Nočná mora Márie Zelinovej pokračuje: Stalker, ktorý sa hral na jej partnera, je opäť v akcii

Foto: Instagram (mariazelinova)

Frederika Lyžičiar
Najprv prišli správy. Potom sa objavil aj osobne.

Nie každé verejné vystupovanie prináša len priazeň fanúšikov. Svoje o tom vie aj známa moderátorka, ktorá už niekoľko rokov čelí nepríjemnej pozornosti muža, ktorý prekročil všetky hranice.

Moderátorka Mária Zelinová sa v podcaste Talky so Šlacim rozrozprávala o stalkerovi (pozn. red.: chorobný prenasledovateľ), ktorý jej už dlhší čas strpčuje život. To, čo sa spočiatku javilo ako obyčajné vypisovanie, časom prerástlo do situácií, pri ktorých začala mať obavy o vlastnú bezpečnosť. Priznala aj to, že podobnú skúsenosť nemala iba s jedným človekom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Maria Zelinova (@mariazelinova)

Nepríjemné správy aj osobné stretnutia

Mária otvorene priznala, že muž ju kontaktuje už niekoľko rokov a opakovane sa snaží dostať do jej blízkosti. Situácia podľa nej zašla tak ďaleko, že zvažuje aj privolanie polície.

„Tak pán stalker sa chce so mnou po 4 rokoch čo mi otravuje život stretnúť. Raz už za mnou prišiel na jeden event. Kričala som na neho nech mi dá pokoj a vypadne. Chvíľku sa neozýval, potom postupne začal opäť posielať maily. Keď za mnou opäť príde rovno volám políciu a asi budem nosiť aj slzák. Už mi totálne lezie na nervy ta jeho chorá hlava,“ priznala.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Maria Zelinova (@mariazelinova)


Neskôr opísala, že podobnú skúsenosť mala dokonca s dvoma stalkermi. Jeden z nich ju kontaktoval cez pracovné kanály aj súkromné aplikácie. „Mala som dvoch stalkerov. Začalo to vypisovaním na jej pracovný účet Funrádia, potom aj na WhatsApp, kam poslal aj štyri správy denne,“ povedala.

Tvrdil, že sú spolu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac