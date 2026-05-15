Rusko schválilo zákon na inváziu do ďalších krajín. Putin môže vojensky zasiahnuť v zahraničí pod novou zámienkou

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Putin bude môcť vyslať vojakov do cudzích krajín kvôli „ochrane Rusov“.

Rusko je o krok bližšie k ďalšiemu rozšíreniu vojenských právomocí prezidenta Vladimira Putina. Ruská Štátna duma schválila zákon, ktorý umožní vysielať armádu do zahraničia v prípadoch, keď budú ruskí občania podľa Moskvy čeliť prenasledovaniu, zatknutiu alebo súdnym procesom v cudzích krajinách. Návrh už vyvoláva obavy v Európe.

Informoval o tom portál Kyiv Independent. Podľa schváleného návrhu bude môcť ruský prezident nariadiť vojenské operácie v cudzích krajinách v prípadoch, keď budú Rusi v zahraničí čeliť zatknutiu, súdu alebo inému údajnému prenasledovaniu zo strany zahraničných štátov či medzinárodných súdov.

Moskva hovorí o ochrane Rusov

Predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin tvrdí, že Západ využíva justičné systémy proti ľuďom, ktorí nesúhlasia s politikou európskych predstaviteľov. „V týchto podmienkach je dôležité urobiť všetko pre to, aby naši občania v zahraničí boli chránení,“ vyhlásil Volodin.

Podobne sa vyjadril aj šéf obranného výboru Dumy Andrej Kartapolov, podľa ktorého má zákon reagovať na narastajúcu rusofóbiu vo svete. Putin má teraz 14 dní na to, aby návrh podpísal a definitívne z neho urobil platný zákon.

Európa je čoraz nervóznejšia

Nová legislatíva prichádza v čase, keď európske štáty zvyšujú výdavky na obranu a čoraz častejšie upozorňujú na bezpečnostnú hrozbu zo strany Ruska. Počas vojny na Ukrajine totiž viackrát dopadli ruské zbrane aj na územia členských štátov NATO. Argument o ochrane ruských občanov pritom Moskva používala aj v minulosti. Práve týmto spôsobom Kremeľ obhajoval aj inváziu na Ukrajinu z februára 2022.

