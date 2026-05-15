Mama Elizy ukázala niečo, čo bežne zostáva skryté: Odkryla autentické zábery zo zákulisia natáčania

Dobový seriál sa za posledné roky stal fenoménom, ktorý si získal tisíce divákov. Príbehy plné lásky, zrady, napätia aj historických udalostí odohrávajúcich sa v prostredí obchodného domu Dunaj pravidelne lámu rekordy sledovanosti a fanúšikovia doslova žijú osudmi svojich obľúbených postáv.
O to väčší záujem vyvolávajú momenty, keď herci poodhalia zákulisie natáčania a prezradia, ako vzniká jeden z najúspešnejších slovenských seriálov súčasnosti. Tentoraz sa do centra pozornosti dostala predstaviteľka rozkošnej Elizy Kristínka, ktorá už niekoľko mesiacov zarezáva na pľaci. Jej mama Tatiana Székely ukázala fanúšikom priestory ateliérov a priblížila atmosféru, ktorá vládne počas tvorby seriálu.
Po neistom osude prišlo veľké dojatie
Keď sa malá Eliza Klausová objavila v deji, bolo jasné, že si ihneď podmaní divákov a mnohí sa budú nad jej roztomilou tváričkou doslova rozplývať. Môže za to tiež jej prirodzený prejav a nevinný úsmev. Zdá sa, že má herectvo v krvi a vyrastie z nej nádejná hviezda, čo si všimli aj diváci, ktorým prirástla k srdcu. O to viac ich zarmútilo, keď sa na pár týždňov vytratila z televíznych obrazoviek.
Bohužiaľ, vojna bola krutá a týkala sa aj tých najzraniteľnejších, teda detí, ktoré prišli o svoje rodiny, domovy, no dokonca niektoré aj o svoj vlastný život. Po bombardovaní sirotinca bol Elizin osud neistý, no keď ju priniesol Walter domov k Schatzi, mnohí sa potešili, vrátane rozhlasovej moderátorky a Kristínkinej mamy Táne, ktorá je vďačná za dcérinu účasť v seriáli. “Kika už rok natáča Dunaj. Ďakujeme za túto príležitosť,” napísala na Instagrame a zverejnila video so zostrihmi zo zákulisia nakrúcania Dunaja, k vašim službám.
