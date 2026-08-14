Tragédia na východe Slovenska: 15-ročného chlapca vymrštilo z auta, neprežil. Posádka sa rozutekala do obce

Polícia Košický kraj nehoda

Foto: Facebook (Polícia SR - Košický kraj)

Zuzana Veslíková
TASR
K prevráteniu auta došlo pri Veľkých Ozorovciach.

Z východného Slovenska prichádza smutná správa o úmrtí 15-ročného chlapca. K nešťastiu došlo pri dopravnej nehode, pri ktorej vodič stratil kontrolu nad vozidlom. Ako sa ukázalo, 27-ročný vodič s alkoholom v krvi mal uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá až do roku 2028. 

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Pri nehode osobného auta na poľnej ceste vo štvrtok popoludní v katastrálnom území obce Veľké Ozorovce v Trebišovskom okrese zahynul 15-ročný spolujazdec. Policajti následne vypátrali 27-ročného vodiča auta, ktorému v dychu namerali 0,50 promile alkoholu. Zistili tiež, že má do júna 2028 uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Informovala o tom košická krajská polícia.

Vodič stratil kontrolu nad vozidlom, auto sa niekoľkokrát prevrátilo

V aute značky Chevrolet sa pritom v čase nehody nachádzalo až šesť detí. Vodič podľa polície v miernej pravotočivej zákrute z doposiaľ neznámych príčin stratil nad vozidlom kontrolu, z poľnej cesty prešiel na pole, kde sa s autom niekoľkokrát prevrátil.

15-ročný chlapec prišiel o život, posádka sa rozutekala do obce

„Počas toho, ako sa vozidlo pretáčalo, z auta, pravdepodobne cez rozbité okno, vymrštilo 15-ročného spolujazdca. Ten ostal nehybne ležať pod pretáčajúcim sa autom a zranenia, ktoré utrpel, boli nezlučiteľné so životom,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Hneď, ako vozidlo zastavilo, sa posádka vrátane vodiča rozutekala do obce Egreš.

Vodiča policajti vypátrali a zároveň ho podrobili dychovej skúške. Lustráciou v informačných systémoch Ministerstva vnútra SR zistili o jeho zákaze činnosti viesť motorové vozidlá. Obmedzili mu osobnú slobodu a po vykonaní potrebných procesných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia.

Policajné auto
Ilustračná foto: TASR – Lukáš Grinaj

V aute bolo ďalších päť maloletých osôb

Okrem vodiča a nebohého spolujazdca sa vo vozidle nachádzalo ešte ďalších šesť osôb, z toho päť maloletých.

„Dve maloleté osoby (3, 7) boli jednorazovo ošetrené, dve maloleté osoby (9, 11) a 27-ročná žena utrpeli podľa predbežnej lekárskej správy zranenia s predpokladanou dobou liečenia do siedmich dní a ročné dieťa utrpelo podľa predbežnej lekárskej správy zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 14 dní,“ informovala Ivanová.

Počas dokumentovania udalosti kriminalistický technik zaistil stopy, ktoré budú podrobené expertíznemu skúmaniu. Policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V Chorvátsku evakuovali aj Slovákov. Pri Jadrane je situácia katastrofálna, 7 ľudí je v ohrození…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Slováci a Česi v zahraničí
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Tip na výlet
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Tip na film
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Slováci a Česi v zahraničí
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac