Fanúšikovia Peaky Blinders sa konečne dočkali. Celovečerný film je tu a je z neho globálny hit

Fanúšikom legendárneho seriálu Peaky Blinders sa splnil sen. Tommy Shelby je späť. Tentoraz však v celovečernom filme, v ktorom čelí nacistickému Nemecku.
Po štyroch rokoch od finále slávneho britského seriálu sa Tommy Shelby vrátil v celovečernom filme Peaky Blinders: The Immortal Man a okamžite sa z neho stal globálny hit na Netflixe, ako sme si všimli na FlixPatrole.
Film rovnako ako seriál napísal Steven Knight a režíroval ho Tom Harper. Hlavnú postavu opäť stvárnil Cillian Murphy, ktorého môžete poznať aj z legendárneho filmu Oppenheimer, za ktorého získal Oscara. Vo vedľajších úlohách sa však predstavila aj Rebecca Ferguson, známa z filmu Duna.
Tommy Shelby tentoraz čelí nacistom
Snímka sa odohráva v Birminghame v roku 1940, uprostred druhej svetovej vojny. Tommy Shelby je donútený vrátiť sa z dobrovoľného exilu, aby čelil svojmu doposiaľ najničivejšiemu zúčtovaniu. Budúcnosť jeho rodiny aj krajiny je totiž otázna. Tommy sa tak musí postaviť svojim vlastným démonom a rozhodnúť sa, či sa stretne so svojím odkazom, alebo ho spáli na prach. Na rozkaz Peaky Blinders.
Tommy Shelby sa počas šiestich sérií ikonického seriálu, ktorý sa vysielal od roku 2013 do 2022 a získal si fanúšikov z celého sveta, ktorí ho dokonca označili za jeden z najlepších seriálov vôbec, stretol s Winstonom Churchillom, čelil IRA, londýnskemu podsvetiu z éry jazzu aj fašizmu v Británii. Vo filme sa však popasuje s nacistickým režimom druhej svetovej vojny.
Má hodnotenie 91 %
Zdá sa, že rovnaký úspech ako seriál získal aj film. Diváci mu na Rotten Tomatoes udelili skutočne vysoké hodnotenie – až 91 %, na filmovom portáli ČSFD je to však menej – 65 %.
Diváci oceňujú najmä bezkonkurenčný herecký výkon Cilliana Murphyho. Verní fanúšikovia však tvrdia, že seriál je oveľa lepší, od filmu očakávali viac, je pre nich sklamaním.
Nahlásiť chybu v článku