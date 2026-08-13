Lidl hlási očakávanú novinku, dotkne sa všetkých zákazníkov. Po Scan & Go prichádza ďalšia inovácia

Bratislavská metropolitná predajňa Lidl

Bratislavská metropolitná predajňa Lidl. Foto: interez.sk

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Diskontný reťazec poteší zákazníkov ďalším moderným riešením.

Nemecký diskontný reťazec Lidl ohlásil ďalšiu novinku, ktorá zefektívni nakupovanie mnohých Slovákov. Deje sa tak krátko po tom, čo ohlásil žiadanú službu Scan & Go, o čom vás exkluzívne informoval portál interez ešte v júni ako prvý. Najnovšia inovácia prináša do aplikácie Lidl Plus digitálny pokladničný blok.

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Spoločnosť o tom informovala v tlačovej správe aj na sociálnych sieťach, zástupcovia reťazca to potvrdili aj priamo pre portál interez. „Najnovšie je možné zvoliť si elektronický pokladničný blok a pripravujeme aj novú funkcionalitu Lidl Plus – Scan & Go, ktorá výrazne uľahčí každodenné nakupovanie,“ uviedol hovorca Tomáš Bezák.

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V praxi to znamená, že zákazníci už nemusia zbierať a archivovať klasické papierové pokladničné bloky. Všetky zrealizované nákupy sa uložia do účtu v aplikácii.

Efektivita a ekológia

Lidl novým riešením prispeje k jednoduchším nákupom či reklamáciám, ale tiež podporí ekologickú stránku svojho fungovania. Elektronické pokladničné bloky ušetria množstvo papiera a nadviažu tak na etablované elektronické cenovky, ktoré už využíva prakticky každý väčší potravinový reťazec na Slovensku.

Naším cieľom je neustále zvyšovať spokojnosť zákazníkov a prinášať im riešenia, ktoré im uľahčujú život a šetria ich čas. Preto aplikáciu Lidl Plus neustále vylepšujeme. Nejde nám len o to, aby sme zákazníkom ponúkali skvelé kupóny a zľavy. Chceme prinášať efektívne riešenia, ktoré im reálne zjednodušia každodenné nákupy. Vďaka digitálnemu bloku nielenže ušetria čas, ale majú svoj doklad kedykoľvek po ruke priamo v aplikácii,“ povedala Katarína Gregorová z oddelenia Lidl Plus v Lidli.

Interiér predajne Lidl
Foto: interez.sk

Dôležitým detailom je to, že digitálny blok je po právnej stránke plnohodnotnou náhradou toho papierového, čo umožní bezproblémové reklamácie.

Aktivácia novej služby prebieha priamo v aplikácii, kde si ju zákazník jedným klikom sprístupní. Pri klasickej pokladnici tak po nákupe už nedostanete žiadny pokladničný blok, samoobslužná pokladnica vám vydá iba čiarový kód, ktorý je nevyhnutný na opustenie pokladničnej zóny. V oboch prípadoch sa zákazníkom digitálny blok uchová v aplikácii.

Prehľadnejší je aj sortiment v predajniach

Reťazec Lidl urobil v posledných mesiacoch viacero významných krokov k tomu, aby zákazníkom uľahčil nakupovanie. Nejde pritom iba o technologické novinky, ale tiež zmeny priamo v predajniach. Jedna z nich sa týka nepotravinového sortimentu.

V našich predajniach sme zaviedli šesť jasne štruktúrovaných nepotravinových tematických svetov. Ide o oblasti: kuchyňa a domácnosť, dielňa a záhrada, šport a voľný čas, bývanie a zariaďovanie, móda a doplnky a bábätká a deti, pričom každá z nich je zastrešená silnou vlastnou značkou, ako napríklad Parkside, Silvercrest či Crivit,“ potvrdil Bezák. Prvý raz sme vás o novinke informovali ešte v máji tohto roka.

Pokladnice v predajni Lidl
Ilustračná foto: Facebook (Lidl Slovensko)

Už tradične sa tiež inovujú samoobslužné pokladnice, ktoré taktiež prechádzajú transformáciou a počet ich používateľov stúpa. Spoločnosť ich nasadzuje do všetkých nových prevádzok.

Lidl aktuálne na Slovensku pripravuje viacero nových predajní. V rámci svojej expanzie plánuje vstupovať aj do regiónov, kde doteraz nepôsobil. Z dostupných informácií vyplýva, že modro-žltého diskontu by sa mali dočkať v Sládkovičove, Gelnici, Krásne nad Kysucou či Giraltovciach.

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