Chladnokrvná pomsta zo Spiša: Odmietnutý muž pripravil pre psa smrtiacu pascu plnú kovu, zviera bojovalo o život

Na pozemku našla mäso s klincami, krátko nato jej pes bojoval o život. Polícia teraz tvrdí, že za všetkým bola pomsta odmietnutého muža zo Spiša, ktorý sa podľa vyšetrovateľov rozhodol ublížiť žene cez jej domáce zviera.
O prípade informovala polícia Slovenskej republiky. Sudca Okresného súdu Spišská Nová Ves uznal 59-ročného muža M. L. vinným z prečinu usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu. Uložil mu trest 14 mesiacov väzenia s podmienečným odkladom na 16 mesiacov.
Nebezpečné návnady prehodil cez plot
Podľa polície sa prípad odohral ešte v septembri 2025 v obci Slovinky. Muž si mal v letnej kuchynke pripraviť tri mäsové návnady, ktoré naplnil kovovými hoblinami a klincami. Potom ich zašil čiernou niťou do takzvaných káps. Následne ich v skorých ranných hodinách prehodil cez plot rodinného domu ženy, ktorá ho podľa vyšetrovateľov odmietla a prestala s ním komunikovať.
Jednu z návnad zjedol päťročný kríženec Arik. Pes musel okamžite podstúpiť veterinárne ošetrenie. Po podaní liekov vyvrátil zvyšky potravy spolu s kovovými hoblinami.
„Veterinárny lekár konštatoval otravu mäsovou návnadou naplnenou kovovými klincami a kovovými hoblinami, ktoré by v prípade uvoľnenia do gastrointestinálneho traktu boli spôsobilé vyvolať jeho značné poškodenie s následným úhynom zvieraťa,“ uviedla polícia.
Motívom malo byť odmietnutie
Vyšetrovanie podľa polície ukázalo, že muž konal z pomsty. „Odsúdený konal v úmysle ublížiť majiteľke psa po tom, ako ho odmietla ako muža a začala ho ignorovať,“ informovala polícia. Na prípade pracovali policajti odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK Prezídia Policajného zboru, ktorým sa podarilo muža usvedčiť.
Polícia po rozsudku pripomenula, že úmyselné ubližovanie zvieratám je protiprávne a môže skončiť trestným stíhaním. „Takýto čin navyše vykonal z osobitného motívu, a to z pomsty,“ dodala polícia.
