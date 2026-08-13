Do kín vstúpil nový slovensko-český film Bojovník s Milanom Ondríkom. Má hodnotenie 55 %

Záber z filmu Bojovník

Foto: Bontonfilm

Klaudia Oselská
Zuzana Veslíková
Tip na film
Zavedie vás do sveta MMA.

Dnes 13. augusta má v kinách premiéru nový slovensko-český film BojovníkMilanom Ondríkom v hlavnej úlohe. Prvé reakcie divákov však nie sú najpriaznivejšie. Filmu udelili len priemerné hodnotenie. Diváci tvrdia, že scenár je slabý a dialógy mizerné. Chvália však vizuál, kameru a herecké výkony.

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Divákov zavedie do sveta MMA

Bojovník je bezpochyby jedným z najočakávanejších slovensko-českých filmov tohto roka. Divákov láka dej odohrávajúci sa vo vzrušujúcom prostredí MMA. Hlavnej roly sa ujal známy slovenský herec Milan Ondrík, ktorý má na svojom konte sériu úspešných filmov inšpirujúcich životom Mikuláša Černáka MIKI ČERNÁK a tiež silnú drámu Otec.

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Snímka Bojovník rozpráva príbeh Pavla Hoffmeistera, bývalého olympijského medailistu v boxe, ktorý po rokoch mimo športu dostáva ponuku nastúpiť do boja v MMA zápase. Okolnosti ho prinútia vrátiť sa späť. Čakajú ho však nové pravidlá, tvrdá príprava a protivník, ktorý preverí nielen jeho formu, ale aj charakter. Najťažší zápas však nevedie v klietke, ale predovšetkým sám v sebe, navyše bude musieť zabojovať o stratenú dôveru svojich najbližších.

Okrem Milana Ondríka sa vo filme predstavili aj ďalší známi slovenskí a českí herci – Hana VagnerováEliška BalzerováMartin FingerJán Jackuliak či Pavel Rímský. Na režisérsku stoličku si spoločne sadli Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška.

„Nakrútiť film zo sveta MMA nie je len o súbojoch v klietke. Je to o príbehoch, ktoré sa za tým skrývajú – o pádoch, víťazstvách, o bojovnosti aj slabosti. Veríme, že Bojovník môže mať pre českého diváka podobnú silu ako film Päste v tme, ktorý bol inšpirovaný skutočným príbehom českého boxera svetového formátu Vildy Jakša,“ povedal o filme jeden z režisérov Tomáš Dianiška, ako uvádza tlačová správa.

„Išlo mi o maximálnu mieru autentickosti, preto sme obsadili aj skutočných MMA zápasníkov, ktorí hrali telom, a vyzerá to dobre. A super výkon podali aj Milan Ondrík s Jankom Jackuliakom,“ doplnil režisér Vojtěch Frič.

Záber z filmu Bojovník
Hana Vagnerová a Milan Ondrík vo filme Bojovník, foto: Bontonfilm

Má len priemerné hodnotenie

Film Bojovník už má za sebou svetovú premiéru na MFF Karlovy Vary a prví diváci vyjadrili svoj názor v recenziách na filmovom portáli ČSFD, kde mu udelili len priemerné hodnotenie – 55 %. Samozrejme, toto hodnotenie sa v najbližších dňoch až týždňoch ešte môže meniť podľa toho, aký úspech dosiahne v kinách.

Diváci kritizujú najmä slabý scenár a údajne mizerné dialógy. Chvália však vizuál, kameru a herecké výkony hlavných aj vedľajších postáv.

Záber z filmu Bojovník
Milan Ondrík vo filme Bojovník, foto: Bontonfilm

„Nie je v tom žiadne prekvapenie, len dvojhodinová tréningová montáž.“

„Jedno z veľkých sklamaní roka, v dosť smeroch nezvládnutá záležitosť.“

„Veľa scén pôsobí zbytočne, rovnako ako niektoré postavy, vnútornému boju hlavnej postavy chýba lepšia práca s emóciami a lepšie vybudovaná motivácia, prečo vlastne robí, čo robí.“

„Vďaka častému klišé celkom paródia na návrat veteránov do ringu.“

„Je to viac sympatická snaha natočiť lokálnu športovú drámu než skutočne výrazný príspevok žánru. Ako produkt Oktagonu funguje, no ako film už podstatne menej.“

„Film primárne funguje ako kvalitná reklama na Oktagon a bojové športy,“ kritizujú viacerí diváci.

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