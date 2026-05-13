Slovenskí penzisti na tom nie sú najhoršie. Rebríčku dominuje krajina, kde je dôchodkový vek 70 rokov

Dana Kleinová
Obyvateľstvo starne. Na Slovensku sa však nemáme najhoršie.

O budúcnosti dôchodkov sa už dlhšie nehovorí práve ružovo. Nie je to tak dávno, čo sme vás informovali o tom, že nové prognózy pribúdajú každých pár mesiacov a všetky sa zhodujú na jednom – čaká nás neistota. Populácia totiž starne a stále viac sa potvrdzuje to, čo ste už tiež určite započuli – „nebude mať kto robiť na dôchodky“.

Ako však ukazujú súčasné štatistiky, zatiaľ za inými krajinami nezaostávame a dokonca sme na tom lepšie než viaceré európske krajiny. Údaje portálu WORLD POPULATION REVIEW odhaľujú, že hoci existujú krajiny, kde seniori odchádzajú do penzie ešte predtým, než dosiahnu vek 60 rokov, existuje aj presne opačná situácia, kde seniori pracujú dlho, a to až kým nedosiahnu vek 70 rokov.

Porovnanie jednotlivých krajín

Vek odchodu do dôchodku sa v jednotlivých krajinách líši v závislosti od ponuky pracovnej sily, strednej dĺžky života, fiškálnych nákladov na starnutie populácie, povahy profesie a zdravia pracovníkov, ako aj od ďalších faktorov, ktoré tvorcovia politík využívajú na jeho stanovenie.

V Líbyi odchádzajú ľudia do dôchodku neskôr než kdekoľvek inde na svete. Dôchodkový vek je stanovený na 70 rokov pre mužov aj ženy. To znamená, že mnohí Líbyjčania pokračujú v práci až do neskorého veku a prispievajú svojimi zručnosťami a skúsenosťami k ekonomike. Hoci táto politika pomáha udržiavať silnú pracovnú silu, vyvoláva tiež otázky o tom, ako starší pracovníci vyvažujú svoje zdravie a pohodu s pracovnými povinnosťami.

V Líbyi je pritom priemerná dĺžka života približne 73 rokov, takže mnohí seniori si užijú len niekoľko rokov odpočinku, ak sa im vôbec do dôchodku podarí dostať.

O druhé miesto v rebríčku sa delí šesť krajín: Taliansko, Austrália, Holandsko, Grécko, Dánsko a Island, kde sa odchádza do dôchodku vo veku 67 rokov. Podmienky samotného dôchodku sú už v týchto krajinách rozličné. Napríklad v Dánsku výška dôchodku závisí od počtu rokov strávených v krajine od veku 15 rokov až po dôchodok. Na plný dôchodok je potrebných 40 rokov pobytu a práce v krajine.

V Grécku zas môžeme podobne ako u nás hovoriť aj o možnosti predčasného dôchodku. Na získanie plného dôchodku musia pracovníci prispievať do systému aspoň 15 rokov (mať 4 500 pracovných dní). Môžu však odísť do dôchodku aj vo veku 62 rokov s plnými dávkami, ak do systému prispievali aspoň 40 rokov (mali 12 000 pracovných dní).

Čo sa týka Slovenska, rebríček vychádzal z údajov z roku 2024, a tak je dôchodkový vek stanovený na 63 rokov. Rovnaký dôchodkový vek majú aj krajiny ako Bielorusko, Moldavsko, Švédsko či Singapur.

Teraz sa však pozrime na tento rebríček z opačného konca. Najnižší dôchodkový vek má podľa neho Srí Lanka, kde ľudia odchádzajú do dôchodku vo veku 55 rokov. Druhý najnižší dôchodkový vek má Kolumbia, kde muži odchádzajú do penzie vo veku 57 rokov, avšak ženy až vo veku 62 rokov. Tretí najnižší dôchodkový vek majú Bangladéš a Indonézia, kde je v oboch prípadoch nastavený na vek 59 rokov.

Dôchodkový vek na Slovensku

Na Slovensku nárok na dôchodok vzniká odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku, pričom ho majú tí seniori, ktorí získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia. Nezáleží pritom, či si poistné odvádzali sami, robil to za nich zamestnávateľ alebo v určitých prípadoch štát. Nižší ako všeobecný dôchodkový vek majú ženy, ktoré vychovali aspoň jedno dieťa.

Ako pritom v minulosti informovala Sociálna poisťovňa, zatiaľ čo staršie ročníky sa stále riadia tabuľkou dôchodkového veku, rok 2025 priniesol zmenu. Pre poistencov narodených v roku 1967 a neskôr sa zvyšovanie dôchodkového veku opäť odvíja od strednej dĺžky života. Zníženie dôchodkového veku o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov, zostáva zachované. Dôchodkový vek ustanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na päť rokov dopredu.

