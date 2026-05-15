Pokračovanie seriálu Berlín je po troch rokoch konečne tu. Fanúšikovia Money Heist majú sviatok

Záber zo seriálu Berlín, foto: Netflix

Zuzana Veslíková
Tip na seriál
A vyzerá, že to nie je všetko, čo si pre nás Netflix pripravil.

Fanúšikovia seriálového sveta Money Heist (La casa de Papel) majú dôvod na radosť. Streamovacia služba Netflix uvádza 2. sériu jeho spin-offu s názvom Berlín, ktorá dostala podtitul Dáma s hranostajom

Zameriava sa udalosti zo života jednej z najobľúbenejších postáv Money Heist, Berlína, a odohráva sa pred jeho udalosťami. Hlavného hrdinu stvárňuje herec Pedro Alonso.

Pokračovanie sa vracia po troch rokoch od prvej série, ktorá sa stretla so zmiešanými reakciami divákov, no celkovo si vyslúžila viac než dobré hodnotenia. Na ČSFD jej svieti 73 % a na databáze IMDb rating 7,0/10.

Krádež legendárneho obrazu

Druhá séria prinesie 8 epizód a ako prezradil tvorca Álex Pina pre Netflix, budeme sledovať pokračovanie cesty Berlína počas jeho zlatých časov, keď bláznivo zamilovaný okrádal Európu. Dej seriálu sa presúva z Francúzska do Španielska, prevažne do Sevilly.

Podtitul Dáma s hranostajom súvisí s obrazom od legendárneho Leonarda da Vinci. Ako už asi tušíte, naša skupina zlodejov sa zameria práve na jeho lúpež, avizoval dopredu trailer.

Netflix uvedie 2. sériu Berlína 15. mája.

Ak by ste chceli vidieť obraz Dáma s hranostajom naživo, nemusíte cestovať ďaleko. Môžete ho obdivovať v poľskom Krakove.

Dočkáme sa aj pokračovania Money Heist?

Ako sme vás pred pár dňami informovali, streamovací gigant zverejnil prekvapenie. „Svet Money Heist pokračuje,“ uviedol Netflix s tým, že vesmír La casa de papel nikdy neprestal rásť. Zverejnil približne minútové video, ktoré ukazuje zlodejov v maskách a červených úboroch.

Profil La casa de papel zverejnil v uplynulých dňoch na Instagrame hneď niekoľko príspevkov, v ktorých sa objavuje Profesor, ktorého stvárňuje herec Álvaro Morte, a jeho „červená armáda“. A vyzerá to tak, že fanúšikovia sú nadšení, aj keď nie je presne jasné, čo tieto indície znamenajú. Posledná piata séria fenoménu Money Heist uzrela svetlo sveta v roku 2021 a šepká sa, že by sme sa mohli dočkať šiestej. No zatiaľ túto informáciu Netflix nepotvrdil.

 

