V kine si sadnite na tieto miesta: Režisér filmu Oppenheimer prezradil, z ktorých sedadiel si film užijete najlepšie

Robert Oppenheimer je označovaný za otca atómovej bomby. Šéfoval supertajnému projektu Manhattan, ktorého cieľom bolo vyrobiť atómové bomby, ktoré by ukončili 2. svetovú vojnu. To sa aj podarilo a prvú atómovú bombu otestovali 16. júla 1945 v púšti v Novom Mexiku. Druhá a tretia atómová bomba už smerovali na japonské mestá. Film o Robertovi Oppenheimerovi bude mať premiéru už 20. júla a pod taktovku si ho zobral slávny režisér Christopher Nolan.

Film si najlepšie užijete z týchto sedadiel

Ako píše portál LADBible, režisér očakávanej novinky divákom prezradil, ktoré miesta by si pri sledovaní filmu vybral on. Trojhodinový mrazivý zážitok by ste mali podľa odporúčaní sledovať na skutočne veľkých a širokých obrazovkách, pričom Nolan divákom v kinách odporúča vybrať si tretí rad zhora a stredné sedadlá v ňom. Dosiahnete tak najlepší vizuálny, ale aj zvukový zážitok, ktorý je podľa dostupných informácií ohromujúci.

Niektorých divákov film zničil

Niektorí vyvolení už mali možnosť film vidieť a ich reakcie sú viac než priaznivé. Ako Nolan prezradil v rozhovore pre Wired, mnohí diváci jeho nový film vnímali ako horor, aj keď ide o životopisnú historickú drámu. Uznávaný režisér sa im ale nečuduje. „Niektorých ten film úplne zničil. Nevedeli o ňom rozprávať. Čo tým myslím, je to, že je v ňom prvok strachu, ktorý je v histórii a stále aj niekde pod povrchom,“ uviedol Nolan v rozhovore.

„Je to intenzívny zážitok, pretože je to veľmi intenzívny príbeh,“ dodal, a preto sa nečuduje, že v divákoch vyvolá množstvo emócií a na každého bude film pôsobiť úplne inak.