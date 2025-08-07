Zostal na ulici: Mladý Čech prišiel v Chorvátsku o tisícky eur. Na toto si treba dávať obrovský pozor

Osemnásťročný Čech nahlásil na polícii v Pule, že na webovej stránke našiel inzerát na prenájom domu. Postupoval podľa uvedených pokynov – ubytovanie si rezervoval a zaplatil zálohu vo výške niekoľko tisíc eur. Keď však malo dôjsť k odovzdaniu kľúčov, po majiteľovi nebolo ani stopy.
Na adrese, kde sa mal podľa inzerátu ubytovať, navyše bývala iná rodina. Ako informuje chorvátsky portál Index, podobný prípad rieši aj polícia v Umagu. Štyridsaťdvaročná Nemka si cez internet rezervovala ubytovanie v Novigrade a taktiež zaplatila niekoľko tisíc eur. Po príchode ju však údajný majiteľ nekontaktoval a žena si uvedomila, že bola podvedená.
Pozor na podvodné inzeráty, prídete o peniaze!
Polícia aktuálne preveruje všetky okolnosti incidentov a istrijská polícia varuje občanov aj turistov, aby boli pri hľadaní ubytovania na internete mimoriadne opatrní.
Odporúča všímať si, či ponuky pôsobia dôveryhodne, a tiež, cez akú platformu boli zverejnené. Vhodné je využívať overené platformy a sledovať aj, či je ponuka, ktorú sme objavili, dostatočne transparentná.
Osoba zodpovedná za prenájom by mala na všetkých propagačných materiáloch vrátane sociálnych sietí a webových stránok uvádzať celé meno, kontaktné údaje a – ak ide o sprostredkovanie cez agentúru – aj údaje o tejto agentúre.
Cestovatelia by si mali overiť, či existujú recenzie od predošlých hostí, ktorí ponuku využili. Ak je to možné, ešte pred zaplatením rezervačného poplatku by mali vykonať podrobnejšiu kontrolu cez príslušné inštitúcie, aby sa uistili, že daná nehnuteľnosť sa naozaj prenajíma a že osoba alebo agentúra, ktorá inzerát zverejnila, má na to reálne oprávnenie.
Nahlásiť chybu v článku