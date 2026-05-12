„Zatiaľ najlepší film roka 2026“. Má vysoké hodnotenia a napínavý dej

Ocenili napínavý dej, ktorý vás pohltí natoľko, že pri pozeraní filmu zabudnete dýchať. Vyčítajú mu však predvídateľnosť a komediálnosť, ktorá by sa pravdepodobne v katastrofickom horore nemala nachádzať.
Ovládol streamovaciu platformu
Streamovaciu platformu Disney+ ovládol film s názvom Send Help, ktorý mal premiéru na začiatku tohto roka. Snímku si však môžete pozrieť aj na streamovacích platformách Apple TV+ a Prime Video.
Katastrofický hororový triler Send Help sleduje dvoch kolegov, ktorí po havárii lietadla stroskotajú na opustenom ostrove v Thajskom zálive. Pád lietadla však zavinila ich hádka a následný súboj na palube. Síce sa snažia prežiť, no narastá medzi nimi obrovské napätie, ktoré pochádza z ich pracovných krívd, v dôsledku čoho sa snažia jeden druhého zabiť. Môžete sa tak tešiť na desivý a poriadne napínavý súboj.
Hlavné postavy stvárnili Dylan O’Brien a Rachel McAdams, ktorú môžete poznať predovšetkým z romantických filmov ako Manželský sľub, Zápisník jednej lásky, Lásky čas či Protivné baby.
Recenzie divákov sú rozporuplné
O tom, že divákov film skutočne zaujal, svedčia aj vysoké hodnotenia. Na filmovom portáli ČSFD získal 68 %, no na Rotten Tomatoes až 93 %.
Diváci ocenili najmä napínavý a katastrofický dej, no skritizovali jeho predvídateľnosť. Vyzdvihli aj jeho drsnosť. Niektorí tvrdia, že sa na vlastné počudovanie dobre zasmiali, čo však pravdepodobne nie je pozitívnou recenziou, nakoľko sa snímka neradí medzi komédie, ale horory.
Dokonca sa našli aj takí diváci, podľa ktorých je to „zatiaľ najlepší film roka 2026“ či „najlepší katastrofický film vôbec“. Dalo by sa preto povedať, že recenzie divákov sú poriadne rozporuplné.
