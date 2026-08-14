Na východe vznikne 300 nových pracovných miest. Do veľkého závodu poputuje takmer 97 miliónov eur

Výroba firmy Unomedical

Foto: TASR - Milan Kapusta

Martin Cucík
Na východe expanduje výroba do zdravotníckych produktov. Nové pracovné miesta prinesie hneď dvojica firiem.

Na východnom Slovensku pribudne ďalšia významná investícia do výroby zdravotníckych produktov. Spoločnosť Unomedical rozšíri svoj závod v Michalovciach a do nového projektu plánuje vložiť takmer 97 miliónov eur. Investícia má zároveň priniesť 221 nových pracovných miest.

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Firma chce v existujúcom závode rozšíriť výrobu o nový typ zdravotníckych produktov. Produkcia bude určená najmä pre zahraničné trhy a projekt má michalovskému závodu priniesť ďalší rast. Informovala o tom agentúra SARIO.

V Michalovciach pribudne nová výroba

Unomedical pôsobí v Michalovciach od roku 2005 a špecializuje sa na výrobu zdravotníckych pomôcok. Podľa ministerstva hospodárstva v závode vyrába napríklad katétre, močové vaky, stomické produkty či pomôcky súvisiace so starostlivosťou o kontinenciu. Nová investícia má existujúcu výrobu rozšíriť o pokročilé dávkovače inzulínu.

Zdravotnícka výroba
Foto: SARIO

Tie budú určené pre pacientov s diabetom, Parkinsonovou chorobou a chronickou bolesťou. SARIO uvádza, že projekt rozšíri súčasné výrobné kapacity o nové technológie a produkty. Nejde teda o vybudovanie úplne nového závodu na zelenej lúke. Spoločnosť chce využiť existujúce zázemie v Michalovciach a rozšíriť ho o novú výrobu.

Investícia dosiahne takmer 97 miliónov eur

Celková hodnota investície má dosiahnuť necelých 97 miliónov eur. Projekt zároveň vytvorí 221 nových pracovných miest. Podľa SARIO má ísť o pracovné pozície s vysokou pridanou hodnotou. Investíciu podporí aj štát. Unomedical získala schválenú investičnú pomoc vo výške 24,1 milióna eur, ktorá bude poskytnutá formou úľavy na dani z príjmov.

Podľa údajov FinStatu dosiahla Unomedical v roku 2025 čistý obrat 104,82 milióna eur. Celkové výnosy predstavovali 106,91 milióna eur a firma vykázala zisk 3,26 milióna eur. V porovnaní s rokom 2024 sa čistý obrat zvýšil z 83,20 milióna na 104,82 milióna eur. Ide o nárast o viac ako 25 percent.

Nejde teda o klasickú priamu dotáciu vyplatenú firme v hotovosti. SARIO zároveň uvádza, že pri projekte začalo so spoločnosťou rokovať o možnostiach investičnej pomoci už v júni 2025.

Prvé výrobky majú prísť v roku 2027

Nová výroba sa nebude rozbiehať okamžite. Podľa plánov spoločnosti je začatie výroby naplánované na október 2027. Plnú plánovanú kapacitu chce Unomedical dosiahnuť v marci 2029. Projekt tak bude nabiehať postupne počas niekoľkých rokov.

Zaujímavé je aj určenie produkcie. Celá výroba z nového projektu má smerovať na export v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Distribúciu zabezpečí sieť materskej skupiny Convatec. Slovensko tak nebude pre firmu iba miestom, kde sa budú nové zdravotnícke produkty vyrábať. Michalovský závod bude súčasťou širšej medzinárodnej výrobnej a distribučnej siete.

Nová investícia je významná aj preto, že Unomedical už dnes v Michalovciach zamestnáva stovky ľudí. Podľa aktuálnych údajov FinStatu patrí spoločnosť do kategórie firiem, ktoré zamestnávajú viac ako 500 ľudí. Rozšírenie o ďalších 221 pracovných miest tak nebude iba malým doplnením existujúcej výroby.

Zdravotníctvo na východe expanduje

Unomedical nie je jedinou spoločnosťou, ktorá v Košickom kraji rozširuje výrobu. Vláda v máji schválila investičnú pomoc aj pre slovenského výrobcu výživových doplnkov GreenPharm, ktorý plánuje rozšíriť svoje kapacity vo Veľkej Ide pri Košiciach. GreenPharm má v rámci investičného projektu vytvoriť 60 nových pracovných miest.

Vizualizácia budovy spoločnosti Green Pharm
Foto: Green Pharm

Oprávnené investičné náklady projektu predstavujú viac ako 8,1 milióna eur a firma môže získať investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote viac ako 4 milióny eur.

Spolu tak oba projekty prinesú do Košického kraja 281 nových pracovných miest. GreenPharm už medzitým začal vo Veľkej Ide stavať nový výrobný a logistický areál. Celková hodnota výstavby je približne 14 miliónov eur a nový závod má výrazne rozšíriť výrobné kapacity spoločnosti.

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