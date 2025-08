Turistovi hrozí šialená pokuta vo výške vyše 200 000 eur: V obľúbenej destinácii urobil túto vec, polícia dvíha varovný prst

Možno to poznáte aj vy, konečne ste sa dostali na svoju vysnívanú dovolenku a tak sa snažíte fotografiami a možno aj videami zachytiť čo najviac vzácnych momentov, na ktoré budete neskôr s úsmevom spomínať. Niekedy sa ale viac oplatí nechať všetky zariadenia radšej v hotelovej izbe, alebo možno radšej aj doma. Na vlastnej koži sa o tom presvedčil muž, ktorému teraz hrozí šialená pokuta.

Poriadne mastná pokuta

Ako informuje Mail Online, britskému turistovi hrozí pokuta vo výške viac ako 200 000 eur za to, že použil nedovolené zariadenie. Dovolenkára, ktorý si začiatkom mesiaca užíval atmosféru Puerto de la Cruz na Kanárskych ostrovoch, spozorovali, ako lieta s dronom nad davmi na festivale Virgen del Carmen, ktorý sa každoročne oslavuje v prímorských mestách po celej krajine okolo 16. júla.

K incidentu malo dôjsť podľa polície 15. júla. Policajtom sa podarilo majiteľa dronu vystopovať. Následne bol predvedený na výsluch, kde sa zistilo, že porušil španielske predpisy týkajúce sa dronov. Nemal pilotnú licenciu, poistenie ani žiadne znalosti týkajúce sa pravidiel používania dronov v krajine.

Dron bol mužovi skonfiškovaný a prípad bol postúpený španielskej štátnej agentúre pre bezpečnosť letectva AESA na správne konanie. Podľa Canarian Weekly neoprávnené používanie dronov môže mať veľmi nepríjemné následky, vrátane vysokých pokút. Turista sa však môže dostať aj pred súd.

Podľa polície si mal naštudovať zákony

Podľa španielskych zákonov sú drony lietajúce v preplnených alebo mestských oblastiach nezákonné a považujú sa za nebezpečné. Majiteľ dronu musí mať povolenie, musí byť vyškolený, registrovaný a mať správne poistenie, pričom turista žiadnu z podmienok nesplnil. Počas festivalu dostali povolenie lietať len tri drony, z ktorých dva patrili polícii a jeden zachytával priebeh slávnosti.

Aj keď má človek potrebné povolenia, stačí, ak zabudne na poistenie a už aj za to mu môže hroziť pokuta do výšky 45 000 eur. Závažné porušenia, napríklad ohrozenie verejnosti alebo lietanie v zakázaných oblastiach, môžu viesť k pokute až do výšky 90 000 eur. Veľmi závažné porušenia, ako je spôsobenie nehody alebo ohrozenie lietadla, môžu mať za následok pokuty vo výške 90 000 až 225 000 eur.

Polícia turistom pripomína, že dron nie je hračka a jeho nepovolené používanie, najmä počas rôznych verejných udalostí, môže mať veľmi vážne následky.

Pokutu môžete dostať aj za toto

Dodáva, že nech sa chystáte na dovolenku kamkoľvek, je nevyhnutné vopred si naštudovať zákony a pravidlá platiace v danej krajine, a to nielen tie týkajúce sa dronov. Napríklad za to, že si obsadíte miesto na pláži osuškou na dlhší čas, vám môže hroziť pokuta do výšky 250 eur.

Cieľom je zabrániť tomu, aby si ľudia obsadzovali ležadlá či miesta na pláži mimo vyhradených časov. V niektorých rezortoch dochádza k bitkám o ležadlá, slnečníky či miesta na pláži, pričom ľudia si ich obsadia tým, že tam položia osušku či iný predmet, no vrátia sa až o niekoľko hodín neskôr. Medzi frustrovanými hosťami, ktorí si chcú „uchmatnúť“ čo najlepšie miesto, neraz dochádza k ostrým výmenám názorov, ale dokonca aj k fyzickým potýčkam.