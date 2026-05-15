Nočná mora Márie Zelinovej pokračuje: Stalker, ktorý sa hral na jej partnera, je opäť v akcii

Nie každé verejné vystupovanie prináša len priazeň fanúšikov. Svoje o tom vie aj známa moderátorka, ktorá už niekoľko rokov čelí nepríjemnej pozornosti muža, ktorý prekročil všetky hranice.
Moderátorka Mária Zelinová sa v podcaste Talky so Šlacim rozrozprávala o stalkerovi (pozn. red.: chorobný prenasledovateľ), ktorý jej už dlhší čas strpčuje život. To, čo sa spočiatku javilo ako obyčajné vypisovanie, časom prerástlo do situácií, pri ktorých začala mať obavy o vlastnú bezpečnosť. Priznala aj to, že podobnú skúsenosť nemala iba s jedným človekom.
Nepríjemné správy aj osobné stretnutia
Mária otvorene priznala, že muž ju kontaktuje už niekoľko rokov a opakovane sa snaží dostať do jej blízkosti. Situácia podľa nej zašla tak ďaleko, že zvažuje aj privolanie polície.
„Tak pán stalker sa chce so mnou po 4 rokoch čo mi otravuje život stretnúť. Raz už za mnou prišiel na jeden event. Kričala som na neho nech mi dá pokoj a vypadne. Chvíľku sa neozýval, potom postupne začal opäť posielať maily. Keď za mnou opäť príde rovno volám políciu a asi budem nosiť aj slzák. Už mi totálne lezie na nervy ta jeho chorá hlava,“ priznala.
Neskôr opísala, že podobnú skúsenosť mala dokonca s dvoma stalkermi. Jeden z nich ju kontaktoval cez pracovné kanály aj súkromné aplikácie. „Mala som dvoch stalkerov. Začalo to vypisovaním na jej pracovný účet Funrádia, potom aj na WhatsApp, kam poslal aj štyri správy denne,“ povedala.
