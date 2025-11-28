Macaulay Culkin prehovoril o desivom momente zo Sám doma. Herec prezradil niečo, o čom doteraz mlčal

Macaulay Culkin si zaspomínal na nakrúcanie kultového filmu „Sám doma“, ktorý aj po desaťročiach stále prináša nové a prekvapivé zákulisné príbehy.
Herec aktuálne cestuje po USA so svojím nostalgickým turné a fanúšikom pripomína atmosféru jedného z najikonickejších filmov rodinného žánru. Od premiéry „Sám doma“ už uplynulo neuveriteľných 35 rokov a mnohí z nás si Vianoce bez tohto filmu už ani nevieme predstaviť. Ako uviedol magazín Variety, Culkin počas jednej zo zastávok turné „A Nostalgic Night With Macaulay Culkin“ prezradil detail, ktorý zostával skrytý celé roky. Hoci nakrúcanie prebiehalo prevažne v dobrej nálade, niektoré scény si vyžadovali aj nečakane intenzívne momenty.
Nečakaný incident počas skúšky napínavej scény
Na podujatí v Rosemonte v štáte Illinois sa Culkin vrátil k situácii, počas ktorej jeho filmový protivník Joe Pesci zobral úlohu zlodeja Harryho až príliš realisticky. Pri skúške scény, v ktorej sa vyhráža, že Kevinovi odhryzne prsty, herec nechtiac zašiel priďaleko. Ako uviedol denník The New York Times, Culkin spomínal: „Snažil sa ma vystrašiť.“
Veril, že tým posilní napätie medzi zlodejom a jeho malou obeťou: „Hovoril si, že chce na to dieťa pôsobiť čo najhrozivejšie.“ Počas jednej z príprav však Pesci nechtiac skutočne zahryzol. Culkin dodal: „Mám aj jazvu.“ Aj keď nereagoval dramaticky, výraz na Pesciho tvári si pamätá dodnes: „Vidiel som jeho tvár – a nikdy, naozaj nikdy som nevidel Joea Pesciho vystrašeného.“ A Pesciho šokované uvedomenie Culkin opísal slovami: „Pretože on na to: Práve som pohrýzol dieťa!“
