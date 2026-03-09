Seriál s hodnotením až 99 % láme rekordy. Diváci aj kritici ho chvália. Získal niekoľko prestížnych ocenení

Pozrite si skvelú drámu.

Máte radi seriály z medicínskeho prostredia? Ak áno, máme pre vás skvelý tip. Druhá séria úspešného dramatického seriálu aktuálne valcuje rebríčky sledovanosti a získava len samú chválu.

Z medicínskeho prostredia

Nenechajte si ujsť skvelý seriál s názvom The Pitt, ktorý je absolútnym hitom na streamovacej platforme HBO Max, ako sme si všimli na FlixPatrole. Od divákov na Rotten Tomatoes získal neuveriteľné hodnotenie – až 99 %, na filmovom portáli ČSFD výborných 91 % a na IMDb 8.9/10.

The Pitt je americká dráma z medicínskeho prostredia, ktorá má na konte už dve úspešné série s 15 epizódami.

Seriál sleduje zamestnancov pohotovosti, ktorí sa snažia prekonať ťažkosti jedinej 15-hodinovej pracovnej zmeny vo fiktívnom Pittsburgh Trauma Medical Center, pričom sa musia vyrovnať s nedostatkom personálu a nedostatočným financovaním. Každá epizóda pokrýva približne jednu hodinu pracovnej zmeny.

Kritici ho chvália, získal viaceré prestížne ocenenia

The Pitt získal uznanie kritikov za herecké výkony, scenár, réžiu, formát a realizmus. Seriál bol tiež chválený lekárskou komunitou za jeho presnosť, realistické zobrazenie zdravotníckych pracovníkov a riešenie psychologických výziev, ktorým čelí svet po pandémii.

Seriál zároveň získal niekoľko ocenení – päť cien Emmy, Zlatý glóbus za najlepší televízny dramatický seriál a okrem toho ho Americký filmový inštitút zaradil medzi desať najlepších televíznych programov roku 2025.

