Fanúšikovia Peaky Blinders sa konečne dočkali. Celovečerný film je tu a je z neho globálny hit

Klaudia Oselská
Fanúšikom legendárneho seriálu Peaky Blinders sa splnil sen. Tommy Shelby je späť. Tentoraz však v celovečernom filme, v ktorom čelí nacistickému Nemecku. 

Po štyroch rokoch od finále slávneho britského seriálu sa Tommy Shelby vrátil v celovečernom filme Peaky Blinders: The Immortal Man a okamžite sa z neho stal globálny hit na Netflixe, ako sme si všimli na FlixPatrole.

Viac z témy Tip na film:
1.
Novú českú komédiu si môžete pozrieť už aj z pohodlia vašej obývačky. Zarobila 1,2 milióna eur
2.
Nová úspešná československá komédia už dnes vo vašej obývačke. Diváci chvália takmer všetko
3.
Má vynikajúce hodnotenie, až 94 %. Vraj ide o film minulého roka. Vyhral 6 Oscarov
Zobraziť všetky články (421)

Film rovnako ako seriál napísal Steven Knight a režíroval ho Tom Harper. Hlavnú postavu opäť stvárnil Cillian Murphy, ktorého môžete poznať aj z legendárneho filmu Oppenheimer, za ktorého získal Oscara. Vo vedľajších úlohách sa však predstavila aj Rebecca Ferguson, známa z filmu Duna.

Tommy Shelby tentoraz čelí nacistom

Snímka sa odohráva v Birminghame v roku 1940, uprostred druhej svetovej vojny. Tommy Shelby je donútený vrátiť sa z dobrovoľného exilu, aby čelil svojmu doposiaľ najničivejšiemu zúčtovaniu. Budúcnosť jeho rodiny aj krajiny je totiž otázna. Tommy sa tak musí postaviť svojim vlastným démonom a rozhodnúť sa, či sa stretne so svojím odkazom, alebo ho spáli na prach. Na rozkaz Peaky Blinders.

Tommy Shelby sa počas šiestich sérií ikonického seriálu, ktorý sa vysielal od roku 2013 do 2022 a získal si fanúšikov z celého sveta, ktorí ho dokonca označili za jeden z najlepších seriálov vôbec, stretol s Winstonom Churchillom, čelil IRA, londýnskemu podsvetiu z éry jazzu aj fašizmu v Británii. Vo filme sa však popasuje s nacistickým režimom druhej svetovej vojny.

Má hodnotenie 91 %

Zdá sa, že rovnaký úspech ako seriál získal aj film. Diváci mu na Rotten Tomatoes udelili skutočne vysoké hodnotenieaž 91 %, na filmovom portáli ČSFD je to však menej – 65 %.

Diváci oceňujú najmä bezkonkurenčný herecký výkon Cilliana Murphyho. Verní fanúšikovia však tvrdia, že seriál je oveľa lepší, od filmu očakávali viac, je pre nich sklamaním.

Odporúčané články
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac