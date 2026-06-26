Na Slovensku pribudne 10 nových supermarketov aj nonstop predajne. Coop Jednota dynamicky expanduje

Ak by sa pred pár rokmi riešila problematika samoobslužných predajní, asi málokto by predpokladal, že priekopníkom bude pod Tatrami sieť Coop Jednota. V ponímaní mnohých spotrebiteľov stále tradičný reťazec však nasadil vyšší rýchlostný stupeň a ešte tento rok by chcel na Slovensku 10 nových supermarketov Tempo. Viac o plánoch nám prezradili zástupcovia značky.
Okrem supermarketov čaká ďalší rozvoj aj sieť 24/7 prevádzok, pričom dnes sa otvára už 35. pobočka v turisticky exponovanej obci Demänová.
10 nových supermarketov
Ako samotný Coop prezentuje, na Slovensku sa v rámci svojej expanzie opiera o štyri piliere – otváranie nových lokálnych predajní, rozširovanie formátu 24/7 predajní, modernizácia existujúcej siete a digitalizácia.
Portálu interez sa podarilo zistiť, že počas aktuálneho roka by chcel reťazec sprístupniť až 10 nových supermarketov s označením Tempo. Ide o najväčší formát Coop Jednota na trhu, pričom šesť pobočiek čaká prestavba a takzvaný upgrade, štyri ďalšie predajne budú úplne nové.
“Lokality sú naprieč celým Slovenskom. V tomto roku sme už sprístupnili pre zákazníkov predajne Tempo supermarket vo Vinici – Coop Jednota Krupina a druhá predajňa bola otvorená začiatkom júna v Ružomberku,” priblížila hovorkyňa Jana Kuklová.
Rozvoj 24/7 predajní
Zaujímavou inováciou, vďaka ktorej sa Coop Jednota výraznejšie odlíšila od konkurencie, sú nonstop prevádzky s označením 24/7. Tie fungujú neobmedzene ako počas sviatkov, tak aj v noci. Koncept spustil reťazec v roku 2024 a v súčasnosti už na Slovensku prevádzkuje 35 takýchto obchodov. Iba od začiatku roka pribudlo 7 automatizovaných prevádzok a expanzia sa ani zďaleka nezastavuje.
“Najbližšie plánujeme sprístupniť nonstop prevádzky v Pate, Senci a Šintave. V júli otvoríme na Orave najväčšiu predajňu Coop Jednota 24/7 s predajnou plochou tisíc metrov štvorcových,” potvrdila pre interez Kuklová.
“Skúsenosti ukazujú, že Coop Jednota 24/7 sa dokáže uplatniť nielen v malých obciach, kde posilňuje dostupnosť základného nákupu, ale aj v prevádzkach, ktoré fungujú ako obchodné centrá miest. Každá predajňa si pritom prirodzene nachádza svojich špecifických zákazníkov – od ľudí z okolia cez cestujúcich a študentov až po turistov,” dodala hovorkyňa na margo konceptu.
V týchto hodinách sa sprístupnila predajňa v obci Demänová, ktorá patrí medzi turisticky vyťažené a nonstop režim teda bude slúžiť aj turistom.
“Turistické destinácie sú prirodzeným prostredím pre rozvoj takýchto riešení. Demänová je ukážkou toho, ako dokáže moderný maloobchod reagovať na potreby ľudí bez ohľadu na to, či sú doma alebo na dovolenke,“ hovorí Ján Bilinský, predseda predstavenstva Coop Jednota Slovensko.
Ako fungujú nonstop predajne?
Princíp fungovania 24/7 predajní sme si na vlastnej koži vyskúšali aj my. Celý proces sa zástupcovia reťazca snažili koncipovať tak, aby bol intuitívny, moderný a jednoduchý. Na začiatok je potrebné zriadiť si konto vo vernostnej aplikácii a overiť si v ňom totožnosť.
Jednou z hlavných podmienok vstupu je vek aspoň 18 rokov, nakoľko sortiment v takýchto predajniach nie je limitovaný a možné je si zakúpiť tiež alkohol či tabakové výrobky. Pri vstupe do automatizovaného obchodu si zákazník vygeneruje unikátny QR kód, ktorý mu po naskenovaní umožní prístup do prevádzky a nakupovanie. Sortiment si následne nablokujete v samoobslužnej pokladnici a pomocou QR kódu pobočku opustíte.
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