Už sa to blíži, zrejme sa tomu nevyhneme: Európska centrálna banka by už v júni mohla zvýšiť úroky

Šéf nemeckej Bundesbanky naznačil, že Európska centrálna banka (ECB) by mohla na svojom najbližšom zasadnutí v júni zvýšiť úrokové sadzby. Varoval pritom pred rastúcou infláciou spojenou s vojnou v Iráne.
Guvernér nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel pre stredajšie vydanie ekonomického denníka Handelsblatt povedal, že predstavitelia menovej politiky „nemôžu ignorovať vysoké ceny energií“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Aj keby vojna skončila, inflácia bude vysoko
„Zvyšovanie úrokových sadzieb je čoraz pravdepodobnejšie, pokiaľ sa inflácia zásadne nezmení,“ vyhlásil Nagel, ktorý je zároveň členom Rady guvernérov ECB. Nevylúčil, že miera inflácie v niektorých mesiacoch prekročí úroveň 4 %. „Aj keby sa vojna onedlho skončila, miera inflácie by mohla zostať zvýšená oveľa dlhšie, ako sme si mysleli len pred niekoľkými týždňami,“ konštatoval šéf Bundesbanky.
Inflácia v eurozóne v apríli vzrástla k úrovni 3 %, čiže výrazne nad cielenú výšku 2 %, ktorú si ECB v strednodobom horizonte želá udržiavať. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny energií a potravín, je však výrazne nižšia.
Keďže stále neexistujú žiadne známky pokroku smerom k ukončeniu konfliktu v Iráne a preprava tovarov cez Hormuzský prieliv je naďalej obmedzená, aj na finančných trhoch rastú očakávania, že ECB by mohla úrokové sadzby zvýšiť. Guvernér Francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau však pre rozhlasovú stanicu France Info uviedol, že v otázke budúceho vývoja jadrovej inflácie zatiaľ nie je k dispozícii dostatok informácií.
Nahlásiť chybu v článku