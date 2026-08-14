V Dunaji, 20 centimetrov pod hladinou vody, objavili mínu. Aktuálne prebieha zásah, môže byť nebezpečná

Munícia v Dunaji

Foto: Screen Facebook (Polícia SR - Nitriansky kraj)

Zuzana Veslíková
TASR
Aj stará munícia môže byť nebezpečná, odkazuje polícia.

Aktuálne polícia aj pyrotechnici zasahujú v obci Moča v okrese Komárno. Boli sem privolaní kvôli nálezu lodnej míny. 

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Polícia prijala hlásenie o náleze lodnej míny

Policajti, pyrotechnici, poriečne oddelenie Prezídia Policajného zboru a Plavebný úrad aktuálne zasahujú v katastri obce Moča v okrese Komárno. V piatok v popoludňajších hodinách prijala polícia oznámenie o náleze lodnej míny. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Munícia sa nachádza približne 20 centimetrov pod hladinou Dunaja. Podľa prvotných informácií má dĺžku približne dva metre a priemer 50 centimetrov.

Priestor zabezpečuje hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Bátorove Kosihy. Polícia žiada verejnosť, aby sa k nálezu nepribližovala a rešpektovala pokyny policajtov. „Aj munícia stará desaťročia môže byť stále nebezpečná,“ upozornila polícia.

Začiatkom augusta objavili 700-kilovú leteckú bombu

Správa o objave míny v Dunaji prichádza len niekoľko dní po tom, ako nízka hladina rieky odhalila aj muníciu pri Virte, pre ktorú musela byť zastavená lodná doprava, ako sa ukázala, išlo o poriadny kus bomby.

Ako sme vás informovali, protilodnú mínu objavil v nedeľu pri obci Virt v okrese Komárno v Dunaji po poklese hladiny rieky náhodný okoloidúci. Nález oznámil polícii, ktorá bezodkladne vykonala všetky potrebné bezpečnostné opatrenia vrátane zastavenia lodnej dopravy na úseku Dunaja.

Pohľad na muníciu nájdenú v Dunaji
Foto: Facebook – Polícia Slovenskej republiky

Leteckú bombu vážiacu 700 kilogramov naložili pyrotechnici na špeciálne upravené vozidlo hasičov s pieskovým lôžkom, ktoré zabezpečilo jej bezpečný prevoz. Bombu previezli na vopred určené bezpečné miesto, kde ju odborníci uložili do približne päť metrov hlbokej jamy. Následne ju za prísnych bezpečnostných opatrení zneškodnili riadeným výbuchom.

Podľa doterajších zistení ide o britskú leteckú námornú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Na územie dnešného Slovenska sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostala počas operácie Operation Gardening, v rámci ktorej britské Kráľovské letectvo (RAF) v roku 1944 zamínovalo rieku Dunaj s cieľom narušiť zásobovanie nepriateľských vojsk.

Lodná doprava musela byť včera počas odstraňovania munície pozastavená. „Toto opatrenie je prijaté s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť všetkých účastníkov plavebnej prevádzky aj zasahujúcich zložiek,“ uviedla včera polícia. Zároveň prosila všetkých prevádzkovateľov plavidiel, ako aj verejnosť, aby rešpektovali pokyny príslušníkov Policajného zboru a ostatných zasahujúcich zložiek.

 

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