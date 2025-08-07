Zostal na ulici: Mladý Čech prišiel v Chorvátsku o tisícky eur. Na toto si treba dávať obrovský pozor

Foto: dronepicr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Chorvátsko
Okrem muža z Česka sa na Istrii v Chorvátsku stala obeťou rovnakého podvodu aj turistka z Nemecka.

Osemnásťročný Čech nahlásil na polícii v Pule, že na webovej stránke našiel inzerát na prenájom domu. Postupoval podľa uvedených pokynov – ubytovanie si rezervoval a zaplatil zálohu vo výške niekoľko tisíc eur. Keď však malo dôjsť k odovzdaniu kľúčov, po majiteľovi nebolo ani stopy.

Na adrese, kde sa mal podľa inzerátu ubytovať, navyše bývala iná rodina. Ako informuje chorvátsky portál Index, podobný prípad rieši aj polícia v Umagu. Štyridsaťdvaročná Nemka si cez internet rezervovala ubytovanie v Novigrade a taktiež zaplatila niekoľko tisíc eur. Po príchode ju však údajný majiteľ nekontaktoval a žena si uvedomila, že bola podvedená.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
Turisti v Chorvátsku zostali v šoku, udrelo meteocunami: Hladina mora stúpla za pár minút o pol metra
2.
V tejto chorvátskej destinácii tečú výkaly ulicami: Turisti aj miestni sa sťažujú. Kompetentní problém neriešia
3.
Turistka z Bosny a Hercegoviny poriadne skritizovala dovolenku v Chorvátsku: Ceny sú vysoké a miestni arogantní
Zobraziť všetky články (225)

Pozor na podvodné inzeráty, prídete o peniaze!

Polícia aktuálne preveruje všetky okolnosti incidentov a istrijská polícia varuje občanov aj turistov, aby boli pri hľadaní ubytovania na internete mimoriadne opatrní.

Odporúča všímať si, či ponuky pôsobia dôveryhodne, a tiež, cez akú platformu boli zverejnené. Vhodné je využívať overené platformy a sledovať aj, či je ponuka, ktorú sme objavili, dostatočne transparentná.

Osoba zodpovedná za prenájom by mala na všetkých propagačných materiáloch vrátane sociálnych sietí a webových stránok uvádzať celé meno, kontaktné údaje a – ak ide o sprostredkovanie cez agentúru – aj údaje o tejto agentúre.

Cestovatelia by si mali overiť, či existujú recenzie od predošlých hostí, ktorí ponuku využili. Ak je to možné, ešte pred zaplatením rezervačného poplatku by mali vykonať podrobnejšiu kontrolu cez príslušné inštitúcie, aby sa uistili, že daná nehnuteľnosť sa naozaj prenajíma a že osoba alebo agentúra, ktorá inzerát zverejnila, má na to reálne oprávnenie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Turistovi hrozí šialená pokuta vo výške vyše 200 000 eur: V obľúbenej destinácii urobil túto…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať
Navštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujeteNavštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujete
Schyľuje sa k jadrovému konfliktu? Vyslanie ponoriek k Rusku je správny krok, tvrdí analytik Bednár. Prispieva to k bezpečiuSchyľuje sa k jadrovému konfliktu? Vyslanie ponoriek k Rusku je správny krok, tvrdí analytik Bednár. Prispieva to k bezpečiu
Odborník na vzťahy Štefan Petrík: Partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Často nejde len o sexOdborník na vzťahy Štefan Petrík: Partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Často nejde len o sex
Zarábal 1,20 týždenne, stal sa však z neho jeden z najbohatších ľudí planéty: Andrew Carnegie chcel zomrieť chudobnýZarábal 1,20 týždenne, stal sa však z neho jeden z najbohatších ľudí planéty: Andrew Carnegie chcel zomrieť chudobný
Ľudia museli v roku 1953 odovzdať peniaze, dostali ruské nepodarky. Zadarmo sme sa čvachtali v liečivom prameniĽudia museli v roku 1953 odovzdať peniaze, dostali ruské nepodarky. Zadarmo sme sa čvachtali v liečivom prameni
Viliam predáva jedny z naj melónov na Slovensku: Zákazník za ne dal aj 150 €. Takto rozoznáte, ktorý je top, vzhľad klameViliam predáva jedny z naj melónov na Slovensku: Zákazník za ne dal aj 150 €. Takto rozoznáte, ktorý je top, vzhľad klame

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac