Slovensko čaká obrovská zmena v počasí: S horúčavami sa na dlhú dobu rozlúčte, príde týždeň plný zrážok

Na snímke žena v daždivom a veternom počasí v Bratislave

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
Príde výrazné ochladenie a víkendové horúčavy budú zrejme poslednými v auguste.

Slovensko čaká do konca aktuálneho týždňa slnečné a mimoriadne teplé počasie bez zrážok, pričom cez víkend môžu teploty v najteplejších lokalitách dosiahnuť 35 až 36 stupňov Celzia. Následne však príde obrovská zmena a niekoľko dní bude zamračené a daždivo.

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Dnes pritom bude na Slovensku jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota bude 26 až 31 stupňov Celzia, na severe územia miestami 21 až 26 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 14 stupňov Celzia.

Fúkať bude severný až severovýchodný vietor rýchlosťou 3 až 9 metrov za sekundu (15 až 35 km/h), na juhovýchode územia v nárazoch ojedinele okolo 14 metrov za sekundu (50 km/h). Zrána väčšinou slabý vietor. Následne však nastane zmena, ktorá mnohých nepoteší, a na dlhšiu dobu sa rozlúčime s horúcim letným počasím.

Posledné augustové horúčavy

Informuje o tom meteorologický portál iMeteo. Zásadný obrat by mal nastať v pondelok, keď na naše územie dorazí studený front. Začiatok budúceho týždňa bude podľa predpovedí posledným dňom, kedy teplomery ukážu tropické hodnoty nad 30 stupňov Celzia. V priebehu pondelkového popoludnia začne počasie od severozápadu ovplyvňovať spomínaný frontálny systém. Ten so sebou prinesie dážď, prehánky a lokálne aj búrky, po ktorých bude nasledovať výraznejší pokles teplôt.

Ľudia kráčajú s dáždnikmi počas dažďa
Ilustračná foto: TASR/AP

Očakávané ochladenie by nemalo byť len krátkodobou záležitosťou. Ako ďalej uvádza web, počasie v našej oblasti začnú častejšie ovplyvňovať tlakové níže. Vďaka nim sa Slovensko dostane do premenlivejšieho režimu s väčšou oblačnosťou a vlhkejším vzduchom, čo by mohlo aspoň čiastočne zmierniť pretrvávajúce sucho.

Pondelok (17. august) by mal byť na dlhšiu dobu posledným dňom, kedy sa teploty vyšplhajú nad 30 stupňov Celzia. Minimálne ďalších 10 dní sa už budú pohybovať pod touto hranicou, s možnými občasnými výnimkami v najteplejších regiónoch Slovenska. Vyzerá to teda tak, že cez víkend nás čakajú posledné augustové horúčavy.

Tento vývoj potvrdzuje aj dlhodobý predpovedný model ECMWF. Podľa jeho prognóz by mohli byť posledné dva augustové týždne na zrážky nadpriemerné. Na prelome mesiacov môže navyše do strednej Európy prenikať chladnejší vzduch, ktorý nad teplým Stredozemným a Jadranským morom vytvorí podmienky pre vznik ďalších intenzívnych zrážkových systémov.

Nadpriemerný počet horúcich dní

Slovensko pritom toto leto zaznamenalo vysoký počet letných dní. Ide o tie, keď maximum teploty vzduchu dosiahne aspoň 25 stupňov Celzia. V toto leto bol nadpriemerný tiež počet tropických dní, teda tých, keď teplota presiahla 29,9 stupňa Celzia, informuje SHMÚ.

Foto: TASR/AP

„Od 1. júna až do dnešného dňa je počet tropických dní vysoko nad priemerom (a to ešte leto neskončilo). Najviac tropických dní sme zaznamenali v Kamenici nad Hronom (47), nasleduje Kráľová pri Senci (43 dní). Aj v chladnejších oblastiach na severe sa väčšinou vyskytlo 10 až 20 tropických dní. Extrémne vysoký je aj počet tropických dní v chladných lokalitách ako napríklad Telgárt, pričom jeden tropický deň bol zaznamenaný dokonca aj na Kojšovskej holi,“ priblížili meteorológovia.

A koľko zatiaľ bolo letných dní? „Na juhu sa už miestami vyskytlo viac ako 60 a ojedinele až takmer 70 letných dní. Napríklad v Hurbanove boli od 16. júna zatiaľ všetky dni letné, čo tiež nie je pre naše územie príznak ‚normálneho‘ leta,“ dodal SHMÚ.

Slovensko zároveň zaznamenáva výrazné regionálne teplotné rozdiely. Kým na severe krajiny je lokálne 20 stupňov Celzia, juh Banskobystrického kraja zaznamená v utorok teplotné maximum nad 35 stupňov, možno až 38 stupňov Celzia.

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