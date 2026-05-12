„Zatiaľ najlepší film roka 2026“. Má vysoké hodnotenia a napínavý dej

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na film
Niektorí diváci ho označili aj za „najlepší katastrofický film vôbec“.

Ocenili napínavý dej, ktorý vás pohltí natoľko, že pri pozeraní filmu zabudnete dýchať. Vyčítajú mu však predvídateľnosť a komediálnosť, ktorá by sa pravdepodobne v katastrofickom horore nemala nachádzať.

Ovládol streamovaciu platformu

Streamovaciu platformu Disney+ ovládol film s názvom Send Help, ktorý mal premiéru na začiatku tohto roka. Snímku si však môžete pozrieť aj na streamovacích platformách Apple TV+ a Prime Video.

Viac z témy Tip na film:
1.
Má slávne herecké obsadenie. Nový film valcuje rebríčky sledovanosti
2.
„Najlepšia česká komédia.“ Má 26 rokov, ľudia ju milujú, mladí Slováci ju možno nevideli
3.
„Parádna akčná jazda“: Nový film je absolútnym hitom, ovládol rebríčky sledovanosti
Zobraziť všetky články (450)

Katastrofický hororový triler Send Help sleduje dvoch kolegov, ktorí po havárii lietadla stroskotajú na opustenom ostrove v Thajskom zálive. Pád lietadla však zavinila ich hádka a následný súboj na palube. Síce sa snažia prežiť, no narastá medzi nimi obrovské napätie, ktoré pochádza z ich pracovných krívd, v dôsledku čoho sa snažia jeden druhého zabiť. Môžete sa tak tešiť na desivý a poriadne napínavý súboj.

Hlavné postavy stvárnili  Dylan O’Brien a Rachel McAdams, ktorú môžete poznať predovšetkým z romantických filmov ako Manželský sľubZápisník jednej láskyLásky čas či Protivné baby.

Foto: MovieStillsDB

Recenzie divákov sú rozporuplné

O tom, že divákov film skutočne zaujal, svedčia aj vysoké hodnotenia. Na filmovom portáli ČSFD získal 68 %, no na Rotten Tomatoes až 93 %.

Diváci ocenili najmä napínavý a katastrofický dej, no skritizovali jeho predvídateľnosť. Vyzdvihli aj jeho drsnosť. Niektorí tvrdia, že sa na vlastné počudovanie dobre zasmiali, čo však pravdepodobne nie je pozitívnou recenziou, nakoľko sa snímka neradí medzi komédie, ale horory.

Dokonca sa našli aj takí diváci, podľa ktorých je to „zatiaľ najlepší film roka 2026“ či „najlepší katastrofický film vôbec“. Dalo by sa preto povedať, že recenzie divákov sú poriadne rozporuplné.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Má slávne herecké obsadenie. Nový film valcuje rebríčky sledovanosti

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac