviek.

Foto: MovieStillsDB

Z domácej tvorby vybral dvojicu Bojovník od režisérov Vojtěcha Friča a Tomáša Dianiška (Milan Ondrík sľubuje fantastický výkon vo svete MMA arén) a Houpačky (režisér Bohdan Sláma má skvelé herečky ako Zuzana Kronerová, Dagmar Havlová a Tereza Ramba v jednom projekte).

No a napokon je tu stále otvorená otázka, či v jeden decembrový deň skutočne prídu noví Avengers aj tretia Duna. „Osobne si myslím, že proti sebe nepôjdu, ale oba projekty sú nielen u fanúšikov, ale aj u kinárov nesmierne očakávané,“ dodal.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Po dvoch dekádach konečne uvidíme pokračovanie obľúbenej romantickej komédie. Nové zábery vás dostanú

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac