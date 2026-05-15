Peniaze vám už mali prísť: Štát ľuďom posielal stovky miliónov. Pozrite sa, či sa to týka aj vás

Ilustračná foto: TASR/Unsplash

Roland Brožkovič
Všetky daňové preplatky by už mali byť na účtoch daňovníkov.

Finančná správa SR spracovala viac ako 440 000 žiadostí o vrátenie preplatkov na dani z príjmov a o vyplatenie daňových bonusov v zákonnej lehote do 8. mája 2026. Vybavila tak všetky žiadosti a daňovníkom poukázala sumu viac ako 580 miliónov eur. Informoval o tom Daniel Kováč, hovorca Finančného riaditeľstva SR.

Priblížil, že k 15. máju finančná správa eviduje 1 047 431 riadnych daňových priznaní k dani z príjmov, čo potvrdzuje, že daňovníci si svoje povinnosti plnia v porovnateľnom rozsahu ako v predchádzajúcich rokoch.

Stovky tisíc žiadostí

Spresnil, že finančná správa v uplynulých týždňoch postupne spracovala 441 916 žiadostí o vrátenie preplatkov na dani z príjmov a vyplatenie daňových bonusov. Z tejto sumy tvorili preplatky na dani z príjmov 443,26 milióna eur, daňový bonus na dieťa 133,63 milióna eur a daňový bonus na zaplatené úroky 3,26 milióna eur.

Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

Poznamenal, že preplatok na dani vzniká vtedy, ak zaplatené preddavky počas roka prevýšia výslednú daňovú povinnosť vypočítanú v podanom daňovom priznaní. U fyzických osôb môže preplatok vzniknúť aj uplatnením nezdaniteľných častí či daňových bonusov. V prípadoch, keď daňové úrady zistili nedostatky v podaných priznaniach a daňovník bol vyzvaný na ich opravu, lehota na vyplatenie sa prerušila a pokračuje až po odstránení nedostatkov.

Informoval, že záujem o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania narástol. Celkovo bolo podaných 361 076 oznámení a žiadostí, čo predstavuje nárast o 6,6 %. Daňovníci tak využívajú možnosť flexibilnejšie si naplánovať splnenie svojich povinností.

Kováč dodal, že finančná správa aktuálne spracúva vyhlásenia o poukázaní podielu zo zaplatenej dane. Daňové úrady musia tieto podiely previesť na účty prijímateľov do troch mesiacov od termínu na podanie daňového priznania alebo vyhlásenia. V prípade poukázania 2 % rodičovi sa poukázaná suma do štyroch mesiacov prevedie Sociálnej poisťovni a vyplatí sa spolu s dôchodkom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Skvelá správa pre slovenské domácnosti: Štát vám prispeje tisíce eur, stačí, ak splníte tieto podmienky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac