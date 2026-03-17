Český film má hodnotenie neuveriteľných 100 %. Diváci aj kritici ho chvália. Získal prestížne ocenenia

Foto: Screen trailer Karavan (@cinemartcz)

Klaudia Oselská
Tip na film
Vyzdvihujú najmä skvelé spracovanie neľahkého námetu.

Príbeh, ktorý vychádza zo skutočného príbehu scenáristky, si získal srdcia divákov na domácom i zahraničnom trhu. Chvália ho aj filmoví kritici, ktorí mu udelili viaceré prestížne ocenenia. 

Má hodnotenie 100 %

Český film Karavan z roku 2025 žne obrovský úspech. Na streamovacej platforme Apple TV+ je aktuálne najväčším hitom, ako sme si všimli na Flixpatrole. Okrem toho má vynikajúce hodnotenie, na filmovom portáli ČSFD mu diváci udelili 60 %, no na Rotten Tomatoes, kde hodnotia najmä diváci z anglicky hovoriacich krajín, neuveriteľných 100 %.

Dokonca ho Česká filmová a televízna akadémia označila za najlepší český film roku 2025, zároveň získal aj Českého leva. 

Slnko, more a ničnerobenie. 45-ročná Ester, ktorá sa stará o syna s Downovým syndrómom a poruchou autistického spektra, prijme pozvanie priateľov prísť za nimi do Talianska. Jej syn David je však v cudzom prostredí nepredvídateľný. Ester preto nechce byť nikomu na ťarchu, vezme starý karavan a vydá sa so synom na cestu naprieč Talianskom.

Scenáristkou filmu je Zuzana Kirchnerová, ktorá vychádzala z vlastného životného príbehu so svojím synom.

Diváci chvália hlavných predstaviteľov

Diváci chvália skvelé spracovanie neľahkého námetu a výborné herecké výkony hlavných predstaviteľov, ktorých stvárnili známa česká herečka Aňa Geislerová David Vodstrčil, pre ktorého to bol herecký debut.

Davidov herecký talent však chvália nielen diváci, ale aj samotná Aňa Geislerová, ktorá to povedala v Show Jana Krause. Dokonca uviedla, že David jej prirástol k srdcu, akoby bol jej vlastným synom.

