Pani s holubmi zo Sám doma trpí bolesťami a je vyčerpaná. Priznala, že sa začala cítiť neviditeľná

Zuzana Veslíková
Sám doma
Ak vás snímka Sám doma 2: Stratený v New Yorku prvýkrát zastihla v detstve, možno aj vy ste sa vystrašili, keď ste zbadali pani s holubmi.

Vyľakala aj malého Kevina, no napokon sa spriatelili a postarala sa snáď o jednu z najdojemnejších scén v celom filme, pri ktorej na konci vybehli slzy nejednému divákovi. Život tejto postave vdýchla herečka Brenda Fricker, ktorá má za sebou úspešnú kariéru, po ktorej však zažila smutný pocit, že už o ňu nie je záujem. 

Pravdepodobne ste ani netušili, že pani s holubmi zo Sám doma ešte v roku 1989 získala zlatú sošku Oscara za účinkovanie vo filme Moja ľavá noha (My Left Foot) od režiséra Jima Sheridana. Objavila sa vo veľkej kope filmov, no ako sama priznala minulý rok v úprimnom rozhovore pre The Times, keď dovŕšila sedemdesiatku, začala sa cítiť neviditeľná. Možno presne tak, ako pani s holubmi, ktorú okoloidúci prehliadali.

Vysvetlila, že dnešní tvorcovia podľa nej nepíšu úlohy pre staré ženy. Írsky herec Richard Harris jej raz dokonca povedal, že si má pamätať na to, že keď bude mať 70 rokov, stane sa neviditeľnou. A tieto slová jej utkveli v pamäti.

Foto: Profimedia

Prešla si náročnými chvíľami

Vo svojich memoároch herečka nedávno priznala jednu udalosť z detstva. Ona mala 8 rokov a muž, ku ktorému chodila na hodiny výslovnosti, 30 rokov. V jeden moment začal masturbovať a chcel od nej, aby sa pri tom obnažovala. Brenda však tohto muža aj po rokoch bráni a hovorí, že jej nikdy neublížil. V dospelosti si však prešla znásilnením zo strany svojho hereckého kolegu Jamesa Donnellyho. Priznala, že si myslela, že to bola jej chyba, a preto ho nenahlásila.

V súčasnosti má Brenda Fricker 80 rokov a zdravotne sa necíti najlepšie, rozhovorila sa pred niekoľkými mesiacmi pre The Guardian. „Som vyčerpaná. Už len pri rozprávaní sa zadýchavam. Len umieram každý deň v bolestiach,“ opísala, ako sa cíti, a vzápätí dodala, že si myslí, že sa v takomto stave dožije 100 rokov.

Ak si tieto Vianoce pustíte v televízii obľúbenú klasiku Sám doma, sledujte pozorne pani s holubmi. Skrýva sa za ňou silná a inšpiratívna žena, ktorá aj napriek ťažkým momentom v živote pred kamerami podávala zo seba maximum.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.
