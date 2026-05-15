Dočká sa malá Rija súrodenca? Maroš Kramár naznačil, že s deťmi ešte neskončil, hoci má už 67 rokov

Známe slovenské tváre často dokazujú, že vek je v skutočnosti iba číslo a život sa dá žiť naplno v každej jeho etape. Príkladom toho je aj obľúbený umelec, ktorý si momentálne užíva otcovstvo s o generáciu mladšou partnerkou a verejne pripúšťa, že v ich domácnosti téma rozširovania rodiny rozhodne nie je tabu.
Herec, ktorého môžeme aktuálne vidieť v seriáli Sľub, priznal v relácii Záhady tela, či sa malá Rija dočká súrodenca. Maroš Kramár je dnes otcom štyroch detí. Synov Timura a Marka aj dcéru Tamaru má s exmanželkou Natašou. S aktuálnou partnerkou Inou sa pred dvoma rokmi potešil narodeniu dcérky Rije. Najmladšia dcérka mu robí obrovskú radosť, no zdá sa, že partneri sa nebránia myšlienke, že by jej v budúcnosti zaobstarali parťáka na hranie.
Vtipkovanie, ktoré zaskočilo hostí aj divákov
Maroš Kramár sa v relácii dostal k téme rodičovstva vo vyššom veku. Debatu otvoril herec Vladimír Kobielsky, ktorý priznal, že obdivuje, ako sa Kramár dokázal znovu naplno ponoriť do rodinného života. „Obdivujem to, ako si si ty dokázal refrešnúť svoj život a v tej šesťdesiatpäťke si ešte šupnúť malé dieťa. To je klobú dole,“ povedal Vladimír.
Kobielsky následne celú debatu odľahčil vtipnou poznámkou. „Lebo ja už, keď vidím bociana hovorím heš,“ zavtipkoval. Maroš sa k nemu s úsmevom pridal a priznal, že sa ho vraj tiež snažil odplašiť, no neúspešne.
