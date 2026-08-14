Kúpanie na týchto miestach predstavuje akútne nebezpečenstvo. Zverejnili miesta so zlou kvalitou vody

Kúpanie sa v bazéne

Ilustračná foto: Unsplash

Zuzana Veslíková
TASR
Uvedené lokality predstavujú zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa.

Víkend bude poriadne horúci a ideálny na to, vypadnúť k vode. Úrad verejného zdravotníctva aktualizoval výsledky testov a zverejnil miesta s aktuálne zhoršenou kvalitou vody na kúpanie. 

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Povolenie na prevádzku malo k piatku 167 sezónnych umelých kúpalísk a 493 bazénov na Slovensku. V prevádzke boli aj viaceré prírodné kúpaliská. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Znížená priehľadnosť vody bola zistená na jazere Izra, jazere Krpáčovo Horná Lehota, na Vodnej nádrži Tajch Nová Baňa a na Veľkých Uhercoch. „Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ podotkol ÚVZ.

Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom, pre vodnú nádrž Duchonka, Kanianku, Lipovina – Bátovce, Kunovskú priehradu Sobotište, Tonu Šurany a Pod Bukovcom. Dôvodom sú zvýšené hodnoty ukazovateľa cyanobaktérie.

Týmto miestam sa vyhnite, nie sú vhodné na kúpanie

Prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané na Ružín – prítoky (Hnilecké rameno) – črevné enterokoky, Escherichia coli, na plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach – črevné enterokoky, cyanobaktérie, v rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže, na Štrkovisku Čaňa, Vinianskom jazere a jazere Malé Leváre – cyanobaktérie.

Vinianske jazero
Vinianske jazero, ilustračná foto: Jozef Kotulič, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

„Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie. Kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa,“ zdôraznil ÚVZ.

Nedodržanie mikrobiologickej alebo biologickej kvality vody na kúpanie bolo preukázané v detskom a neplaveckom bazéne na Letnom kúpalisku Sabinov, bazéne pre deti B2 na Kúpalisku Modrá perla vo Veľkých Úľanoch, plaveckom bazéne na Kúpalisku Eva Piešťany, detskom vonkajšom bazéne na kúpalisku X-BIONIC AQUATIC SPHERE Šamorín, vonkajšom letnom oddychovom bazéne B6 na kúpalisku Termály Malé Bielice, bazéne Oáza a bazéne Lagúna na Termálnom kúpalisku Vadaš thermal resort Štúrovo.

Rovnako tak v neplaveckom bazéne na Horskom kúpalisku s minerálnou vodou vo Vyšných Ružbachoch, plaveckom bazéne na Kúpalisku Spišský Hrhov, detskom šesťuholníkovom bazéne na Termálnom kúpalisku Veronika v Rajci, detskom bazéne na kúpalisku Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote, bazéne s toboganom, detskom ľavom bazéne, rekreačnom bazéne a dolnom bazéne pri tobogane na Termálnom kúpalisku Vrbov a detskom bazéne na Letnom kúpalisku Púchov.

 

Kúpalisko v Diakovciach spustilo do prevádzky všetky bazény

Termálne kúpalisko AVA Thermalpark Diakovce spustilo do prevádzky všetky bazény v areáli kúpaliska. Opakované laboratórne vyšetrenia potvrdili, že kvalita bazénovej vody spĺňa všetky požiadavky ustanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR, potvrdila za kúpalisko Andrea Kubeková.

Starší záber z kúpaliska v Diakovciach
Ilustračná foto: TASR – Henrich Mišovič

Na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre boli do piatku zatvorené tri bazény – oddychový rodinný relax bazén, oddychový relaxačný bazén a tobogan s dojazdovou dráhou. Pracovníci RÚVZ vykonali 7. augusta na kúpalisku štátny zdravotný dozor. Laboratórne testy odhalili prekročenie medznej hodnoty mikroorganizmov, ktoré môžu pri náhodnom požití vody vyvolať tráviace ťažkosti u detí, seniorov alebo ľudí s oslabenou imunitou.

Po realizácii nápravných opatrení prevádzkovateľom termálneho kúpaliska opakované odbery vzoriek vôd zo všetkých bazénov a z toboganu potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody. „Po predložení výsledkov laboratórnych rozborov vody dôvod na uzavretie bazénov pominul. Otvorenie troch bazénov odobril aj RÚVZ v Nitre,“ potvrdila Kubeková.

Prevádzku kúpaliska ovplyvnila udalosť, pri ktorej došlo 6. augusta po kontakte s neznámou látkou k náhlej zdravotnej nevoľnosti 16 návštevníkov kúpaliska. Osem z nich bolo prevezených do okolitých nemocníc. Aktuálne sú všetci v poriadku.

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