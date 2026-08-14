Kúpanie na týchto miestach predstavuje akútne nebezpečenstvo. Zverejnili miesta so zlou kvalitou vody

Víkend bude poriadne horúci a ideálny na to, vypadnúť k vode. Úrad verejného zdravotníctva aktualizoval výsledky testov a zverejnil miesta s aktuálne zhoršenou kvalitou vody na kúpanie.
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Povolenie na prevádzku malo k piatku 167 sezónnych umelých kúpalísk a 493 bazénov na Slovensku. V prevádzke boli aj viaceré prírodné kúpaliská. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Znížená priehľadnosť vody bola zistená na jazere Izra, jazere Krpáčovo Horná Lehota, na Vodnej nádrži Tajch Nová Baňa a na Veľkých Uhercoch. „Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ podotkol ÚVZ.
Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom, pre vodnú nádrž Duchonka, Kanianku, Lipovina – Bátovce, Kunovskú priehradu Sobotište, Tonu Šurany a Pod Bukovcom. Dôvodom sú zvýšené hodnoty ukazovateľa cyanobaktérie.
Týmto miestam sa vyhnite, nie sú vhodné na kúpanie
Prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané na Ružín – prítoky (Hnilecké rameno) – črevné enterokoky, Escherichia coli, na plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach – črevné enterokoky, cyanobaktérie, v rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže, na Štrkovisku Čaňa, Vinianskom jazere a jazere Malé Leváre – cyanobaktérie.
„Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie. Kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa,“ zdôraznil ÚVZ.
Nedodržanie mikrobiologickej alebo biologickej kvality vody na kúpanie bolo preukázané v detskom a neplaveckom bazéne na Letnom kúpalisku Sabinov, bazéne pre deti B2 na Kúpalisku Modrá perla vo Veľkých Úľanoch, plaveckom bazéne na Kúpalisku Eva Piešťany, detskom vonkajšom bazéne na kúpalisku X-BIONIC AQUATIC SPHERE Šamorín, vonkajšom letnom oddychovom bazéne B6 na kúpalisku Termály Malé Bielice, bazéne Oáza a bazéne Lagúna na Termálnom kúpalisku Vadaš thermal resort Štúrovo.
Rovnako tak v neplaveckom bazéne na Horskom kúpalisku s minerálnou vodou vo Vyšných Ružbachoch, plaveckom bazéne na Kúpalisku Spišský Hrhov, detskom šesťuholníkovom bazéne na Termálnom kúpalisku Veronika v Rajci, detskom bazéne na kúpalisku Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote, bazéne s toboganom, detskom ľavom bazéne, rekreačnom bazéne a dolnom bazéne pri tobogane na Termálnom kúpalisku Vrbov a detskom bazéne na Letnom kúpalisku Púchov.
Kúpalisko v Diakovciach spustilo do prevádzky všetky bazény
Termálne kúpalisko AVA Thermalpark Diakovce spustilo do prevádzky všetky bazény v areáli kúpaliska. Opakované laboratórne vyšetrenia potvrdili, že kvalita bazénovej vody spĺňa všetky požiadavky ustanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR, potvrdila za kúpalisko Andrea Kubeková.
Na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre boli do piatku zatvorené tri bazény – oddychový rodinný relax bazén, oddychový relaxačný bazén a tobogan s dojazdovou dráhou. Pracovníci RÚVZ vykonali 7. augusta na kúpalisku štátny zdravotný dozor. Laboratórne testy odhalili prekročenie medznej hodnoty mikroorganizmov, ktoré môžu pri náhodnom požití vody vyvolať tráviace ťažkosti u detí, seniorov alebo ľudí s oslabenou imunitou.
Po realizácii nápravných opatrení prevádzkovateľom termálneho kúpaliska opakované odbery vzoriek vôd zo všetkých bazénov a z toboganu potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody. „Po predložení výsledkov laboratórnych rozborov vody dôvod na uzavretie bazénov pominul. Otvorenie troch bazénov odobril aj RÚVZ v Nitre,“ potvrdila Kubeková.
Prevádzku kúpaliska ovplyvnila udalosť, pri ktorej došlo 6. augusta po kontakte s neznámou látkou k náhlej zdravotnej nevoľnosti 16 návštevníkov kúpaliska. Osem z nich bolo prevezených do okolitých nemocníc. Aktuálne sú všetci v poriadku.
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