Filmový Kevin sa rozlúčil s herečkou Catherine O’Hara. „Mama, myslel som, že máme čas,“ odkázal jej

Jakub Baláž
Sám doma
Herec Macaulay Culkin poslal svojej filmovej mame emotívny odkaz.

Hollywood včera zasiahla správa o úmrtí populárnej herečky Catherine O’Hara. Hviezda kultového vianočného filmu Sám doma zomrela vo veku 71 rokov. Na sociálnej sieti sa s ňou teraz rozlúčil aj jej „syn“ Kevin.

Mama, myslel som, že máme čas. Chcel som viac. Chcel som viac sedieť v kresle vedľa teba,“ začal svoj odkaz na Instagrame. Na záver dodal, že ju ľúbi. Príspevok rozcítil milióny fanúšikov po celom svete, ktorí si dvojicu spájajú práve s obľúbenými vianočnými filmami Sám doma.

Herecká kariéra

O’Harová začala svoju komediálnu kariéru v 70. rokoch 20. storočia, keď pomáhala vytvoriť kanadskú skečovú šou SCTV. Svoju prvú väčšiu úlohu na veľkom plátne získala v 80. rokoch vo filme Nič osobné s Donaldom Sutherlandom. V roku 1985 sa objavila v komédii Po úradných hodinách režiséra Martina Scorseseho.

Slovenské publikum si ju pamätá najmä ako matku Kevina McCallistera v spomínaných filmoch Sám doma. „Vždy ma priťahujú postavy, ktoré nemajú ani potuchy, aký dojem robia na ostatných ľudí. Všetci sme naozaj pomätení, a to na nás ľuďoch milujem,“ uviedla v roku 2021 pre denník The Guardian.

Zomrela herečka, ktorá stvárnila Kevinovu mamu vo filmoch Sám doma. Mala 71 rokov

