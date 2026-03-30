Známe herecké obsadenie a vysoké hodnotenie. Film zarobil neuveriteľných 263 miliónov eur

Film zarobil neuveriteľných 263 miliónov eur

Klaudia Oselská
Nechcete strácať čas pozeraním priemerných filmov? Vybrali sme pre vás to najzaujímavejšie, čo tento mesiac zaujalo divákov naprieč streamovacími platformami. Od veľkých hitov až po príjemné prekvapenia. Pridávame aj tip na film, ktorý sa oplatí vidieť na veľkom plátne, zástupcu domácej tvorby, seriál, ktorý si vás získa hneď od prvej epizódy, no a ako bonusový tip 10 rokov starý film, ktorý však rozhodne stojí za to. 

War Machine

Nový akčný film s obľúbeným Alanom Ritchsonom v hlavnej úlohe, ktorého môžete poznať najmä vďaka úlohe Jacka Reachera, bol tento mesiac niekoľko týždňov hitom Netflixu. Diváci mu na portáli ČSFD udelili slušné hodnotenie – 61 %.

Viac z témy Tip na film:
1.
Fanúšikovia Peaky Blinders sa konečne dočkali. Celovečerný film je tu a je z neho globálny hit
2.
Novú českú komédiu si môžete pozrieť už aj z pohodlia vašej obývačky. Zarobila 1,2 milióna eur
3.
Nová úspešná československá komédia už dnes vo vašej obývačke. Diváci chvália takmer všetko
Zobraziť všetky články (421)

Akčný triler sleduje vojaka známeho len pod číslom „81“, ktorý po tragickej strate brata vstupuje do elitného výcviku amerických Rangerov. Počas záverečnej tréningovej misie sa však jednotka ocitne v nečakanej situácii, keď sa cvičenie zmení na skutočný boj o prežitie. V odľahlej oblasti totiž narazia na neznámu technológiu – smrtiaci mimozemský stroj, ktorý postupne zabíja členov tímu.

Peaky Blinders: The Immortal Man

Ak ste ešte nevideli tento nový globálny hit, mali by ste to rýchlo napraviť, pretože po štyroch rokoch od finále slávneho britského seriálu sa Tommy Shelby vrátil v celovečernom filme Peaky Blinders: The Immortal Man.

Snímka sa odohráva v Birminghame v roku 1940, uprostred druhej svetovej vojny. Tommy Shelby je donútený vrátiť sa z dobrovoľného exilu, aby čelil svojmu doposiaľ najničivejšiemu zúčtovaniu. Budúcnosť jeho rodiny aj krajiny je totiž otázna. Tommy sa tak musí postaviť svojim vlastným démonom a rozhodnúť sa, či sa stretne so svojím odkazom, alebo ho spáli na prach. Na rozkaz Peaky Blinders.

Film nájdete na streamovacom gigante Netflix.

Karavan

Z domácej (česko-slovenskej) tvorby sa oplatí vidieť nový český film Karavan, ktorý má vynikajúce hodnotenie. Na filmovom portáli ČSFD mu diváci udelili 58 %, no na Rotten Tomatoes, kde hodnotia najmä diváci z anglicky hovoriacich krajín, dostal neuveriteľných 100 %.

Dokonca ho Česká filmová a televízna akadémia označila za najlepší český film roku 2025, zároveň získal aj Českého leva. 

45-ročná Ester, ktorá sa stará o syna s Downovým syndrómom a poruchou autistického spektra, prijme pozvanie priateľov prísť za nimi do Talianska. Jej syn David je však v cudzom prostredí nepredvídateľný. Ester preto nechce byť nikomu na ťarchu, vezme starý karavan a vydá sa so synom na cestu naprieč Talianskom.

Scenáristkou filmu je Zuzana Kirchnerová, ktorá vychádzala z vlastného životného príbehu so svojím synom.

Emotívny český film si môžete pozrieť na streamovacej platforme Apple TV+.

Posledná šanca (Project Hail Mary)

Ak však túžite vyraziť do kina, tak rozhodne na film Posledná šanca (Project Hail Mary), ktorý vznikol podľa knižnej predlohy amerického spisovateľa Andyho Weira, ktorý má na svojom konte aj Marťana.

Diváci mu na ČSFD udelili výborných 87 %, v slovenských kinách obsadil prvú priečku najsledovanejších titulov, videlo ho už 20-tisíc divákov, celosvetovo však zarobil šialených 260 miliónov eur.

Hlavnou postavou príbehu je Ryland Grace, učiteľ biológie na základnej škole a astronaut proti svojej vôli. Ryland sa jedného dňa prebudí na vesmírnej lodi úplne sám, vzdialený mnoho svetelných rokov od domova, bez akejkoľvek spomienky či tušenia, čo vo vesmíre robí a ako sa sem dostal.

Postupne sa mu však pamäť vracia a zisťuje, že jeho úlohou je vyriešiť záhadu zomierajúcich hviezd – vrátane Slnka. Aby zabránil vyhynutiu ľudstva, musí využiť všetky svoje vedecké poznatky, netradičné nápady a aj pomoc nečakaného spojenca z hlbokého vesmíru.

The Pitt

Ak máte chuť skôr na seriál, nenechajte si ujsť The Pitt, ktorý má už dve série a získava len samú chválu. Diváci mu udelili skutočne vysoké hodnotenie, na ČSFD mu svieti 91 % a na Rotten Tomatoes až 97 %.

Seriál zároveň získal uznanie kritikov a pochválila ho aj lekárska komunita. Okrem toho získal niekoľko ocenení – päť cien EmmyZlatý glóbus a Americký filmový inštitút ho zaradil medzi desať najlepších televíznych programov roku 2025.

The Pitt je americká dráma z medicínskeho prostredia, ktorá sleduje zamestnancov pohotovosti, ktorí sa snažia prekonať ťažkosti jedinej 15-hodinovej pracovnej zmeny vo fiktívnom Pittsburgh Trauma Medical Center, pričom sa musia vyrovnať s nedostatkom personálu a nedostatočným financovaním. Každá epizóda pokrýva približne jednu hodinu pracovnej zmeny.

Seriál The Pitt si môžete pozrieť na streamovacej platforme HBO Max, dokonca aj so slovenským dabingom.

Passengers

Ako bonusový tip máme pre vás starší film, ktorý vám možno unikol, no rozhodne stojí za to. Film Passengers z roku 2016 nájdete na streamovacích platformách Apple TV+ a HBO Max. Zarobil neuveriteľných 263 miliónov eur, čím sa stal druhým najziskovejším filmom v roku 2016.

Tento romantický sci-fi film sa odohráva na palube vesmírnej lode smerujúcej k vzdialenej kolónii. Na palube cestujú tisíce ľudí v hibernácii, no v dôsledku poruchy sa predčasne prebudí jeden z pasažierov, Jim Preston, ktorého stvárnil Chris Pratt. Po roku osamelosti sa rozhodne prebudiť ďalšiu pasažierku, Auroru Lane, ktorú stvárnila Jennifer Lawrence, čím nevratne zmení jej osud.

Medzi dvojicou sa postupne vytvára vzťah, no ich situáciu skomplikuje odhalenie pravdy o jej prebudení aj vážne technické problémy lode. Spoločne tak musia čeliť hrozbe zničenia celej misie, pričom ide nielen o ich vlastné prežitie, ale aj o záchranu tisícov ďalších pasažierov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Podľa divákov vás napínavý dej nového seriálu pohltí už od prvej minúty. Vraj vám vyrazí…

Odporúčané články
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Slováci a Česi v zahraničí
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Lacné letenky
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
1 na 1
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou

