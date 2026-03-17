Český film má hodnotenie neuveriteľných 100 %. Diváci aj kritici ho chvália. Získal prestížne ocenenia

Príbeh, ktorý vychádza zo skutočného príbehu scenáristky, si získal srdcia divákov na domácom i zahraničnom trhu. Chvália ho aj filmoví kritici, ktorí mu udelili viaceré prestížne ocenenia.
Má hodnotenie 100 %
Český film Karavan z roku 2025 žne obrovský úspech. Na streamovacej platforme Apple TV+ je aktuálne najväčším hitom, ako sme si všimli na Flixpatrole. Okrem toho má vynikajúce hodnotenie, na filmovom portáli ČSFD mu diváci udelili 60 %, no na Rotten Tomatoes, kde hodnotia najmä diváci z anglicky hovoriacich krajín, neuveriteľných 100 %.
Dokonca ho Česká filmová a televízna akadémia označila za najlepší český film roku 2025, zároveň získal aj Českého leva.
Slnko, more a ničnerobenie. 45-ročná Ester, ktorá sa stará o syna s Downovým syndrómom a poruchou autistického spektra, prijme pozvanie priateľov prísť za nimi do Talianska. Jej syn David je však v cudzom prostredí nepredvídateľný. Ester preto nechce byť nikomu na ťarchu, vezme starý karavan a vydá sa so synom na cestu naprieč Talianskom.
Scenáristkou filmu je Zuzana Kirchnerová, ktorá vychádzala z vlastného životného príbehu so svojím synom.
Diváci chvália hlavných predstaviteľov
Diváci chvália skvelé spracovanie neľahkého námetu a výborné herecké výkony hlavných predstaviteľov, ktorých stvárnili známa česká herečka Aňa Geislerová a David Vodstrčil, pre ktorého to bol herecký debut.
Davidov herecký talent však chvália nielen diváci, ale aj samotná Aňa Geislerová, ktorá to povedala v Show Jana Krause. Dokonca uviedla, že David jej prirástol k srdcu, akoby bol jej vlastným synom.
Nahlásiť chybu v článku