Peniaze vám už mali prísť: Štát ľuďom posielal stovky miliónov. Pozrite sa, či sa to týka aj vás

Finančná správa SR spracovala viac ako 440 000 žiadostí o vrátenie preplatkov na dani z príjmov a o vyplatenie daňových bonusov v zákonnej lehote do 8. mája 2026. Vybavila tak všetky žiadosti a daňovníkom poukázala sumu viac ako 580 miliónov eur. Informoval o tom Daniel Kováč, hovorca Finančného riaditeľstva SR.
Priblížil, že k 15. máju finančná správa eviduje 1 047 431 riadnych daňových priznaní k dani z príjmov, čo potvrdzuje, že daňovníci si svoje povinnosti plnia v porovnateľnom rozsahu ako v predchádzajúcich rokoch.
Stovky tisíc žiadostí
Spresnil, že finančná správa v uplynulých týždňoch postupne spracovala 441 916 žiadostí o vrátenie preplatkov na dani z príjmov a vyplatenie daňových bonusov. Z tejto sumy tvorili preplatky na dani z príjmov 443,26 milióna eur, daňový bonus na dieťa 133,63 milióna eur a daňový bonus na zaplatené úroky 3,26 milióna eur.
Poznamenal, že preplatok na dani vzniká vtedy, ak zaplatené preddavky počas roka prevýšia výslednú daňovú povinnosť vypočítanú v podanom daňovom priznaní. U fyzických osôb môže preplatok vzniknúť aj uplatnením nezdaniteľných častí či daňových bonusov. V prípadoch, keď daňové úrady zistili nedostatky v podaných priznaniach a daňovník bol vyzvaný na ich opravu, lehota na vyplatenie sa prerušila a pokračuje až po odstránení nedostatkov.
Informoval, že záujem o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania narástol. Celkovo bolo podaných 361 076 oznámení a žiadostí, čo predstavuje nárast o 6,6 %. Daňovníci tak využívajú možnosť flexibilnejšie si naplánovať splnenie svojich povinností.
Kováč dodal, že finančná správa aktuálne spracúva vyhlásenia o poukázaní podielu zo zaplatenej dane. Daňové úrady musia tieto podiely previesť na účty prijímateľov do troch mesiacov od termínu na podanie daňového priznania alebo vyhlásenia. V prípade poukázania 2 % rodičovi sa poukázaná suma do štyroch mesiacov prevedie Sociálnej poisťovni a vyplatí sa spolu s dôchodkom.
