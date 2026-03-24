Podľa divákov vás napínavý dej nového seriálu pohltí už od prvej minúty. Vraj vám vyrazí dych

Na Netflix dorazila miniséria inšpirovaná skutočnými udalosťami. Rozpráva o obrovskej jadrovej nehode, ktorá si vyžiadala niekoľko životov. Dvaja muži chceli nelegálne zarobiť, nakoniec prišli o svojich najbližších.
Obľúbenú streamovaciu platformu Netflix ovládla nová miniséria s názvom Radioactive Emergency. Prvú priečku v rebríčku najsledovanejších titulov obsadila až v 62 krajinách sveta vrátane Slovenska, ako sme si všimli na FlixPatrole. Navyše diváci jej udelili pomerne vysoké hodnotenie – na ČSFD 74 % a na IMDb 7.2/10.
Podľa skutočných udalostí
Miniséria v piatich približne hodinových epizódach sleduje fyzikov a lekárov, ktorí sa pokúšajú čo najrýchlejšie zabrániť masívnemu úniku radiácie a zachrániť tak tisíce životov.
Seriál je inšpirovaný skutočnými udalosťami – jednou z najväčších jadrových nehôd, ktorá sa odohrala v roku 1987 v brazílskom meste Goiânia. Nehodu spôsobila „céziová bomba“, ktorú ukradli dvaja muži z nestráženej nemocničnej budovy. Zlodeji chceli bombu rozobrať a následne predať na šrotovisku. Nemali ani najmenšiu vedomosť o tom, že zobrali „srdce“ rádiologického prístroja, v ktorom sa nachádzal rádioaktívny prvok cézium, určený na ožarovanie pacientov.
Obidvaja muži spolu so svojimi rodinami v dôsledku toho dostali chorobu z ožiarenia. Celkovo však bolo kontaminovaných až 250 ľudí, zomreli 4, z toho jedno 6-ročné dievčatko.
Diváci seriál chvália
Diváci ocenili napínavý dej, ktorý vás údajne pohltí už od prvej minúty, atmosféru budujúcu nepokoj a skvelé herecké výkony.
„Každý diel končí tak, že núti okamžite pustiť ďalší. Napätie sa stupňuje a divák zostáva neustále v očakávaní, čo príde ďalej. Séria dokáže nielen šokovať, ale aj prinútiť k zamysleniu. Celkovo ide o dych vyrážajúci pohľad, ktorý si drží vysokú kvalitu od začiatku do konca. Rozhodne odporúčam každému, kto má rád silné a realistické príbehy,“ chváli jeden z divákov.
