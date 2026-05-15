Robert vyhral v lotérii 18-krát po sebe: Prezradil, ako sa mu to podarilo

robert bevan

Reprofoto: Instagram.com (@idaholottery)

Michaela Olexová
Američan Robert Bevan je muž, ktorý sa môže pokojne označovať za jedného z najšťastnejších ľudí na svete.

Je totiž pravým opakom ľudí ako Violet Jessopová – známa ako najväčšia smoliarka na svete, ktorá bola prítomná počas nehôd troch sesterských lodí RMS Olympic, RMS Titanic aj HMHS Britannic. Ale, ako sa hovorí, kým niekto umiera od smädu, niekto iný sa topí v oceáne. A práve dnešný príbeh patrí mužovi, ktorému sa počas 29 rokov podarilo vyhrať v lotérii neuveriteľných 18-krát.

Prvú veľkú výhru Američan získal už v roku 1997. Bol jedným zo siedmich ľudí, ktorí získali hlavnú cenu – štýlový automobil Chevrolet Blazer. Ako však informoval NDTV, tým sa jeho séria úspechov ani zďaleka neskončila.

Prezradil, čomu vďačí za opakovaný úspech

V nasledujúcich rokoch vyhral ďalších 200-tisíc dolárov (zhruba 172-tisíc eur), 20-tisíc dolárov (zhruba 17-tisíc eur) a tiež viacero menších súm vo výške od 1 000 do 5 000 dolárov (860 až 4 300 eur). Šťastie sa naňho usmialo v hrách ako King Scratch Game, Cash Explosion či Winter Wonders. A tento rok sa naňho usmialo znovu.

Na rozdiel od Stefana Mandela – finančného odborníka, ktorý vyhral lotériu až 14-krát vďaka premyslenému matematickému systému –, Robert Bevan tvrdí, že za jeho úspechmi nestojí žiadna premyslená stratégia. Podľa neho ide o obyčajný súhrn šťastných náhod.

Napriek tomu priznal, že jedna vec podľa neho zohrala v jeho živote zásadnú úlohu.

„Mojím skutočným šťastím je 40 rokov po boku tej istej úžasnej ženy,“ povedal pre lotériu Idaho po tom, ako si prišiel prevziať svoju poslednú výhru vo výške 50-tisíc dolárov (zhruba 43-tisíc eur).

„Môže blesk udrieť 18-krát do toho istého miesta?“ napísala lotéria na Instagrame. „Ak je reč o hráčovi lotérie z Idaha Robertovi Bevanovi, veríme, že áno.“

Robert v rozhovore prezradil, že spolu s manželkou si kupujú tikety prakticky každý deň. Jeden si vezmú pri nákupoch potravín, ďalší počas návštevy benzínovej pumpy. Zvyk sa podľa neho časom stal ich spoločnou tradíciou. A hoci počet jeho výhier pôsobí až neuveriteľne, tvrdí, že za nimi nie je nič viac než obyčajná rutina a naozaj veľké šťastie.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Muž vyhral v lotérii jackpot 7-krát a stal sa milionárom. Tvrdil, že nešlo o náhodu…

Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
