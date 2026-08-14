V Chorvátsku evakuovali aj Slovákov. Pri Jadrane je situácia katastrofálna, 7 ľudí je v ohrození života

Foto: TASR/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Chorvátsko
Hlásia desiatky zranených.

Z Chorvátska prichádzajú hrozivé správy. Požiar sa z dediny Lokva Rogoznica, ktorá sa nachádza pod Splitom, rozšíril až k mestu Omiš. Hlásia 36 zranených ľudí, z toho 7 na jednotke intenzívnej starostlivosti. V centre sa nachádza viac ako 300 ľudí vrátane občanov Slovenska, Česka a Poľska. Evakuovali asi 300 Čechov, na mieste pomáhajú českí policajti. 

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Sedem ľudí je v ohrození života

Najmenej 36 ľudí utrpelo zranenia pri požiari, ktorý vo štvrtok večer vypukol v Chorvátsku neďaleko dediny Lokva Rogoznica a rozšíril sa až k mestu Omiš. Štrnásť z nich hospitalizovali v nemocnici v Splite, pričom siedmi sú v ohrození života. Medzi evakuovanými sú aj Slováci, informuje TASR podľa správ agentúr Hina a Reuters.

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Sedem pacientov je na jednotke intenzívnej starostlivosti a ich stav je život ohrozujúci. Ďalší traja sú na oddelení s rozšírenou starostlivosťou. Ostatní hospitalizovaní pacienti sa liečia na iných oddeleniach nemocnice, uviedlo vedenie zariadenia.

Väčšina ošetrených utrpela popáleniny, ďalší vyhľadali lekársku pomoc najmä pre problémy s dýchaním spôsobené vdýchnutím dymu.

Požiar v Omiši v Chorvátsku
Foto: TASR/AP

Čo sa deje?

Polícia v piatok pre hustú premávku smerom na Omiš vyzvala vodičov, aby tam necestovali. Doprava cez okolité dediny je uzavretá a úrady odporúčajú využívať neďalekú diaľnicu.

V niekoľkých obciach medzi Omišom a Splitom zriadili núdzové zariadenia, ktoré počas noci poskytli prístrešie približne 1000 evakuovaným ľuďom. Vyše 320 ľudí vysťahovaných z Omiša a okolia sa nachádza aj v núdzovom centre v Splite.

Riaditeľ splitského Červeného kríža Tomislav Gojo uviedol, že mnohí evakuovaní nevedeli, kde sa nachádzajú ich rodinní príslušníci alebo priatelia. Niektorí zahraniční turisti zostali bez dokladov či liekov. „Je tu viac cudzincov ako chorvátskych občanov, aj keď konečné čísla zatiaľ nemáme. Väčšinou ide o turistov,“ povedal.

Nachádzajú sa tam Slováci, Česi aj Poliaci

Mesto Split uviedlo, že v centre sa nachádza viac ako 300 ľudí vrátane občanov Slovenska, Česka a Poľska. Najväčšiu skupinu tvoria poľskí turisti.

Chorvátski hasiči uviedli, že požiar vypukol vo štvrtok o 20.15 h v oblasti Lokva Rogoznica východne od Omiša a následne sa v dôsledku silného vetra rozšíril smerom k tomuto mestu. „Bol to rozsiahly požiar, ktorý pohltil všetko, čo mu stálo v ceste. Materiálne škody sú obrovské,“ uviedol vrchný veliteľ hasičov v Chorvátsku Slavko Tucakovič.

Zároveň dodal, že situácia je „katastrofálna“. Plamene sa snaží dostať pod kontrolu približne 300 hasičov s takmer sto kusmi techniky. Hasenie požiaru komplikuje veterné počasie.

Požiar v Omiši v Chorvátsku
Foto: TASR/AP

Na mieste pomáhajú českí policajti

Z oblasti chorvátskeho Omiša evakuovali dosiaľ podľa českého ministerstva zahraničných vecí asi 300 Čechov. Časť z nich sa nachádza v evakuačných centrách v Omiši a Splite, ďalší opustili miesto individuálne.

„Podľa informácií, ktoré máme v tejto chvíli k dispozícii, nie sú medzi českými občanmi hlásené žiadne obete ani vážne zranenia. Situáciu naďalej sledujeme a sme v kontakte s miestnymi orgánmi,“ uviedol hovorca. Zároveň upozornil, že požiar zatiaľ nie je pod kontrolou a prístup do zasiahnutej oblasti zostáva uzavretý.

Na mieste je český konzul, ktorý je v kontakte s miestnymi úradmi a bezpečnostnými zložkami. „Pomoc českým občanom poskytujú tiež české letné policajné hliadky pôsobiace v evakuačných centrách. Konzulárny tím dnes posilní pracovník zo Záhrebu,“ povedal hovorca českého rezortu diplomacie Adam Čörgő. Česká polícia potvrdila, že jej príslušníci, ktorí sú v súčasnosti vyslaní v Chorvátsku, sú na mieste a pomáhajú s evakuáciou.

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