Podľa divákov vás napínavý dej nového seriálu pohltí už od prvej minúty. Vraj vám vyrazí dych

Záznam zo seriálu Radioactive Emergency, foto: Netflix

Klaudia Oselská
Chvália atmosféru aj herecké výkony.

Na Netflix dorazila miniséria inšpirovaná skutočnými udalosťami. Rozpráva o obrovskej jadrovej nehode, ktorá si vyžiadala niekoľko životov. Dvaja muži chceli nelegálne zarobiť, nakoniec prišli o svojich najbližších. 

Obľúbenú streamovaciu platformu Netflix ovládla nová miniséria s názvom Radioactive Emergency. Prvú priečku v rebríčku najsledovanejších titulov obsadila až v 62 krajinách sveta vrátane Slovenska, ako sme si všimli na FlixPatrole. Navyše diváci jej udelili pomerne vysoké hodnotenie – na ČSFD 74 % a na IMDb 7.2/10.

Podľa skutočných udalostí

Miniséria v piatich približne hodinových epizódach sleduje fyzikov a lekárov, ktorí sa pokúšajú čo najrýchlejšie zabrániť masívnemu úniku radiácie a zachrániť tak tisíce životov.

Seriál je inšpirovaný skutočnými udalosťami – jednou z najväčších jadrových nehôd, ktorá sa odohrala v roku 1987 v brazílskom meste Goiânia. Nehodu spôsobila „céziová bomba“, ktorú ukradli dvaja muži z nestráženej nemocničnej budovy. Zlodeji chceli bombu rozobrať a následne predať na šrotovisku. Nemali ani najmenšiu vedomosť o tom, že zobrali „srdce“ rádiologického prístroja, v ktorom sa nachádzal rádioaktívny prvok cézium, určený na ožarovanie pacientov.

Obidvaja muži spolu so svojimi rodinami v dôsledku toho dostali chorobu z ožiarenia. Celkovo však bolo kontaminovaných až 250 ľudí, zomreli 4, z toho jedno 6-ročné dievčatko.

Ak sa o tejto katastrofe chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš článok, ktorý nájdete na tomto odkaze.

Diváci seriál chvália

Diváci ocenili napínavý dej, ktorý vás údajne pohltí už od prvej minúty, atmosféru budujúcu nepokoj a skvelé herecké výkony.

Záznam zo seriálu Radioactive Emergency, foto: Netflix

„Každý diel končí tak, že núti okamžite pustiť ďalší. Napätie sa stupňuje a divák zostáva neustále v očakávaní, čo príde ďalej. Séria dokáže nielen šokovať, ale aj prinútiť k zamysleniu. Celkovo ide o dych vyrážajúci pohľad, ktorý si drží vysokú kvalitu od začiatku do konca. Rozhodne odporúčam každému, kto má rád silné a realistické príbehy,“ chváli jeden z divákov.

