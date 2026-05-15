Slovákom radosť z víkendu prekazia upršané dni: Počasie bude nepríjemné na väčšine územia, zlepšenie je v nedohľadne

Dážď síce dorazil na Slovensko už včera ráno, meteorológovia však upozorňujú, že to najhoršie ešte len príde. Počas najbližších dní sa má výrazne rozpršať prakticky na celom území a niektoré regióny môže zasiahnuť aj veľmi výdatný dážď. Na horách sa navyše opäť objaví sneh.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) aj portál iMeteo upozorňujú, že naše územie začal ovplyvňovať vlniaci sa studený front spojený s rozsiahlym pásmom nízkeho tlaku vzduchu. Prvé výraznejšie zrážky zasiahli najmä západné Slovensko. Najviac dažďa zatiaľ spadlo v okolí Bratislavy a Trnavy, kde namerali viac ako 10 mm zrážok.
Prichádza niekoľko dní upršaného počasia
Meteorológovia upozorňujú, že aktuálny dážď je len začiatkom. Počas nasledujúcich dní bude počasie na Slovensku ovplyvňovať dvojica jadranských tlakových níží. Prvá začne výraznejšie zasahovať do počasia už v piatok večer, druhá dorazí počas soboty. Nad Stredomorím sa totiž prehlbujú tlakové níže, ktoré následne postupujú nad strednú Európu.
Podľa SHMÚ sa nad naším územím vlní frontálne rozhranie, ktoré sa tiahne od západnej Škandinávie až nad Stredomorie. Situáciu navyše komplikuje tlaková níž presúvajúca sa z Jadranskej oblasti nad Srbsko. Počas piatka bude prevažne oblačno až zamračené. Na mnohých miestach sa objavia prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Denné teploty vystúpia na 12 až 18 °C, na juhu a Zemplíne miestami do 21 °C.
Na horách môže pribudnúť aj 20 centimetrov snehu
Najvýraznejšie zrážky sa očakávajú počas soboty. V noci má byť zamračené s dažďom, pričom najmä na strednom Slovensku môže lokálne spadnúť 15 až 30 mm zrážok. Vo vyšších polohách sa výrazne ochladí. Od približne 1800 až 2000 metrov nad morom sa očakáva sneženie a na horách môže pribudnúť 10 až 20 centimetrov nového snehu. Snežiť bude aj na hrebeňoch Tatier.
Aj počas soboty bude na väčšine územia pršať. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky, najmä na východe Slovenska. Denné teploty klesnú na 9 až 15 °C, na juhu a východe miestami do 21 °C.
Takmer celé Slovensko je v žltom
Najvýraznejšie zrážky by podľa aktuálnych predpovedí mali zasiahnuť stredné Slovensko. V niektorých náveterných oblastiach môže spadnúť až okolo 100 mm zrážok. Na väčšine územia Slovenska sa očakáva od 25 do 40 mm dažďa, lokálne aj viac. Najviac zrážok by malo spadnúť na strednom Slovensku, na východe Podunajskej nížiny a na severozápade krajiny.
Pre viaceré okresy preto platia žlté výstrahy pred výdatným dažďom. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že situácia sa ešte môže meniť a zoznam zasiahnutých oblastí sa môže rozšíriť.
Nepriaznivé počasie bude pokračovať aj v nedeľu. Očakáva sa oblačno až zamračené s dažďom alebo prehánkami na väčšine územia. Vo vysokých polohách bude opäť snežiť. Najvyššie denné teploty dosiahnu 13 až 19 °C, no v niektorých regiónoch severného a stredného Slovenska môže byť len 7 až 13 °C. Fúkať bude severný vietor s nárazmi do 60 km/h. Nad pásmom lesa meteorológovia upozorňujú aj na prechodnú víchricu.
Mnohí už pritom dúfali, že polovica mája prinesie stabilnejšie teplo a slnečné dni. Namiesto toho však Slovensko čaká upršaný víkend s chladnejším počasím, ktorý môže pokaziť plány ľuďom po celej krajine. Podľa meteorológov navyše dážď len tak rýchlo neustane.
