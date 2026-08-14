Tragédia na východe Slovenska: 15-ročného chlapca vymrštilo z auta, neprežil. Posádka sa rozutekala do obce

Z východného Slovenska prichádza smutná správa o úmrtí 15-ročného chlapca. K nešťastiu došlo pri dopravnej nehode, pri ktorej vodič stratil kontrolu nad vozidlom. Ako sa ukázalo, 27-ročný vodič s alkoholom v krvi mal uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá až do roku 2028.
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Pri nehode osobného auta na poľnej ceste vo štvrtok popoludní v katastrálnom území obce Veľké Ozorovce v Trebišovskom okrese zahynul 15-ročný spolujazdec. Policajti následne vypátrali 27-ročného vodiča auta, ktorému v dychu namerali 0,50 promile alkoholu. Zistili tiež, že má do júna 2028 uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Informovala o tom košická krajská polícia.
Vodič stratil kontrolu nad vozidlom, auto sa niekoľkokrát prevrátilo
V aute značky Chevrolet sa pritom v čase nehody nachádzalo až šesť detí. Vodič podľa polície v miernej pravotočivej zákrute z doposiaľ neznámych príčin stratil nad vozidlom kontrolu, z poľnej cesty prešiel na pole, kde sa s autom niekoľkokrát prevrátil.
15-ročný chlapec prišiel o život, posádka sa rozutekala do obce
„Počas toho, ako sa vozidlo pretáčalo, z auta, pravdepodobne cez rozbité okno, vymrštilo 15-ročného spolujazdca. Ten ostal nehybne ležať pod pretáčajúcim sa autom a zranenia, ktoré utrpel, boli nezlučiteľné so životom,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Hneď, ako vozidlo zastavilo, sa posádka vrátane vodiča rozutekala do obce Egreš.
Vodiča policajti vypátrali a zároveň ho podrobili dychovej skúške. Lustráciou v informačných systémoch Ministerstva vnútra SR zistili o jeho zákaze činnosti viesť motorové vozidlá. Obmedzili mu osobnú slobodu a po vykonaní potrebných procesných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia.
V aute bolo ďalších päť maloletých osôb
Okrem vodiča a nebohého spolujazdca sa vo vozidle nachádzalo ešte ďalších šesť osôb, z toho päť maloletých.
„Dve maloleté osoby (3, 7) boli jednorazovo ošetrené, dve maloleté osoby (9, 11) a 27-ročná žena utrpeli podľa predbežnej lekárskej správy zranenia s predpokladanou dobou liečenia do siedmich dní a ročné dieťa utrpelo podľa predbežnej lekárskej správy zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 14 dní,“ informovala Ivanová.
Počas dokumentovania udalosti kriminalistický technik zaistil stopy, ktoré budú podrobené expertíznemu skúmaniu. Policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví.
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