Slovenskí vodiči si môžu vydýchnuť, nie však nadlho: Máme zlé správy, nafta však výrazne zlacnela

Ceny palív sa počas 19. týždňa znížili od 0,7 centa do 7,9 centa za liter. Ceny benzínov sa menili menej výrazne, ako je dlhodobý priemer, motorová nafta zaznamenala nadpriemerný cenový pohyb.
Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Dlhodobý priemer medzitýždňového výkyvu základných palív je plus mínus 1,5 centa za liter. Cena benzínu medzitýždňovo klesla iba tretíkrát od začiatku aktuálneho roka, motorová nafta sa predávala za najnižšiu cenu za posledné štyri týždne.
Zmeny pri cenách plynov boli len mierne
Spotrebitelia platili v priemere za obyčajný benzín 95 cenu 1,768 eura za liter (medzitýždňovo -0,9 centa) a za liter prémiových benzínov 1,963 eura (-0,7 centa). Bežná nafta stála 1,770 eura za liter (-7,9 centa) a prémiová nafta 1,961 eura za liter (-5,8 centa). Aktuálne ceny palív zostali nad úrovňou spred roka, benzín 95 o 19,5 %, prémiové benzíny o 16,6 %, nafta o 27,3 % a prémiová nafta o 23,6 %.
Ceny plynov sa v úvode mája 2026 upravili iba kozmeticky. Najvýraznejšie sa zmenila cena LPG (skvapalnený ropný plyn), predával sa za znížených 0,906 eura za liter (-0,6 centa). LNG (skvapalnený zemný plyn) stál 1,827 eura za kilogram (-0,5 centa) a cena CNG (stlačený zemný plyn) bola na úrovni 1,949 eura za kilogram (+0,3 centa). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa cena LPG zvýšila o 29,1 %, CNG o 17,3 %, LNG o 10,7 %.
Analytik očakáva ďalšie zdražovanie
Ceny pohonných látok na Slovensku by mali budúci týždeň stúpnuť, americký prezident Donald Trump odmietol iránsky mierový návrh. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB. „Na budúci týždeň očakávame rast cien pohonných látok. Cena ropy Brent vzrástla z minulotýždňových miním pod 100 USD/barel na aktuálnych takmer 106 USD/barel. Trump totiž odmietol iránsky mierový návrh a označil ho za neprijateľný, čím sa vyhliadky na skoré otvorenie Hormuzského prielivu opäť vzdialili,“ spresnil.
Zdôraznil, že zásobovanie Slovenska pohonnými látkami je stabilizované. Slovnaft funguje naplno a zásobuje sa ropou cez obnovenú Družbu aj ropovodom Adria. Od 8. mája 2026 sa Slovensko vrátilo k štandardnému režimu predaja pohonných látok po zrušení dvojakých cien aj obmedzení tankovania. Slovensko je podľa neho jedinou krajinou V4 bez akejkoľvek formy regulácie alebo daňových úľav na pohonné látky, čo sa priamo premieta do cien na čerpacích staniciach.
