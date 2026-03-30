Známe herecké obsadenie a vysoké hodnotenie. Film zarobil neuveriteľných 263 miliónov eur

Nechcete strácať čas pozeraním priemerných filmov? Vybrali sme pre vás to najzaujímavejšie, čo tento mesiac zaujalo divákov naprieč streamovacími platformami. Od veľkých hitov až po príjemné prekvapenia. Pridávame aj tip na film, ktorý sa oplatí vidieť na veľkom plátne, zástupcu domácej tvorby, seriál, ktorý si vás získa hneď od prvej epizódy, no a ako bonusový tip 10 rokov starý film, ktorý však rozhodne stojí za to.
War Machine
Nový akčný film s obľúbeným Alanom Ritchsonom v hlavnej úlohe, ktorého môžete poznať najmä vďaka úlohe Jacka Reachera, bol tento mesiac niekoľko týždňov hitom Netflixu. Diváci mu na portáli ČSFD udelili slušné hodnotenie – 61 %.
Akčný triler sleduje vojaka známeho len pod číslom „81“, ktorý po tragickej strate brata vstupuje do elitného výcviku amerických Rangerov. Počas záverečnej tréningovej misie sa však jednotka ocitne v nečakanej situácii, keď sa cvičenie zmení na skutočný boj o prežitie. V odľahlej oblasti totiž narazia na neznámu technológiu – smrtiaci mimozemský stroj, ktorý postupne zabíja členov tímu.
Peaky Blinders: The Immortal Man
Ak ste ešte nevideli tento nový globálny hit, mali by ste to rýchlo napraviť, pretože po štyroch rokoch od finále slávneho britského seriálu sa Tommy Shelby vrátil v celovečernom filme Peaky Blinders: The Immortal Man.
Snímka sa odohráva v Birminghame v roku 1940, uprostred druhej svetovej vojny. Tommy Shelby je donútený vrátiť sa z dobrovoľného exilu, aby čelil svojmu doposiaľ najničivejšiemu zúčtovaniu. Budúcnosť jeho rodiny aj krajiny je totiž otázna. Tommy sa tak musí postaviť svojim vlastným démonom a rozhodnúť sa, či sa stretne so svojím odkazom, alebo ho spáli na prach. Na rozkaz Peaky Blinders.
Film nájdete na streamovacom gigante Netflix.
Karavan
Z domácej (česko-slovenskej) tvorby sa oplatí vidieť nový český film Karavan, ktorý má vynikajúce hodnotenie. Na filmovom portáli ČSFD mu diváci udelili 58 %, no na Rotten Tomatoes, kde hodnotia najmä diváci z anglicky hovoriacich krajín, dostal neuveriteľných 100 %.
Dokonca ho Česká filmová a televízna akadémia označila za najlepší český film roku 2025, zároveň získal aj Českého leva.
45-ročná Ester, ktorá sa stará o syna s Downovým syndrómom a poruchou autistického spektra, prijme pozvanie priateľov prísť za nimi do Talianska. Jej syn David je však v cudzom prostredí nepredvídateľný. Ester preto nechce byť nikomu na ťarchu, vezme starý karavan a vydá sa so synom na cestu naprieč Talianskom.
Scenáristkou filmu je Zuzana Kirchnerová, ktorá vychádzala z vlastného životného príbehu so svojím synom.
Emotívny český film si môžete pozrieť na streamovacej platforme Apple TV+.
Posledná šanca (Project Hail Mary)
Ak však túžite vyraziť do kina, tak rozhodne na film Posledná šanca (Project Hail Mary), ktorý vznikol podľa knižnej predlohy amerického spisovateľa Andyho Weira, ktorý má na svojom konte aj Marťana.
Diváci mu na ČSFD udelili výborných 87 %, v slovenských kinách obsadil prvú priečku najsledovanejších titulov, videlo ho už 20-tisíc divákov, celosvetovo však zarobil šialených 260 miliónov eur.
Hlavnou postavou príbehu je Ryland Grace, učiteľ biológie na základnej škole a astronaut proti svojej vôli. Ryland sa jedného dňa prebudí na vesmírnej lodi úplne sám, vzdialený mnoho svetelných rokov od domova, bez akejkoľvek spomienky či tušenia, čo vo vesmíre robí a ako sa sem dostal.
Postupne sa mu však pamäť vracia a zisťuje, že jeho úlohou je vyriešiť záhadu zomierajúcich hviezd – vrátane Slnka. Aby zabránil vyhynutiu ľudstva, musí využiť všetky svoje vedecké poznatky, netradičné nápady a aj pomoc nečakaného spojenca z hlbokého vesmíru.
The Pitt
Ak máte chuť skôr na seriál, nenechajte si ujsť The Pitt, ktorý má už dve série a získava len samú chválu. Diváci mu udelili skutočne vysoké hodnotenie, na ČSFD mu svieti 91 % a na Rotten Tomatoes až 97 %.
Seriál zároveň získal uznanie kritikov a pochválila ho aj lekárska komunita. Okrem toho získal niekoľko ocenení – päť cien Emmy, Zlatý glóbus a Americký filmový inštitút ho zaradil medzi desať najlepších televíznych programov roku 2025.
The Pitt je americká dráma z medicínskeho prostredia, ktorá sleduje zamestnancov pohotovosti, ktorí sa snažia prekonať ťažkosti jedinej 15-hodinovej pracovnej zmeny vo fiktívnom Pittsburgh Trauma Medical Center, pričom sa musia vyrovnať s nedostatkom personálu a nedostatočným financovaním. Každá epizóda pokrýva približne jednu hodinu pracovnej zmeny.
Seriál The Pitt si môžete pozrieť na streamovacej platforme HBO Max, dokonca aj so slovenským dabingom.
Passengers
Ako bonusový tip máme pre vás starší film, ktorý vám možno unikol, no rozhodne stojí za to. Film Passengers z roku 2016 nájdete na streamovacích platformách Apple TV+ a HBO Max. Zarobil neuveriteľných 263 miliónov eur, čím sa stal druhým najziskovejším filmom v roku 2016.
Tento romantický sci-fi film sa odohráva na palube vesmírnej lode smerujúcej k vzdialenej kolónii. Na palube cestujú tisíce ľudí v hibernácii, no v dôsledku poruchy sa predčasne prebudí jeden z pasažierov, Jim Preston, ktorého stvárnil Chris Pratt. Po roku osamelosti sa rozhodne prebudiť ďalšiu pasažierku, Auroru Lane, ktorú stvárnila Jennifer Lawrence, čím nevratne zmení jej osud.
Medzi dvojicou sa postupne vytvára vzťah, no ich situáciu skomplikuje odhalenie pravdy o jej prebudení aj vážne technické problémy lode. Spoločne tak musia čeliť hrozbe zničenia celej misie, pričom ide nielen o ich vlastné prežitie, ale aj o záchranu tisícov ďalších pasažierov.
