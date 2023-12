Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý

Film sám doma, ktorý oslavuje už 33 rokov, patrí medzi vianočné klasiky, ktoré zahrejú pri srdci, ale aj pobavia. Tvorcovia sa ale dopustili niekoľkých chýb, ktoré ste si možno nevšimli. Niektoré roky ich prehliadali aj tí najskalnejší fanúšikovia. My sme však ochotní tieto nedostatky odpustiť a prehliadnuť ich, keď si ikonický film pustíme znova.

Donáška pizze

V búrke, ktorá spôsobila chaos, spadol jeden zo stromov na elektrické vedenie a spôsobil výpadok prúdu. Ako píše The Sun, budíky preto ráno nikomu nezazvonili a rodina sa ocitla v šialenom zhone, aby stihla lietadlo. Keďže telefónne linky sú nefunkčné, Kevin nemôže zavolať rodičom a oni nemôžu zavolať jemu. Verní fanúšikovia filmu sa preto pýtali, ako je možné, že si osemročný chlapec dokázal napriek tomu objednať syrovú pizzu.

Podľa niektorých je ale vysvetlenie jednoduché. Výpadok mohol spôsobiť, že sa nedokázal dovolať rodičom do cudziny. Telefónne linky v rámci mesta ale mohli aj naďalej fungovať bez problémov.

Kevinovi magicky vyschlo oblečenie

Keď Kevin prebehne cez ulicu k susedovmu domu, vojde do pivnice, ktorá je zaplavená. Jeho oblečenie sa tak premočí. V nasledujúcej scéne podľa Screenrant narazí na Mokrých banditov. Jeho oblečenie je však zrazu akoby zázrakom suché.

Miznúci prací prostriedok

Keď rodina Kevina nechtiac opustí, ide do neďalekého supermarketu, kde si kúpi pár základných vecí. Medzi nimi aj prací prostriedok Tide, ktorý sa mu doma minul. Ako ale píše web Movie Mistakes, cestou domov sa mu nákupné tašky roztrhajú a všetko mu z nich povypadáva. Ak by ste ale hľadali Tide, bolo by to márne. Zrazu totiž medzi vecami, ktoré nakúpil, žiaden nebol.

Kevinovi sa na tanieri mení jedlo

V noci, keď sa Mokrí banditi, Harry Lyme a Marv Murchins, vlámu do domu, sa Kevin chystá večerať. Tesne pred deviatou večer si sadne a predtým, ako začne jesť, sa pomodlí. Na tanieri má makaróny so syrom. Neskôr sa v zábere opäť objaví Kevinov tanier s večerou. Tentoraz je to ale jedlo do mikrovlnky, s tromi rôznymi časťami. Vzhľadom na to, aký je Kevin počas vlámania zaneprázdnený, je veľmi nepravdepodobné, že by sa počas toho zaoberal obsahom svojho taniera a menil ho, píše Screenrant.

Kedy si prezliekol nohavice?

Ďalšia chyba, ktorú ste možno prehliadli, sú Kevinove meniace sa nohavice. V danej scéne hrdina obľúbeného filmu odchádza z kostola po rozhovore so starým mužom, ktorý býva vedľa. Medzi odchodom z kostola a príchodom domov má na sebe jedny nohavice. Keď príde domov, zrazu má oblečené džínsy. Potom, keď chystá pasce na zloduchov, má na sebe opäť nohavice, ktoré mal oblečené ako prvé.